La voiture la plus vendue de Toyota a un rival qui est presque 4 000 euros moins cher et qui a un meilleur coffre

Le marché des véhicules familiaux compacts connaît une compétition féroce en 2024. Le Toyota Corolla Touring Sports, reconnu pour sa fiabilité et son efficacité énergétique, fait face à un nouveau concurrent redoutable : le Hyundai i30 CW. Avec un prix de près de 4 000 euros inférieur et un espace de chargement plus généreux, le Hyundai i30 CW se positionne comme une alternative attrayante.

Cet article examine en détail les caractéristiques, les avantages et les performances de ces deux modèles pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé.

Lire aussi :

Caractéristiques principales des deux modèles

Toyota Corolla Touring Sports

Prix : 26 250 €

: 26 250 € Puissance : 140 CV

: 140 CV Consommation : 4,5 l/100 km

: 4,5 l/100 km Capacité du coffre : 598 litres

: 598 litres Dimensions : 4,65 mètres de longueur

: 4,65 mètres de longueur Caractéristiques : Connu pour son efficacité énergétique et sa fiabilité, ce modèle hybride offre un intérieur spacieux mais un équipement technologique qui peut paraître limité.

Hyundai i30 CW

Prix : 22 900 €

: 22 900 € Puissance : 120 CV (1.0 TGDI MHEV)

: 120 CV (1.0 TGDI MHEV) Consommation : 5,2 l/100 km

: 5,2 l/100 km Capacité du coffre : 602 litres

: 602 litres Dimensions : 4,58 mètres de longueur

: 4,58 mètres de longueur Caractéristiques : Bien que légèrement moins puissant, le Hyundai i30 CW offre un coffre plus grand et des technologies plus avancées dans sa version de base. Il est aussi équipé d’une technologie mild hybrid qui lui permet de bénéficier de l’étiquette ECO.

Comparaison des performances et de la consommation

En matière de performances, le Toyota Corolla Touring Sports dispose d’un avantage avec son moteur hybride de 140 CV, offrant une meilleure économie de carburant avec une consommation de 4,5 l/100 km, contre 5,2 l/100 km pour le Hyundai i30 CW. Cependant, le Hyundai i30 CW reste compétitif grâce à son prix plus abordable et sa consommation respectable pour un moteur non-hybride.

Comparaison des performances et de la consommation :

Modèle Puissance (CV) Consommation (l/100 km) Capacité du coffre (litres) Prix (€) Toyota Corolla Touring Sports 140 4,5 598 26 250 Hyundai i30 CW 120 5,2 602 22 900

Avantages spécifiques de chaque modèle

Toyota Corolla Touring Sports

Efficacité énergétique : Avec une consommation de 4,5 l/100 km, il est idéal pour les conducteurs soucieux de leur consommation de carburant.

: Avec une consommation de 4,5 l/100 km, il est idéal pour les conducteurs soucieux de leur consommation de carburant. Fiabilité : La réputation de Toyota en matière de fiabilité n’est plus à prouver, offrant une tranquillité d’esprit aux acheteurs.

: La réputation de Toyota en matière de fiabilité n’est plus à prouver, offrant une tranquillité d’esprit aux acheteurs. Technologie hybride : L’intégration de la technologie hybride permet non seulement de réduire la consommation de carburant, mais aussi de bénéficier de l’étiquette ECO

Hyundai i30 CW

Prix compétitif : Avec un prix de près de 4 000 euros inférieur à celui du Toyota Corolla Touring Sports, il représente une option plus abordable.

: Avec un prix de près de 4 000 euros inférieur à celui du Toyota Corolla Touring Sports, il représente une option plus abordable. Capacité du coffre : Un léger avantage en termes de capacité de chargement avec 602 litres, offrant plus de flexibilité pour les bagages et les courses.

: Un léger avantage en termes de capacité de chargement avec 602 litres, offrant plus de flexibilité pour les bagages et les courses. Technologie et confort : Équipement technologique plus riche dès la version de base, offrant un meilleur rapport qualité-prix pour les consommateurs recherchant des fonctionnalités modernes.

Considérations pour les acheteurs

Le choix entre le Toyota Corolla Touring Sports et le Hyundai i30 CW dépendra largement des priorités de l’acheteur. Ceux qui privilégient l’efficacité énergétique et la fiabilité pourraient préférer le Toyota Corolla Touring Sports. En revanche, les acheteurs cherchant un véhicule familial économique avec une bonne capacité de chargement et des équipements technologiques avancés trouveront dans le Hyundai i30 CW une alternative très intéressante.

En conclusion, le Hyundai i30 CW se présente comme un rival sérieux au Toyota Corolla Touring Sports grâce à son prix attractif, son espace de chargement généreux et ses équipements modernes. Bien que le Toyota Corolla Touring Sports offre une meilleure efficacité énergétique et une puissance légèrement supérieure, le Hyundai i30 CW compense par un coût initial plus bas et des technologies avancées. Les consommateurs devront évaluer leurs besoins spécifiques et leurs priorités pour choisir le modèle qui leur convient le mieux.