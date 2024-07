L’Onvo L60 est un SUV électrique chinois attrayant et bon marché que vous pouvez acheter, mais il y a un hic

La Chine nous abreuve chaque jour de lancements impressionnants à des prix scandaleusement bas. Des voitures électriques très attrayantes qui nous font rêver d’une possible arrivée sur notre marché. De nombreux automobilistes ont l’intention de remplacer leurs vieux véhicules à combustion par des machines électriques modernes. La principale pierre d’achoppement ? Le prix.

La promesse de voitures électriques chinoises bon marché et fonctionnelles doit être prise avec beaucoup de précautions. Les offres ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, et l’Onvo L60 est l’exemple le plus évident de cette petite tromperie.

Les marques chinoises ne sont pas les seules à jouer avec les prix et les caractéristiques de leurs voitures. Tous les constructeurs du monde annoncent des prix populaires et des caractéristiques exceptionnelles, mais il est rare que ces deux concepts aillent de pair. Les prix de lancement correspondent à des unités de base, tant en termes d’équipement que de mécanique.

L’Onvo L60 a été présenté avec des prix, une autonomie et des performances attrayants, mais nous venons d’apprendre que deux de ces records ne correspondront pas aux premières unités qui arriveront sur notre marché à partir de l’année prochaine. La marque élargira plus tard sa gamme avec un autre SUV électrique plus grand.

Un prix trompeur pour une option mécanique inintéressante

Destiné à rivaliser directement avec la Tesla Model Y, le L60 se positionnera dans la catégorie très concurrentielle des D-SUV électriques grâce à ses 4,83 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,64 mètre de haut pour un empattement généreux de 2,89 mètres. Dès le premier coup d’œil, on reconnaît un style attrayant et des lignes de coupé saisissantes.

Un ensemble bien présenté qui, même s’il n’offre pas beaucoup d’options de personnalisation, rend les possibilités aussi simples que possible afin de réduire les délais d’attente et de simplifier le processus d’achat. Pour l’instant, NIO, la marque mère, n’a pas donné d’explication sur la manière dont elle vendra ses produits en Europe.

Pour l’instant, l’attrait visuel se concentre sur l’extérieur, car Onvo n’a pas encore précisé à quoi ressemblera l’intérieur du L60. Attendez-vous à un habitacle minimaliste, axé sur la numérisation.

LesChinois ont déclaré que le tableau de bord comporterait un grand écran de 17,2 pouces d’une résolution de 3K. La technologie sera omniprésente, avec notamment des équipements avancés d’aide à la conduite, des caméras de stationnement, la connectivité des appareils mobiles et un affichage tête haute. Comme indiqué plus haut, toutes ces caractéristiques ne seront pas associées à la version d’entrée de gamme attendue.

Les spécifications techniques prévoient plusieurs versions mécaniques. La plus extraordinaire de toutes sera dotée d’une énorme batterie d’une capacité de 150 kWh, capable d’offrir une autonomie homologuée de plus de 1 000 kilomètres sur le cycle CLTC. Une batterie LFP d’une capacité de 90 kWh sera disponible à un niveau inférieur, réduisant l’autonomie homologuée à 730 kilomètres (cycle CLTC).

Enfin, les modèles d’entrée de gamme seront équipés d’une batterie LFP d’une capacité de 60,6 kWh et d’une autonomie maximale de 555 kilomètres, selon les données officielles. Aucune puissance n’a été précisée à ce stade.

Cependant, en Chine, la campagne de lancement a déjà commencé au prix de départ attractif de 219 900 yuans, soit 28 100 euros au taux de change. Un prix très similaire à celui proposé pour le modèle Y. Beaucoup s’attendaient à ce que ce chiffre soit couplé à l’autonomie officielle de 730 kilomètres de l’unité intermédiaire, mais non… Malheureusement, la L60 de lancement ne l’est pas.

Malheureusement, la L60 de lancement sera associée à la plus petite batterie de toutes, ce qui a suscité la consternation générale, car cela signifie des montants nettement plus élevés lorsque les versions supérieures sont ajoutées. Dans le cas de la batterie de 150 kWh, Onvo a déjà reconnu qu’elle ne serait disponible qu’en leasing, car le prix d’achat serait prohibitif. Il ne reste plus qu’à connaître les chiffres officiels pour l’Europe – cela prendra quelques mois. S’ils veulent vraiment réussir, ils afficheront des prix similaires à ceux de sa grande rivale, la Model Y.