Toyota a surpris avec son moteur à hydrogène, mais il a maintenant trouvé mieux : à moins 253 degrés Celsius et avec un nouveau carburant.

La mobilité durable ne s’applique pas seulement au transport et à la logistique, le monde du sport et du divertissement doit également être exempt de CO2. Personne ne le sait mieux que Toyota, l’entreprise pionnière du moteur de course à hydrogène. Son dernier modèle ne se contente pas d’innover sur la piste, il remporte également la palme de la décarbonisation.

Toyota relance la tendance : le premier moteur de course à hydrogène liquide

En 2021, Toyota a jeté les bases de l’avenir de ses voitures de course à hydrogène avec le concept GR Corolla H2, équipé d’un mécanisme de combustion révolutionnaire alimenté par de l’hydrogène-gaz. Le travail d’ingénierie et de développement qu’il a nécessité a porté ses fruits en démontrant les performances, le rendement et la viabilité de ce type de moteur dans l’arène de la compétition.

Depuis, l’entreprise japonaise n’a cessé d’apporter des améliorations pour accroître l’efficacité du moteur à combustion et ses performances en compétition. Le succès de la GR Corolla H2 sur les circuits a incité les ingénieurs de Toyota à redoubler d’efforts dans le domaine du moteur à hydrogène, montrant clairement qu’ils n’ont pas l’intention de céder du terrain à leurs concurrents dans le domaine de la mobilité durable.

Ainsi, pour la série ENEOS Super Taikyu 2023, ils ont préparé une nouvelle version de leur moteur à hydrogène, devenant cette fois les premiers à présenter un moteur à hydrogène liquide lors d’une compétition. La tâche n’a pas été facile, mais les ingénieurs japonais ont réussi non seulement à établir le point de départ du carburant, mais aussi à améliorer considérablement les performances de leur voiture.

Le moteur à combustion évolue vers l’absence d’émissions : plus léger et plus efficace que tous les autres

Il y a trois ans, le monde entier a été stupéfait de voir la GR Corolla H2 dévaler les pistes d’atterrissage avec à peine une traînée de vapeur d’eau derrière elle. On s’attendait à ce que Toyota continue à travailler pour relever la barre après le succès retentissant de ce premier essai, mais peu de gens étaient préparés à ce qu’ils allaient réaliser après seulement deux ans de développement.

La nouvelle version de son moteur à hydrogène qui a participé à la compétition a permis de réduire le poids de la voiture de 50 kg. Cette réduction, combinée à l’utilisation d’hydrogène liquide à la place de son prédécesseur à gaz, a permis de doubler les performances de la voiture en gagnant 1,5 minute avant le ravitaillement en carburant.

L’hydrogène liquide offre une capacité de compression beaucoup plus élevée que lorsqu’il est à l’état gazeux, ce qui permet d’obtenir beaucoup plus d’énergie avec une consommation moindre. Il a également amélioré le temps de ravitaillement, l’un des principaux défis de cette technologie en raison de l’infrastructure complexe nécessaire pour maintenir le carburant à -253°C.

Les défis de la course durable : Toyota devra s’aventurer en terrain inconnu

La nouvelle Corolla H2 est l’un des projets de moteur de compétition durable sur lesquels Toyota travaille pour aider à décarboniser les véhicules à hautes performances. Avec le GR H2 Racing Concept, Toyota a ouvert la voie à la création d’une nouvelle catégorie pour les voitures à hydrogène et à pile à combustible lors de la course emblématique des 24 heures du Mans.

Cependant, il n’est pas facile de faire œuvre de pionnier. La création d’un véhicule compétitif et sûr a nécessité un investissement considérable en main-d’œuvre et en capital, tandis que l’infrastructure de ravitaillement et de maintenance a dû être entièrement développée à partir de zéro pour le premier moteur à hydrogène liquide compétitif au monde.

Des voitures de course aux taxis volants : l’hydrogène est l’avenir

Toyota, toujours fidèle à sa philosophie de dépassement des limites, trace une voie clairement orientée vers l’avenir de la mobilité, comme elle l’a fait aux États-Unis avec le premier taxi volant alimenté par de l’hydrogène liquide.