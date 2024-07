Pirelli équipe l’Audi RS4 de pneus intelligents avec capteurs intégrés

L’innovation dans le domaine des pneumatiques a franchi une nouvelle étape avec l’introduction de pneus intelligents par Pirelli pour l’Audi RS4. Ces pneus sont équipés de capteurs intégrés qui fournissent des informations cruciales en temps réel, transformant ainsi l’expérience de conduite. Cette avancée technologique vise à optimiser la performance, la sécurité et la durabilité des véhicules sportifs comme l’Audi RS4.

Pneus intelligents pour une performance accrue

Les nouveaux pneus Pirelli pour l’Audi RS4 sont dotés de capteurs avancés qui surveillent en permanence l’état des pneus et les conditions de conduite. Ces capteurs fournissent des données en temps réel sur divers paramètres tels que la pression, la température et l’usure des pneus.

: Mesurent la pression des pneus pour garantir une performance optimale. Température : Surveillance de la température pour prévenir les risques de surchauffe.

: Surveillance de la température pour prévenir les risques de surchauffe. Usure : Analyse de l’usure des pneus pour planifier les remplacements nécessaires.

Les informations collectées par les capteurs sont transmises à une application dédiée sur smartphone. Cette application permet aux conducteurs de surveiller l’état de leurs pneus en temps réel et de recevoir des alertes en cas de problèmes potentiels.

: Interface utilisateur pour consulter les données des capteurs. Alertes en temps réel : Notifications pour informer le conducteur de toute anomalie.

Impact sur la sécurité et la performance

Les pneus intelligents de Pirelli offrent un niveau de sécurité supérieur en permettant une réponse rapide aux conditions de conduite changeantes. Les données en temps réel aident les conducteurs à maintenir les pneus dans un état optimal, réduisant ainsi le risque d’accidents.

: Prévention des crevaisons et autres problèmes grâce à une surveillance constante. Optimisation de la conduite : Ajustements en temps réel pour une adhérence maximale sur la route.

Les nouveaux pneus Pirelli sont particulièrement bénéfiques pour les conducteurs sportifs qui utilisent leur Audi RS4 sur circuit. Le système Track Adrenaline intégré utilise les données des capteurs pour fournir des informations détaillées sur les performances en piste.

: Système d’analyse des performances sur circuit. Données de piste : Analyse des temps au tour et des trajectoires pour améliorer la technique de conduite.

Pneus P Zero Corsa et Trofeo RS

P Zero Corsa

Les pneus P Zero Corsa sont conçus pour une conduite sportive sur route, offrant une adhérence et une stabilité exceptionnelles. Ils sont idéaux pour les conducteurs qui souhaitent une performance optimale sur des surfaces sèches et humides.

: Excellente traction sur routes sèches et mouillées. Stabilité : Maintien de la stabilité à haute vitesse.

P Zero Trofeo RS

Les P Zero Trofeo RS sont des pneus semi-slick homologués pour la route, optimisés pour une utilisation sur circuit. Ils intègrent la technologie Cyber de Pirelli, offrant des informations en temps réel sur les performances des pneus.

: Conçus pour une utilisation sur piste et route. Technologie Cyber : Capteurs pour des données précises sur les conditions de conduite.

L’innovation de Pirelli avec ses pneus intelligents pour l’Audi RS4 représente une avancée majeure dans l’industrie automobile. En intégrant des capteurs sophistiqués et en fournissant des données en temps réel, Pirelli améliore non seulement la sécurité et la performance des véhicules, mais aussi l’expérience de conduite des utilisateurs. Avec ces pneus, les conducteurs de l’Audi RS4 peuvent profiter d’une conduite plus sûre, plus efficace et plus agréable, que ce soit sur route ou sur circuit.