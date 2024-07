Le nouveau Renault Grand Koleos est le dernier grand SUV hybride de la marque au losange, que l’Espace regarde avec envie

Le Renault Koleos a fait ses adieux au marché européen il y a deux ans et demi, remplacé par un autre SUV rebaptisé Espace. Le défunt modèle est resté en vente en Corée du Sud, où Renault est toujours présent après avoir racheté Samsung Motors au début du siècle et inclus dans sa gamme la variante correspondante de l’Arkana, qui a connu un grand succès.

Cependant, la nouvelle alliance entre Renault et Geely ne se limite pas au développement de nouveaux moteurs sous l’égide de HORSE. L’accord va bien au-delà, puisque la deuxième plateforme du constructeur asiatique en bénéficie et porte déjà ses premiers fruits. Elle s’appelle Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid et n’a rien à voir avec le modèle qu’elle remplace.

Le nouveau Renault Grand Koleos est le grand pari de la Corée du Sud.

Comme vous pouvez le constater, le design de ce Koleos diffère complètement de celui des autres modèles de la gamme Rombo en Europe. La calandre ressemble à celle des nouveaux modèles de la marque française, avec des phares full LED à la signature lumineuse inédite, mais rien à voir avec les flancs – à l’exception de la forme de la lunette arrière – ni avec l’arrière. En fait, le Grand Koleos n’est pas un modèle entièrement nouveau, mais un re-badge de l’inconnu Geely Monjaro.

Le nouveau Grand Koleos mesure 4,78 mètres de long, soit pas moins de 110 millimètres de plus que l’ancien modèle, et près de 80 millimètres de plus que l’Espace, avec un empattement de 2,82 mètres. Ces dimensions offrent un espace intérieur important, mais pas avec trois rangées de sièges et sept places, mais avec une configuration à cinq places et un volume de coffre de 633 litres.

L’intérieur du nouveau Renault Koleos est également différent : au lieu du nouveau tableau de bord avec deux écrans numériques disposés en forme de L inversé, il y a trois grands écrans intégrés dans la partie avant du tableau de bord, réunis d’un seul tenant et avec d’élégantes bouches d’aération pour la climatisation automatique, à commande électronique et avec un module séparé pour cet équipement. Le tunnel de transmission a un style flottant.

Renault Grand Koleos se distingue par son design et ses technologies

Le nouveau SUV coréen compense la perte de certains équipements des modèles européens puisqu’il n’est pas basé sur la plateforme CMF, comme la direction arrière active 4Control, mais il dispose de technologies plus avancées comme l’affichage tête haute avec réalité augmentée, la climatisation automatique trois zones et les sièges avant et arrière climatisés.

Ce que Renault a exporté en Corée du Sud, c’est la finition sportive exclusive “Esprit Alpine”, bien qu’elle ait été rebaptisée “Alpine Spirit”, mais elle conserve les détails et les surpiqûres bleus, avec des ajouts blancs et rouges. Même le système multimédia s’appelle désormais “OpenR Panorama” au lieu de “OpenR Link”.

Le nouveau Renault Grand Koleos est disponible en motorisation essence et hybride

La gamme de motorisations est composée de trois options. La plus puissante est l’hybride E-Tech avec une puissance maximale de 245 ch, résultat d’une combinaison mécanique inconnue. Côté thermique, un bloc quatre cylindres 1,5 litre turbocompressé de 144 ch à cycle Miller et deux moteurs électriques – de 136 ch et 82 ch – intégrés dans une boîte de vitesses automatique à trois rapports, plus une batterie lithium-ion d’une capacité de 1,64 kWh qui peut fonctionner en mode électrique en ville.

Les deux autres options partagent le même moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, d’une puissance maximale de 211 ch, et une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports dans la version à traction avant, et une boîte de vitesses automatique à huit rapports dans la version à quatre roues motrices.