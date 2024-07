Le Renault Rafale hybride le plus économe en carburant fera l’objet d’un lifting en 2025 pour poursuivre son succès

Lorsqu’un constructeur, quel qu’il soit, souhaite modifier le langage stylistique de ses produits, il y a une phase de transition marquée par l’arrivée de produits totalement nouveaux sur le plan esthétique, alors que dans le même temps il doit progressivement « laver la face » de ceux qu’il vendait jusqu’à présent. C’est précisément le cas de Renault qui, depuis l’arrivée de Luca de Meo à la tête du constructeur français, a procédé à un changement majeur de son design.

Il s’agit du deuxième changement de style opéré par Renault au cours des dernières années, et il a pris par surprise deux des modèles les plus importants de la gamme, la Mégane électrique et l’Austral, et donc aussi le Renault Space.

Dans le but de mettre à jour ces deux derniers modèles (on est toujours sans nouvelles du premier), la marque a fait travailler ses designers sur la base existante, en esquissant des lignes qui la rapprochent esthétiquement de ses derniers lancements et poursuivent ainsi le bon rythme de vente du modèle, qui a enregistré cette année quelque 40.000 unités en Europe.

Aujourd’hui, grâce à de récentes photos espions publiées notamment par Carscoops, il est confirmé que l’Austral recevra un lifting qui lui donnera un visage presque identique à celui du Renault Rafale, dont l’image figure en tête de cet article. L’arrière, quant à lui, ne subira que peu de modifications.

L’intérieur, à part quelques ajustements mineurs, devrait rester inchangé en termes de design et de technologie, l’Austral et l’Espace utilisant les mêmes écrans de cockpit en forme de « L » que le Renault Rafale.

La gamme Austral devrait rester entièrement électrifiée, avec E-Tech comme version mécanique haut de gamme de la gamme, qui est un hybride conventionnel (ou full-hybrid, comme on l’appelle maintenant) avec une puissance de 199 ch.

Mais le principal argument de vente de ce système est l’économie de carburant qu’il permet de réaliser en toutes circonstances, avec des chiffres inférieurs à 5 litres en conditions réelles, alors que sur la route à grande vitesse, 6 litres au mieux sont la norme. Ces chiffres en font le C-SUV le plus économe en carburant vendu en Espagne.

Cette version est actuellement proposée à partir de 35 815 euros, tandis que les versions hybrides légères sont proposées à partir de 30 000 euros.

Renault n’a pas encore fixé de date officielle pour le lancement commercial de la nouvelle Austral, mais tout indique que le constructeur français travaille à des livraisons de la nouvelle version à partir de 2025, alors attendez-vous à une présentation officielle au public et aux médias avant la fin de l’année.