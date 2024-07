Tesla Model 3 2024 : Un aperçu complet des prix et spécifications

S’il est une marque de voitures électriques connue dans le monde entier, c’est bien Tesla. Ses véhicules sont toujours en tête des meilleures ventes, en particulier le Model Y (le SUV) et la star du jour : le Model 3.

Pour cette raison, il est temps d’examiner en profondeur chacun de ses aspects : coffre, espace intérieur, esthétique, performances… Cependant, avant de commencer, il est important de mettre en contexte que la Model 3 dispose de plusieurs options mécaniques. Bien que nous les expliquions ici, notre étude se concentrera principalement sur la plus abordable et donc la plus populaire d’entre elles.

Fiche technique : Tesla Model 3 2024

Caractéristiques Tesla Model 3 2024 Type de véhicule Berline Dimensions 4.720 x 1.850 x 1.441 mm Poids 1.840 kg Motorisation Électrique (60 kWh) Puissance 283 CV Transmission Automatique Consommation WLTP 13,2 kWh/100 km Autonomie 513 km Accélération (0-100 km/h) 6,1 sec Émissions 0 g/km Capacité du coffre 425 litres (arrière), 88 litres (avant) Prix de base 39.990 €

Prix de la Tesla Model 3

Si, à ses débuts, la Tesla Model 3 pouvait être considérée comme une “voiture chère” pour de nombreux utilisateurs, elle est aujourd’hui l’une des voitures électriques présentant le meilleur rapport qualité-prix. Très peu de véhicules offrent plus pour la facture.

La Tesla Model 3 2024 est proposée à partir de 39 990 euros dans sa version la plus abordable à propulsion arrière. Il existe également d’autres alternatives telles que la version “Long Range” à partir de 49 990 euros ou la version “Performance” à partir de 55 990 euros. Toutes ces versions sont déjà disponibles à la vente en France.

Moteur et consommation de carburant

S’il est une chose dont la Tesla Model 3 peut se vanter, c’est d’une efficacité énergétique presque inégalée. Dans sa version à propulsion arrière, la voiture électrique affiche une consommation combinée homologuée selon le cycle WLTP de seulement 13,2 kWh/100 km, ce qui est bien inférieur à la quasi-totalité de ses concurrentes. La variante la plus abordable de la voiture électrique américaine a une autonomie de 513 kilomètres, toujours selon l’homologation du cycle WLTP.

Ce résultat est dû à un bloc moteur de dernière génération, dont la tension nominale est de 350 volts. En termes de puissance, il développe 283 ch, bien que le couple ne soit pas précisé par la marque elle-même. Les autres alternatives mécaniques ont une puissance de 498 ch (Long Range) et 627 ch (Performance).

Avec ces chiffres en main, la Tesla Model 3 d’entrée de gamme peut être assez dynamique. Ses spécifications indiquent clairement qu’elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,1 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 201 mph. La version plus sportive peut faire de même en 3,1 secondes et atteindre 262 km/h.

Dimensions de la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 a une carrosserie de berline compacte. On pourrait parler d’une esthétique à trois volumes, bien que le coffre présente un porte-à-faux assez court. La voiture électrique mesure donc 4 720 mm de long.

Parallèlement, sa largeur est de 1 850 millimètres et sa hauteur de 1 441 millimètres. Puisqu’il s’agit d’une voiture électrique, il est important de mentionner que son empattement est de 2 875 mm. Cette dernière dimension met généralement en évidence l’espace intérieur généreux qu’elle offre.

L’intérieur

Comme indiqué précédemment, la Tesla Model 3 dispose d’un intérieur très spacieux. Le design général de cette voiture est assez minimaliste, avec très peu de commandes ou de boutons répartis dans l’habitacle. Au centre du tableau de bord se trouve un généreux écran d’infodivertissement de 15,4 pouces. Le volant se trouve à côté.

Dans la zone située entre les sièges avant, vous trouverez un grand compartiment de rangement ainsi qu’un double chargeur de smartphone. Ces sièges ont un design très sportif et peuvent être recouverts de blanc ou de noir, selon votre choix.

La deuxième rangée de sièges de la Tesla Model 3 offre un espace généreux pour les jambes et la tête, malgré sa ligne de toit unique en forme de coupé. Elle est également équipée d’un écran central de 8 pouces pour le divertissement des passagers arrière.

Le coffre de la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 adopte un généreux coffre de 425 litres en position conventionnelle (derrière les sièges arrière). En parallèle, un second espace est prévu sous le capot avant, idéal pour ranger les câbles de recharge ou les petits objets. Ce deuxième espace de rangement a une capacité totale de 88 litres.

Si nécessaire, la deuxième rangée de sièges peut être rabattue pour offrir un espace de chargement beaucoup plus généreux, en particulier pour les charges plus importantes. Tesla ne donne toutefois pas de chiffre ou de volume spécifique pour ce cas.

En revanche, l’ouverture de chargement de la Tesla Model 3 est assez petite, ce qui peut limiter la possibilité de ranger des objets volumineux dans cet espace.

Avis

Comme nous l’avons déjà mentionné, la Tesla Model 3 “Rear Wheel Drive” est probablement l’une des meilleures alternatives actuelles sur le marché des voitures électriques, et ce pour plusieurs raisons. La première d’entre elles est son prix. Peu de marques offrent plus pour moins d’argent. Vient ensuite l’espace intérieur, qui est plus que généreux et familier, spécialement conçu pour toutes sortes de situations.

Sa dynamique mérite également d’être mentionnée. Elon Musk, CEO de Tesla, a réussi à peaufiner son modèle phare pour qu’il soit éminemment sportif à conduire, avec une direction qui transmet très bien ce qui se passe sur le macadam. A cela, il faut bien sûr ajouter sa capacité à faire le 0-100 km/h en seulement 6,1 secondes, ce qui ajoute à la sensation.

Enfin, nous ne pouvons conclure cet article sans évoquer son design. L’entreprise américaine a eu la gentillesse de procéder à une légère refonte de la Model 3 il y a peu, ce qui s’est traduit par une amélioration significative à tous points de vue.

Conclusion

Le Tesla Model 3 (2024) continue d’être une option compétitive sur le marché des voitures électriques, grâce à ses améliorations constantes en termes de performances, d’autonomie et de confort intérieur. Avec un prix attractif et des spécifications robustes, il reste un choix de premier plan pour les consommateurs cherchant une mobilité électrique durable et performante.