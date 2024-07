Porsche fixe le prix de son hybride haut de gamme, avec un moteur V8 et une batterie de 80 km en mode électrique

Porsche continue de compléter la gamme Panamera au niveau européen et, dans cette optique, a présenté les deux versions les plus sportives. Baptisée Panamera GTS et Panamera Turbo S E-Hybrid, c’est la seconde qui est équipée d’un moteur hybride rechargeable qui en fait la version la plus puissante de toute la gamme actuelle de la berline allemande et, par conséquent, de tout son parcours.

Comme l’indique la marque, avec cette nouvelle version Turbo S E-Hybrid, Porsche commercialise la Panamera de série la plus puissante à ce jour. Elle a ainsi réalisé un temps de 7:24,172 minutes sur le Nürburgring, ce qui en fait la berline hybride rechargeable la plus rapide à passer l’enfer vert.

Un hybride haute performance

Le nouveau modèle hybride de Porsche est équipé d’un moteur V8 puissant, combiné à une batterie de grande capacité qui permet une conduite en mode entièrement électrique sur une distance de 80 kilomètres. Cette combinaison promet de fournir à la fois des performances dynamiques et une efficacité énergétique remarquable.

Mécaniquement, la Panamera Turbo S E-Hybrid utilise le même système que la version Turbo E-Hybrid (sans « S »), mais avec des modifications logicielles appropriées pour augmenter la puissance, ainsi que des changements au niveau du châssis (essentiellement des freins Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) avec des étriers jaunes de série).

Au cœur du dispositif se trouve un moteur V8 biturbo qui, à lui seul, développe déjà 600 ch (441 kW). Parallèlement, un moteur électrique intégré au boîtier et au circuit de refroidissement de la transmission PDK développe 190 ch (140 kW).

Ce sera la Panamera la plus puissante de la gamme.

La puissance totale combinée atteint ainsi 782 ch (575 kW) et la puissance de sortie 1 000 Nm, ce qui est impressionnant. La Panamera Turbo S E-Hybrid passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 325 km/h. Il s’agit d’une amélioration de 0,5 seconde et de 25 km/h.

D’une capacité de 25,9 kWh (bruts), la batterie qui soutient la partie électrique du groupe motopropulseur offrira, à pleine charge, une autonomie électrique comprise entre 78 et 84 kilomètres selon la configuration choisie, avec une autonomie électrique maximale de 88 kilomètres selon la norme WLTP en ville).

En ce qui concerne la recharge, le chargeur à courant alternatif de 11 kW permet de recharger la batterie de 0 à 100 % en 2 heures et 39 minutes environ.

Porsche n’a pas seulement misé sur les performances techniques avec ce nouveau modèle, mais a également porté une attention particulière au design et au confort. L’intérieur luxueux et ergonomique est équipé des dernières technologies en matière de divertissement et de connectivité, offrant une expérience de conduite haut de gamme.

Extérieur

Le design extérieur de ce modèle hybride reflète l’élégance et l’agressivité typiques de Porsche, avec des lignes aérodynamiques et des détails soigneusement travaillés. Les options de personnalisation permettent aux propriétaires de configurer le véhicule selon leurs préférences esthétiques.

Intérieur

À l’intérieur, les matériaux de haute qualité et les finitions impeccables créent une ambiance de luxe et de confort. Les sièges sont conçus pour offrir un soutien optimal, et les technologies embarquées, telles que l’écran tactile central et le système audio de haute fidélité, garantissent une expérience de conduite agréable et immersive.

Le nouveau modèle hybride de Porsche, avec son moteur V8 et une autonomie électrique de 80 kilomètres, représente une avancée majeure dans le domaine des véhicules de haute performance et écologiques. Ce véhicule répond non seulement aux attentes des consommateurs en termes de puissance et de luxe, mais aussi aux exigences croissantes en matière de durabilité. Avec une combinaison de technologies avancées, de design raffiné et de performances exceptionnelles, Porsche continue de montrer la voie dans l’industrie automobile.