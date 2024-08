La Honda Civic 2025, la voiture compacte dévoile des améliorations aussi discrètes que presque imperceptibles au Japon, et bientôt en Europe

Trois ans et demi après sa présentation, et après un lancement initial qui a connu quelques problèmes, la gamme de voitures compactes de Honda connaît de nouvelles caractéristiques pour 2025. La Honda Civic, et sa version sportive RS, ont fait leurs débuts au pays du soleil levant avec des nouveautés qui arriveront sur le continent européen dans les prochains mois.

La onzième génération de la voiture compacte de Honda a été présentée il y a trois ans et demi avec un design aussi innovant que sportif, atteignant son plus haut niveau dans la Civic Type R, comme d’habitude. Cependant, la marque japonaise a été confrontée à un grave problème qu’elle n’avait pas pu envisager avant la mise en vente, ce qui a obligé le constructeur à prendre une mesure drastique et temporaire pour éviter des problèmes majeurs.

Les qualités de la Honda Civic promettaient le succès, mais jamais dès son lancement, si bien que la marque a été contrainte de fermer le carnet de commandes face à l’énorme liste de réservations qui s’est accumulée en quelques mois, pour le rouvrir quelques mois plus tard lorsque la production a été commandée. Aujourd’hui, la compacte a dévoilé une série d’améliorations au Japon.

La face avant de la Honda Civic 2025 fait l’objet de toutes les attentions

Comme d’habitude pour Honda, il s’agit d’un lifting discret qui apporte une touche rafraîchie et plus contemporaine en agissant sur des détails subtils. Les changements sont si discrets qu’il faut regarder de près pour les repérer. Les phares conservent leur forme et la disposition des feux diurnes sur le bord supérieur, mais ils sont désormais plus intégrés, avec une pièce de la couleur de la carrosserie qui sépare les phares de la calandre.

En outre, la calandre change de maillage en nid d’abeille peint en noir, elle est désormais plus ouverte et plus verticale, tandis que l’ouverture du pare-chocs est plus large et n’a plus de forme trapézoïdale. Les prises d’air situées de part et d’autre du pare-chocs ont également été redessinées, et les phares antibrouillard ont été supprimés. Les mêmes nouveautés sont partagées par la Civic et la Type R.

Un châssis plus raffiné sur les Civic 2025

Honda n’a pas modifié l’aspect de la partie arrière, ni l’intérieur, mais il l’a fait au niveau du châssis, en améliorant son comportement caractéristique qui combine un haut niveau de confort et de dynamisme, ainsi qu’au niveau du fonctionnement du système hybride, ce qui ne signifie pas des performances plus élevées. Les 184 ch développés par la technologie e:HEV suffisent amplement à la compacte, tout comme les 329 ch de la version sportive.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas plus de détails, mais nous sommes certains que nous vous en parlerons bientôt, avant la fin de l’année. Nous connaîtrons alors les caractéristiques techniques complètes, les équipements et les nouveautés, ainsi que la date de lancement des Civic révisées.