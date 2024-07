La gamme CB 2025 de Honda se décline en deux versions rétro : 1000 et 400

Les fans de la firme à l’aile d’or attendent l’arrivée de la nouvelle gamme CB 2025, dans laquelle il semble qu’il y ait de plus en plus d’acteurs invités sous forme de modèles ou de variantes des modèles existants. Cela signifie que la future Honda CB1000 Hornet pourrait être officiellement dévoilée au sein de l’entreprise, bien que l’on ne sache pas encore si c’est cette année ou la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, les gens de Young Machine continuent à faire des prédictions sur ce qui est à venir. Il s’agit notamment d’une gamme complète de CB dans laquelle le retour de la CB400, abandonnée par la marque l’année dernière, est incontournable. Il est également très probable qu’elle soit équipée du récent et innovant embrayage électronique Honda E-Clutch.

La gamme CB 2025 pourrait réserver quelques surprises

Ce ne serait que le début d’une gamme CB riche en nouveautés. La marque envisagerait le retour d’une variante CB de grosse cylindrée, tout en conservant l’image néo-rétro caractéristique du modèle. La CB1000 Hornet viendrait combler le vide dans la gamme polyvalente des maxinaked, mais elle serait scindée en une version au look plus classique.

La raison n’est autre que l’arrêt de la production de l’emblématique CB1300 de Honda. Honda aurait donc une variante de la CB1000 Hornet pour combler cette lacune. La solution pour proposer cette version est l’ajout d’un phare avant rond, ainsi que quelques finitions en accord avec la philosophie de la gamme CB originale, avec la CB750 Four de 1969 comme point de départ.

Tous les autres composants et caractéristiques techniques resteront inchangés par rapport à la version standard du modèle. Cela inclut l’utilisation du moteur quatre cylindres de la CBR Fireblade, le châssis haut de gamme et l’équipement premium. Nous parlons ici du moteur utilisé sur la CBR1000RR Fireblade 2017, mais convenablement adapté aux besoins de cette CB1000 2025.

Il s’agit d’un moteur de 999 cm3, à double arbre à cames en tête et culasse 16 V, développant une puissance maximale de 140 ch et un couple maximal de 104 Nm. Elle sera ancrée sur un tout nouveau châssis bi-articulé en acier, soutenu par un ensemble de suspensions comprenant une fourche Showa SFF-BP USD de 41 mm à compression et détente réglables et un amortisseur arrière Showa agissant sur une tringlerie Pro-Link.

L’équipement de freinage comprend des étriers radiaux à quatre pistons et des disques flottants de 310 mm et fonctionne en conjonction avec un système ABS de pointe. Tous ces éléments confirment que la nouvelle gamme CB de Honda associe l’esthétique classique de la marque aux dernières avancées technologiques de l’industrie.

C’est une chose que l’entreprise japonaise sait faire comme personne et qu’elle a déjà démontrée à maintes reprises dans le passé avec d’excellentes motos comme les CB1300 et CB400, commercialisées jusqu’à très récemment, et qui reviendront très probablement en 2025 sous la forme de nouveaux modèles.