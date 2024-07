Zeekr Mix : Le monospace électrique chinois prêt à conquérir l’Europe

Zeekr, une marque du groupe Geely, se prépare à lancer le Mix, un monospace électrique innovant, en Chine cette année et en Europe en 2025. Conçu pour répondre aux besoins des familles modernes, le Mix se distingue par ses technologies avancées et son design unique, promettant de redéfinir le segment des monospaces.

Zeekr Mix : Entre monospace et SUV

Design et caractéristiques

Le Zeekr Mix se situe à la frontière entre le monospace et le SUV, avec un design distinctif et des caractéristiques techniques impressionnantes. Les premières images officielles montrent un véhicule aux lignes modernes, intégrant des technologies de pointe et une architecture robuste.

Design : Ligne moderne et attrayante.

: Ligne moderne et attrayante. Technologie : Intégration de systèmes avancés.

Changement de la version pré-production

Entre la version pré-production et la version finale, quelques modifications ont été apportées, notamment au niveau des poignées de porte et des phares avant. Ces ajustements visent à améliorer l’esthétique et la fonctionnalité du véhicule.

Poignées de porte : Non intégrées dans la version finale.

: Non intégrées dans la version finale. Phares avant : Ajustement de la teinte pour une meilleure visibilité.

Spécifications techniques

Plateforme et motorisation

Le Zeekr Mix utilise la plateforme SEA (version Haohan-M) de Geely, fonctionnant à 800V. Cette architecture permet d’accueillir des batteries de différentes capacités et de supporter une recharge rapide.

Plateforme : SEA Haohan-M.

: SEA Haohan-M. Batterie : 77 kWh avec une autonomie de 550 km, et une future version de 100 kWh.

Performances

Le modèle sera disponible en deux versions, toutes deux équipées d’un moteur arrière de 310 kW (421 CV). Cette configuration offre des performances robustes tout en maintenant une efficacité énergétique élevée.

Moteur : 310 kW (421 CV).

: 310 kW (421 CV). Autonomie : Jusqu’à 550 km avec la batterie de 77 kWh.

Avantages pour les familles et les professionnels

Espace et polyvalence

Le Zeekr Mix est conçu pour être un véhicule polyvalent, adapté tant aux familles qu’aux professionnels. Il peut accueillir jusqu’à sept passagers, offrant un espace intérieur modulable et confortable.

Capacité : Jusqu’à sept passagers.

: Jusqu’à sept passagers. Confort : Espace intérieur modulable et bien aménagé.

Technologie de recharge rapide

Grâce à sa technologie de recharge rapide, le Mix est idéal pour les longs trajets et les utilisations professionnelles intensives. La batterie de 100 kWh, en particulier, permettra des temps de recharge réduits, facilitant les déplacements fréquents.

Recharge rapide : Compatible avec les infrastructures de recharge rapide.

: Compatible avec les infrastructures de recharge rapide. Utilisation professionnelle : Adapté pour les taxis et les voitures de service.

Le Zeekr Mix représente une avancée significative dans le segment des monospaces électriques, combinant design innovant, technologie de pointe et polyvalence. Avec son lancement imminent en Chine et son expansion prévue en Europe, Zeekr se positionne comme un acteur clé dans l’industrie des véhicules électriques, offrant une alternative attrayante aux monospaces traditionnels et aux SUV.