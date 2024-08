Essai du nouveau Skoda Octavia Combi 2024 : Technologie et polyvalence au rendez-vous

Le Skoda Octavia Combi 2024 a été révélé, apportant des mises à jour significatives en matière de design, de technologie et de motorisation. Depuis son lancement en 1996, l’Octavia a vendu plus de sept millions d’unités à travers le monde. Avec cette nouvelle version, Skoda espère continuer sur cette lancée en offrant un véhicule familial à la pointe de la technologie.

Un look modernisé

Le design extérieur du Skoda Octavia Combi 2024 a subi des modifications notables, notamment au niveau de la partie avant et arrière. Le nouveau pare-chocs, les phares entièrement à LED et la nouvelle signature lumineuse Matrix LED en option, donnent à la voiture un look moderne et sophistiqué. Les options de personnalisation incluent de nouvelles couleurs et des jantes allant de 16 à 19 pouces.

Pare-chocs : Redessiné pour un look moderne.

: Redessiné pour un look moderne. Phares LED : Standard avec option Matrix LED.

: Standard avec option Matrix LED. Jantes : Disponibles en 16, 17, 18 et 19 pouces.

Intérieur et technologie

L’intérieur du Skoda Octavia Combi 2024 se distingue par sa modernité et sa connectivité. La nouvelle interface utilisateur comprend un écran tactile de 13 pouces pour le système d’infodivertissement, combiné avec un tableau de bord numérique de 10 pouces. Le confort est accentué par de nouvelles options de personnalisation des matériaux et des finitions.

Écran tactile : 13 pouces pour le système d’infodivertissement.

: 13 pouces pour le système d’infodivertissement. Tableau de bord numérique : 10 pouces.

: 10 pouces. Personnalisation : Options variées de matériaux et de finitions.

Intelligence artificielle et assistance à la conduite

Pour la première fois, l’Octavia intègre le chatbot ChatGPT basé sur l’IA, intégré dans l’assistant vocal Laura. De plus, les ports USB type C ont été améliorés pour une meilleure puissance de charge. L’Octavia Combi 2024 propose également de nouveaux systèmes d’assistance à la conduite, dont un assistant de surveillance de l’attention du conducteur et de nombreuses autres technologies de sécurité.

ChatGPT : Intégré dans l’assistant vocal.

: Intégré dans l’assistant vocal. Ports USB type C : Améliorés pour une charge rapide.

: Améliorés pour une charge rapide. Systèmes d’assistance : Surveillance de l’attention, reconnaissance des panneaux, aide au stationnement.

Dimensions du nouveau Skoda Octavia Combi 2024

Mesures Skoda Octavia Combi 2024 Longueur 4.698 mm Largeur 1.829 mm Hauteur 1.468 mm Empattement 2.686 mm Volume du coffre 640 litres Volume du coffre maximal 1.700 litres

Motorisations

Variété de moteurs essence et diesel

Le Skoda Octavia Combi 2024 propose une gamme de moteurs essence et diesel, tous équipés de quatre cylindres. Les moteurs essence vont de 115 à 265 chevaux, avec des options d’hybridation légère (MHEV) disponibles. Les moteurs diesel offrent des puissances de 115 à 150 chevaux, combinés avec des transmissions manuelles ou automatiques DSG à double embrayage.

Moteurs essence : De 115 à 265 chevaux, options MHEV.

: De 115 à 265 chevaux, options MHEV. Moteurs diesel : De 115 à 150 chevaux.

: De 115 à 150 chevaux. Transmission : Manuelle à 6 vitesses ou automatique DSG à 7 vitesses.

Version sportive RS

Performances et design sportif

Le Skoda Octavia Combi RS 2024 se distingue par ses performances supérieures et son design sportif. Equipé d’un moteur essence de 2.0 litres TSI développant 265 chevaux, il offre une conduite dynamique et réactive. Le design extérieur est accentué par des détails en noir brillant et des jantes en alliage de 18 ou 19 pouces.

Moteur : 2.0 litres TSI, 265 chevaux.

: 2.0 litres TSI, 265 chevaux. Design : Détails en noir brillant, jantes en alliage.

: Détails en noir brillant, jantes en alliage. Équipements sportifs : Sièges en microfibre et cuir artificiel.

Le Skoda Octavia Combi 2024 est un véhicule familial polyvalent, alliant modernité, technologie et performances. Avec ses mises à jour en matière de design et de motorisation, il promet de satisfaire les besoins des conducteurs modernes tout en maintenant la réputation de fiabilité et de praticité de la marque. L’Octavia Combi 2024 sera disponible en Europe dès le premier semestre 2024, avec des prix qui devraient être légèrement supérieurs aux modèles actuels.