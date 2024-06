Essai de la KTM 390 Duke : Une moto A2 avec l’ADN d’une famille très racée

KTM est en train de finaliser les détails de l’une de ses motos les plus attendues, du moins sur les marchés asiatiques, la nouvelle 390 Adventure 2025, dont nous vous parlons depuis quelques mois et qui semble presque prête à être lancée sur le marché. Une fois de plus, elle a été aperçue dans le trafic indien, bien que cette fois-ci moins couverte que les fois précédentes.

Depuis les médias locaux, Gaadi Waadi a même mis une date pour sa présentation officielle, l’EICMA 2024, et bien qu’il reste encore quelques mois avant ce rendez-vous incontournable du monde du deux roues, il est probable que la firme autrichienne mette à profit cette période pour peaufiner au millimètre près la nouvelle 390 Adventure 2025.

La raison n’est autre que la concurrence féroce à laquelle elle devra faire face après son lancement. Des modèles tels que l’Himalayan 450, la Yezdi Adventure, la Triumph Scrambler 400 X et la future Hero Xpulse 440 l’attendent “à bras ouverts” dans une catégorie qui s’oriente de plus en plus vers une utilisation efficace sur route et hors route.

KTM 390 Adventure 2025 : les points forts du modèle

Comme nous vous l’avons dit précédemment, KTM est susceptible de diviser la 390 Adventure 2025 en différentes versions de finition et d’équipement. Celle que nous vous présentons aujourd’hui pourrait être une variante Rallye grâce à son garde-boue haut, ses roues à rayons (21″ à l’avant ?) ou encore son tableau de bord positionné presque à la verticale.

L’avant, avec son phare à double recouvrement et son pare-brise réglable en hauteur au design typiquement dakarois, est frappant. Un coup d’œil sur le côté révèle la silhouette compacte, le grand débattement de la suspension et les éléments de protection pour la conduite tout-terrain.

A cet effet, KTM inclut un protecteur de carter ou un ensemble de protections latérales en cas de retournement. Le châssis est complété par un frein à disque sur chaque essieu, un mono-amortisseur arrière réglable et probablement un bon niveau de systèmes technologiques en accord avec la philosophie de la moto.

L’antipatinage, l’ABS double canal commutable sur l’essieu arrière et les différents modes de conduite devraient faire partie de l’équipement de série. Le tout accompagné de la mécanique utilisée sur la 390 Duke de nouvelle génération. Le monocylindre LC4 atteint désormais 399 cm3 grâce à une augmentation de la course de 4 mm.

KTM revendique un peu plus de 44 ch et 39 Nm de couple en pointe, le tout transmis à la roue arrière par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses à six rapports avec embrayage anti-rebond PASC à commande mécanique. Deux modes de conduite sont disponibles, Street et Rain, et un Quickshifter+ peut être installé en option.