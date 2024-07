L’ID. Electric Golf est retardée jusqu’en 2029 : le coupable est un cauchemar pour Volkswagen

Les problèmes de Volkswagen concernant le développement de ses propres logiciels pour ses voitures électriques se poursuivent. Cette fois, il s’agit de l’ID Volkswagen. Golf, c’est-à-dire la prochaine Golf tout électrique, qui sera commercialisée au moins 15 mois plus tard que prévu.

Le lancement de la Volkswagen ID. Golf sera retardé jusqu’en 2029, en raison de problèmes dans le développement de la plateforme électrique SSP, selon la publication allemande Manager Magazin.

Le conseil d’administration aurait pris la décision de reporter le lancement au début du mois, selon le magazine allemand, ce qui affectera également d’autres modèles électriques de Volkswagen et d’Audi, même dans une plus large mesure.

Alors que l’ID. Golf ne sera repoussée que de 15 mois, le SUV électrique de Volkswagen appelé T-Sport arrivera trois ans plus tard que prévu et ne sera pas lancé avant 2031.

Les problèmes de développement de la nouvelle plateforme modulaire SSP pour véhicules électriques, et plus particulièrement de son logiciel, sont à l’origine de cette situation. Les voitures sur la plate-forme SSP utiliseront le logiciel E3 2.0 de Cariad. Toutefois, ce logiciel arrivera si tard qu’il pourrait être dépassé au moment de sa mise sur le marché. Cela ne fonctionnerait logiquement pas et obligerait à lancer des modèles dans l’urgence.

Cette plateforme deviendra la nouvelle MEB, une plateforme standardisée pour un grand nombre de véhicules électriques du groupe Volkswagen dans différents segments de marché. Thomas Schäfer, le patron de la marque Volkswagen, a déclaré début juin qu’elle serait “probablement” prête en 2028. Nous ne savons pas si le retard prévu pour l’ID. Golf affectera uniquement ce modèle ou tous les modèles qui seront construits sur cette plateforme, mais ce n’est certainement pas une bonne nouvelle.

Rivian entre également en jeu dans cette histoire. Le récent accord entre Volkswagen et la jeune entreprise américaine prévoyait que la plate-forme SSP utiliserait une “architecture adaptée” d’ici la fin de la décennie avant de passer à une technologie développée par Volkswagen et Rivian au début de la décennie suivante. L’entrée en scène de Rivian et le développement conjoint de la technologie pourraient avoir influé sur le calendrier, même s’il est vrai que l’on ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera l'”architecture adaptée”.

Entre-temps, Volkswagen continuera à faire évoluer la plateforme MEB afin de maintenir à niveau les voitures électriques basées sur cette plateforme, au moins jusqu’à l’arrivée de la plateforme SSP. La plateforme MEB évoluera vers la plateforme MEB+, qui devrait être prête en 2026. Il y a également des raisons financières à cela, car Volkswagen doit prolonger la durée de vie de la plateforme MEB afin de mieux l’amortir.