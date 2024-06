BYD travaille sur une rivale de la Tesla Model 3 Performance et ces premières photos le prouvent.

La stratégie de BYD s’avère très efficace. Le plus grand fabricant de voitures rechargeables veut continuer à prouver qu’il est capable de fabriquer tous les véhicules possibles. Qu’il s’agisse de petites voitures électriques bon marché et pratiques comme la BYD Dolphin ou de SUV hybrides rechargeables effrontés capables de planer, comme la YangWang U8.

L’électricité et la performance sont deux concepts qui vont souvent de pair. Il est facile d’augmenter la puissance d’une voiture à batterie, et aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs cherchent à élever la sensation qu’ils éprouvent au volant de leur véhicule électrique. La BYD Seal 06 GT répondra à cette demande croissante.

La société basée à Shenzhen n’en est pas à sa première tentative de conquête du marché des hautes performances. Ce n’est évidemment pas le créneau le plus important et le plus volumineux en matière de voitures électriques, mais il s’agit sans aucun doute d’un excellent attrait commercial.

De nombreuses marques se battent pour que leurs voitures deviennent les plus rapides du marché. Tesla se concentre depuis des années sur l’accélération plutôt que sur la puissance. La Porsche Taycan s’est donné beaucoup de mal pour devenir la voiture électrique de série la plus rapide sur le Nürburgring et bien plus encore. La performance fait vendre.



La BYD Seal 06 GT arrivera en Europe sous un autre nom à partir de 2025.

Comme nous l’avons déjà dit, il est relativement facile d’augmenter les performances d’une voiture électrique, mais il n’est pas aussi facile de transférer cette puissance sur la route. Il y a quelques mois, Tesla a dévoilé la version la plus radicale de la Model 3, la Performance. Cette berline électrique construite à Austin développe 460 ch et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes.

L’autonomie maximale est de 528 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP. Elle arrivera très bientôt en Espagne au prix minimum de 55 990 euros. La Chine prépare quelque chose de bien plus grand.

L’entreprise a déjà donné un avertissement au monde entier. Il y a un mois, le BYD Ocean M a été présenté dans la société, un prototype qui a toujours frappé à la porte de l’Europe. C’était l’un des points forts du salon de l’automobile de Pékin. Comme la Model 3, l’Ocean M entre dans le segment des berlines de taille moyenne avec une longueur de 4,63 mètres et un empattement de 2,82 mètres.

Elle est donc plus courte de 9 centimètres que sa grande rivale. Les mesures ont été adaptées à la nouvelle e-Platform 3.0 Evo de la société. L’Ocean M sera l’une des premières à en profiter. Elle sera disponible en plusieurs configurations.

Grâce à MITT, nous savons que le Seal 06 GT aura une version à traction intégrale et une version à traction simple. La version à traction simple sera équipée d’un moteur de 160 kW (218 ch), probablement situé sur l’essieu arrière. La version à deux moteurs est basée non seulement sur l’ajout d’un deuxième bloc, mais aussi sur la modification des performances du bloc existant.

La configuration estimée est de 110 kW, 150 ch, sur l’essieu avant et de 200 kW, 272 ch, sur l’essieu arrière. Nous ne savons pas si la puissance totale résultante sera l’effet d’une addition arithmétique, mais nous en doutons. Deux options de batteries seront disponibles, d’une capacité de 59,52 et 72,96 kWh, qui permettront d’atteindre 505 ou 605 kilomètres d’autonomie (cycle CLTC). La version à deux moteurs permet d’atteindre une autonomie de 550 kilomètres.

Les premières images d’une unité d’essai découverte en Chine nous donnent un aperçu de l’intérieur. L’intérieur est tout à fait dans le style BYD. Minimaliste et bien présenté avec de grands écrans. Le calendrier prévoit que les premières unités seront livrées aux clients après l’été, entre septembre et octobre.

L’arrivée en Europe ne se fera pas avant le début de l’année 2025. En ce qui concerne le prix, les rumeurs à l’Est font état d’une fourchette de prix comprise entre 150 000 et 200 000 yuans, soit entre 19 125 et 25 500 euros. Il est évident que ces chiffres augmenteront une fois qu’elle sera lancée en Europe, la positionnant dans la gamme de la Model 3, bien qu’il soit impossible de prédire quoi que ce soit étant donné l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs spéciaux sur les véhicules électriques en provenance de Chine.