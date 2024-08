La Volkswagen ID. BUZZ avec une autonomie de près de 1 600 km ne sera pas commercialisée – une autonomie à prendre avec des pincettes

Il est certain que votre opinion, et celle de beaucoup d’autres, changerait si Volkswagen mettait sur le marché l’ID. BUZZ créé par ses apprentis. Les étudiants en mécanique de l’usine de Hanovre, où est produit le monospace électrique, ont laissé libre cours à leur imagination, profitant de l’ère des voitures électriques dans laquelle est plongé le constructeur allemand, pour un résultat très vert, peut-être un peu trop.

Une couleur qui, par nature, est directement associée à la plus grande efficacité et à la plus grande durabilité, mais qui, dans la Volkswagen ID. BUZZ, elle franchit un nouveau palier. Et ce n’est pas seulement parce que la partie inférieure de la carrosserie est peinte dans une nuance attrayante de cette couleur, ou parce que l’intérieur éblouit également avec un revêtement de siège coloré ou un éclairage d’ambiance.

La Volkswagen ID. Buzz Green est un concept car sans avenir

Le projet des étudiants est basé sur la nouvelle ID. BUZZ Largo, avec pas moins de huit places assises, mais dans lequel il faut renoncer au compartiment à bagages, car il n’y a presque plus de place. Entièrement démontés et ne laissant que la « coque », les étudiants de Volkswagen ont été chargés de redessiner l’ensemble de l’habitacle en supprimant les plastiques et les revêtements utilisés dans le modèle de série et en les remplaçant par des matériaux durables.

Leplancher de l’habitacle n’est pas recouvert de moquette mais de bois, ce qui lui confère un aspect plus sophistiqué et une atmosphère plus propre et plus chaleureuse, le bois de frêne étant également utilisé pour les inserts décoratifs à l’extérieur. Le bois de frêne est également utilisé pour les inserts décoratifs à l’extérieur, par exemple à l’avant, sur le hayon ou sur les rayons des jantes en alliage innovantes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’il est équipé d’un toit ouvrant rempli de cellules photovoltaïques qui alimentent la batterie en énergie, ce qui permet d’augmenter l’autonomie jusqu’à 1 560 kilomètres.

Le plus écologique des Volkswagen ID. BUZZ est réservé aux salons

Un chiffre qui a du plomb dans l’aile car il n’est pas immédiat, mais constitue un gain annuel d’une électricité autoproduite pouvant alimenter deux vélos électriques. Une création aussi futuriste qu’impossible que Volkswagen ne commercialisera pas, bien que le plancher en bois soit l’une des options d’équipement possibles à plus ou moins long terme, et avec laquelle elle créerait un précédent pour la concurrence. Un gadget très intéressant s’il est associé à un chauffage par le sol.