La nouvelle BMW la plus puissante de tous les temps arrive, grâce au soutien de l’électrification

Même si beaucoup sont réticents à l’accepter, l’électrification permet d’explorer de nouvelles limites dans le domaine de la sportivité. Les moteurs à combustion sont limités par leur volume, leur consommation et leurs émissions. Il suffit d’une bonne poussée électrique pour que les performances atteignent des sommets inégalés. La nouvelle BMW M5 explore ces nouveaux concepts d’électrification pour devenir l’une des berlines sportives les plus extrêmes au monde et l’une des BMW de série les plus puissantes jamais construites. Tout cela grâce à un moteur électrique et à une batterie lithium-ion.

Au cours de l’année écoulée, la transformation de la série M de BMW a fait l’objet de nombreuses discussions et spéculations. Les Allemands ont beaucoup hésité à adopter ou non les nouveaux formats de mobilité. La BMW XM était un premier pas, qui est maintenant consolidé par le lancement de l’un des modèles les plus importants de l’entreprise. La M5 est une institution à part entière, l’un des premiers modèles M à avoir rejoint la famille. La première génération remonte à 1984, il y a 40 ans, sur la base de la carrosserie d’une E28. Aujourd’hui, sept éditions ont été lancées, mais aucune ne présente les changements radicaux de celle-ci.

Elle est équipée d’un système hybride rechargeable offrant jusqu’à 69 kilomètres d’autonomie électrique.

Nous disons cela non seulement en termes de design, d’équipement ou de technologie, mais aussi en raison de l’énorme collection d’innovations mécaniques qui animent cette septième génération. BMW abandonne la combustion solitaire pour adopter un système hybride rechargeable très performant. Au cœur de cette bête se trouve un V8 8 cylindres de 4,4 litres avec M TwingPower Turbo. À lui seul, il est capable de développer une puissance maximale de 585 ch à 7 200 tours et un couple maximal de 750 Nm. C’est 15 chevaux de moins que la génération précédente, qui était exclusivement animée par le même moteur.

Cette fois, cependant, la nouveauté réside dans l’ajout d’un moteur électrique et d’une batterie d’une capacité nette de 18,6 kWh, ce qui permet à la M5 de rouler à 100 % en mode électrique sur une distance allant jusqu’à 69 kilomètres, conformément à l’homologation WLTP. Non seulement les émissions sont les plus basses jamais enregistrées pour une BMW M5, mais cette partie électrifiée porte également la puissance finale de l’ensemble à 727 ch et 1 000 Nm de couple. Toute la gestion est dérivée vers une boîte de vitesses automatique M Steptronic à huit rapports et une transmission intégrale M xDrive qui permet un réglage détaillé de la dynamique et peut offrir un système à deux roues motrices qui envoie tout à l’essieu arrière.

C’est un risque énorme pour le conducteur qui devra affronter seul l’une des berlines les plus extrêmes du marché. Officiellement, BMW annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h, qui peut être portée à 305 km/h avec le pack M Driver’s additionnel. En mode électrique, la M5 peut atteindre une vitesse maximale de 140 kilomètres par heure et, lors de la recharge, une puissance maximale de 7,4 kW, exclusivement sur des systèmes à courant alternatif. En tant qu’hybride rechargeable à longue autonomie en Espagne, elle recevra le label CERO de la DGT.

BMW a annoncé que son usine allemande de Dingolfing commencerait à assembler les premières unités presque immédiatement. L’Europe et les États-Unis seront les premiers pays au monde à en profiter. Il n’y a pas encore de prix pour l’Espagne, mais il y en a pour l’Allemagne. Dans son pays d’origine, la nouvelle BMW M5 est disponible à partir de 144 000 euros. Ce chiffre devrait atteindre 150 000 euros lorsqu’elle arrivera en Espagne. À l’avenir, BMW devrait étendre les performances avec l’arrivée de versions supplémentaires et spécifiques, comme la M5 en a bénéficié jusqu’à présent.