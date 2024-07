Extreme E dévoile sa voiture à hydrogène pour le championnat 2025

La série de courses tout-terrain électriques Extreme E est en train de passer à l’utilisation de l’hydrogène au lieu des batteries à partir de la saison 2025 et a révélé aujourd’hui la voiture qu’elle prévoit d’utiliser l’année prochaine, date à laquelle elle changera également de nom pour s’appeler Extreme H.

Actuellement dans sa quatrième saison, Extreme E a organisé son premier week-end de course en Arabie saoudite et se prépare pour le second en Écosse les 13 et 14 juillet. Au cours des trois dernières saisons, nous avons assisté à des courses tout-terrain palpitantes avec de puissantes voitures électriques s’attaquant à des dunes de sable, des glaciers, des plages et même une ancienne mine de charbon.

Le championnat n’offre pas seulement des sensations fortes, mais aussi un message de durabilité. Chaque lieu de course met en lumière un problème écologique mondial, et Extreme E participe à des programmes d’héritage pour résoudre des problèmes de conservation locaux tels que la préservation des mangroves et des herbiers marins, les incendies de forêt et la fonte des glaciers.

Extreme E s’engage à être durable dans ses propres pratiques. Les voitures sont transportées d’une course à l’autre sur le St. Helena, un bateau converti pour utiliser des technologies plus durables et qui sert également de laboratoire de recherche pour les scientifiques associés à la série. En outre, la série minimise les déchets sur chaque site, en utilisant des assiettes et des couverts réutilisables.

Pour les courses qui se déroulent dans des endroits reculés, Extreme E a utilisé de l’hydrogène vert – produit à partir d’énergies renouvelables – pour charger les véhicules, en utilisant de grandes piles à combustible transportables et des batteries de seconde vie en guise de secours.

La nouvelle voiture s’appelle Pioneer 25.

Pour la saison 5, Extreme E supprimera les intermédiaires et passera directement de l’hydrogène à l’électricité à bord du véhicule, plutôt que de charger une batterie à l’aide d’une pile à combustible externe. Le nouveau véhicule, appelé Pioneer 25, présente de nombreuses similitudes avec le modèle sortant Odyssey 21.

Les deux voitures ont une puissance d’environ 400 kW/550 ch, peuvent accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, atteindre une vitesse maximale d’environ 200 km/h et gravir des pentes allant jusqu’à 130 % (53°). Cependant, le Pioneer 25 est plus large (2,4 mètres contre 2,3 mètres pour l’Odyssey) et place le conducteur au centre plutôt que sur le côté gauche.

La différence la plus notable est le poids. L’Odyssey 21 pèse 1 895 kg, tandis que le Pioneer 25 pèse 2 200 kg, soit une augmentation de 305 kg. Malgré l’augmentation du poids, Extreme H affirme que les performances globales de la voiture ont été considérablement améliorées, grâce à une géométrie de suspension entièrement repensée et à l’utilisation de la suspension FOX.

Extreme E 1 de 3

La Pioneer 25 effectuera son premier test public lors de l’Hydro X Prix en Écosse les 13 et 14 juillet. En outre, Extreme H a annoncé une liste provisoire de lieux pour les courses de l’année prochaine, notamment l’Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et les États-Unis.