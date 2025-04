Le Toyota C-HR est un gagnant, mais le dernier-né de Renault est plus puissant, offre plus d’espace pour les bagages et est moins cher

Le Renault Austral se présente comme le nouvel atout de Renault dans le segment des SUV compacts. Après avoir conquis le marché avec des modèles tels que le Kadjar, Renault mise sur l’Austral pour continuer sur cette lancée. Ce modèle combine puissance, espace de chargement généreux et une tarification compétitive, rendant le véhicule particulièrement attractif pour les familles et les amateurs de conduite dynamique.

Design extérieur et intérieur

Le Renault Austral arbore un design moderne et élégant, caractérisé par des lignes fluides et des détails soignés. La face avant imposante est accentuée par des phares LED distinctifs et une calandre large, lui donnant une allure à la fois robuste et sophistiquée. À l’arrière, les feux à LED en forme de C, signature de la marque, ajoutent une touche de modernité et de dynamisme.

À l’intérieur, l’Austral se distingue par une qualité de finition remarquable. Les matériaux utilisés sont de haute qualité, avec des plastiques doux au toucher et des inserts en chrome ou en bois, selon la finition choisie. Le tableau de bord est dominé par un grand écran tactile central qui intègre le système d’infodivertissement Easy Link, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Les sièges sont confortables et offrent un bon maintien, que ce soit pour les trajets urbains ou les longues distances.

Motorisation et performances

Sous le capot, le Renault Austral propose plusieurs options de motorisation, dont une version hybride E-Tech de 200 chevaux. Ce moteur hybride combine un moteur essence et un moteur électrique pour offrir une conduite à la fois puissante et économique. La transition entre les modes électrique et thermique est fluide, assurant une conduite agréable et silencieuse en ville, tout en conservant une bonne réactivité sur autoroute.

Caractéristiques Renault Austral 200 E-Tech Puissance 200 chevaux Type de moteur Hybride essence-électrique Transmission EDC à double embrayage Consommation 5,2 L/100 km Émissions de CO2 120 g/km

Confort et espace

Le Renault Austral excelle en matière de confort, offrant un espace intérieur généreux. Les passagers arrière bénéficient d’un espace aux jambes ample et d’une bonne hauteur sous plafond, rendant les longs trajets plus agréables. Le coffre, avec une capacité de 500 litres, est plus grand que celui de nombreux concurrents, et les sièges arrière rabattables permettent d’augmenter cet espace pour les objets volumineux.

Le système de suspension du Renault Austral est conçu pour absorber les irrégularités de la route, offrant une conduite douce et confortable. Les bruits extérieurs sont bien isolés, grâce à une insonorisation de qualité, permettant aux passagers de profiter d’un environnement calme et relaxant.

Technologie et sécurité

Renault a équipé l’Austral des dernières technologies en matière de sécurité et d’assistance à la conduite. Le véhicule est doté du système de conduite semi-autonome “Highway and Traffic Jam Companion”, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au maintien dans la voie. Ce système facilite la conduite sur autoroute et dans les embouteillages, réduisant la fatigue du conducteur.

D’autres fonctionnalités de sécurité incluent le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et des cyclistes, l’alerte de franchissement de ligne, et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le Renault Austral est également équipé de multiples airbags et d’une structure de carrosserie renforcée pour offrir une protection maximale en cas de collision.

Expérience de conduite

La conduite du Renault Austral est une expérience plaisante, grâce à sa direction précise et à son châssis bien équilibré. Le moteur hybride offre une accélération rapide et une bonne reprise, ce qui est particulièrement utile pour les dépassements sur autoroute. La transmission EDC à double embrayage est réactive et fluide, contribuant à une conduite agréable et sans à-coups.

Le mode de conduite configurable permet de choisir entre différents réglages pour optimiser la consommation de carburant ou les performances, selon les préférences du conducteur. En mode “Eco”, le système hybride est maximisé pour l’efficacité énergétique, tandis que le mode “Sport” privilégie les performances dynamiques, offrant une conduite plus réactive et plus engageante.

Prix et positionnement

L’un des atouts majeurs du Renault Austral est son prix compétitif. Avec un prix de départ inférieur à celui de nombreux concurrents, l’Austral offre un excellent rapport qualité-prix. La version hybride E-Tech, avec son niveau d’équipement élevé et ses performances impressionnantes, est proposée à un prix attractif, rendant ce modèle accessible à un large éventail de clients.

Version Prix de départ Renault Austral Hybrid 29 900 euros Renault Austral E-Tech 35 000 euros Renault Austral Intens 39 000 euros

Le Renault Austral se positionne comme une alternative sérieuse dans le segment des SUV compacts, offrant une combinaison attrayante de style, de performance, de confort et de technologie. Sa motorisation hybride, son espace intérieur généreux et son prix compétitif en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent un véhicule polyvalent et économique.

Avec des caractéristiques de sécurité avancées et une expérience de conduite agréable, le Renault Austral est bien équipé pour répondre aux besoins des conducteurs modernes. Que ce soit pour une utilisation quotidienne en ville ou pour des longs trajets sur autoroute, l’Austral offre une solution complète et séduisante.

Pour ceux qui envisagent l’achat d’un SUV compact, le Renault Austral mérite une attention particulière. Son design moderne, ses performances hybrides et son excellent rapport qualité-prix en font une option incontournable dans un marché de plus en plus compétitif.

Essai comparatif : Toyota C-HR contre Renault Austral

Le marché des SUV compacts est en pleine effervescence, et deux modèles se démarquent particulièrement : le Toyota C-HR et le nouveau Renault Austral. Dans cet essai, nous allons comparer ces deux véhicules en termes de performances, de design, de confort, de technologie et de rapport qualité-prix.

Performances et motorisations

Toyota C-HR Le Toyota C-HR propose plusieurs motorisations, incluant des versions hybrides qui sont la marque de fabrique de Toyota. Le moteur hybride 2.0L développe une puissance combinée de 184 chevaux, offrant une conduite douce et économique. L’accélération est satisfaisante pour un SUV compact, bien que la transmission CVT puisse parfois sembler moins réactive lors de fortes accélérations.