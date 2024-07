Les premières photos réelles du nouveau Tesla Model Y Juniper

Les premières images réelles du nouveau Tesla Model Y Juniper ont fuité, offrant un aperçu de ce modèle tant attendu. Les photos révèlent des modifications subtiles mais significatives, notamment un design extérieur revu avec des lignes plus épurées et des ajustements aux phares et aux feux arrière. L’intérieur bénéficie également de mises à jour, avec un tableau de bord réorganisé et des matériaux de meilleure qualité. Ces améliorations visent à améliorer l’aérodynamisme et le confort, suscitant l’enthousiasme des fans de Tesla.

Tout d’abord, toutes les fuites et photos espions qui circulent sur internet sont à prendre avec beaucoup de prudence et de précaution, car leur origine est inconnue et elles peuvent être mises en scène.

Cependant, il y a quelques heures, des photos de ce qui pourrait être la nouvelle Tesla Model Y Juniper, la refonte attendue du SUV électrique de Tesla qui adoptera le nouveau design de l’actuelle Model 3 Hihgland, ont commencé à circuler sur Reddit.

Bien qu’il ne soit pas prévu qu’il soit commercialisé en 2024, tout porte à croire que Tesla devra le faire à un moment donné en 2025, et qu’il doit donc progresser dans son développement, sa fabrication et ses essais.

La première chose qui nous surprend sur ces deux photos est sans aucun doute celle prise de l’arrière du prétendu Model Y Juniper, et c’est que l’on peut voir que les optiques courent sur toute la largeur du véhicule, quelque chose qui devient très à la mode et que d’autres marques ont déjà adopté dans leur design.

Dans le même temps, on peut voir que le logo Tesla a été supprimé (comme sur la Model 3) et a été remplacé par le mot Tesla.

L’autre image qui a été prise est celle de l’intérieur, où il n’y a pas de différence notable par rapport à la Highland, avec des sièges perforés ventilés et une ambiance LED qui court le long des portes et du tableau de bord.

Quelques heures après que ces images aient commencé à circuler, l’utilisateur sur X, @DominicBRNKMN, n’a pas hésité à faire une réinterprétation de ce à quoi pourrait ressembler le design de l’arrière de la nouvelle Tesla Model Y. Vous pouvez voir le résultat ci-dessous.

Here's a quick Model Y "Juniper" Render based on the spy shot we got to see today. ✍🏻

What do you think? 🤔 pic.twitter.com/R9OGr8qeQP

— Dominic BRNKMN (@DominicBRNKMN) July 31, 2024