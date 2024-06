Nouvelle Dacia Bigster repérée en Espagne, le grand Duster 7 places arrive pour bousculer le marché des SUV bon marché

La nouvelle est tombée il y a quelques mois. La Dacia Bigster a été aperçue pour la première fois pendant la phase de développement. Un fan a réussi à enregistrer une courte vidéo de loin montrant deux prototypes de ce qui sera le premier SUV sept places de Dacia. Le “grand frère” du Dacia Duster va devenir réalité. Enfin, après une longue attente, nos photographes espions ont repéré une voiture d’essai en plein jour.

Le nouveau Bigster a été aperçu dans le sud de l’Europe en train de subir une série de tests sur des routes ouvertes à la circulation. Le processus de développement du plus grand SUV jamais conçu par Dacia change de lieu. Un SUV qui couronnera la gamme Dacia et jouera le rôle de “vaisseau amiral” pour longtemps. Il devrait révolutionner le marché des SUV low-cost et plus particulièrement celui des SUV à trois rangées de sièges.

Nouvelles photos espions de la Dacia Bigster

Basé sur la plateforme CMF-B du Groupe Renault, le nouveau Bigster a été largement préfiguré par un concept du même nom. Le Dacia Bigster Concept. La marque souligne qu’avec ce modèle, elle entre par la grande porte dans le segment des C-SUV. Cependant, en termes de taille et d’orientation, il rivalisera avec des véhicules d’une catégorie supérieure. SEAT Tarraco, DFSK 580, SWM G05, Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq figurent parmi ses rivaux.

Le véhicule d’essai photographié arbore le camouflage caractéristique de Dacia. La majeure partie de l’extérieur de la voiture est recouverte. Cependant, la forme générale de la voiture est assez clairement discernable. Sous le camouflage, il n’y aura pas de surprise. Il est basé sur le même langage de conception que Dacia a utilisé pour le nouveau Duster. Il ne faudra donc pas s’étonner si, lorsqu’il arrivera sur le marché, on le qualifie de “grand Duster” ou de “Duster XL”.

Il est important de rappeler que le projet Bigster a longtemps été connu sous le nom de Dacia Grand Duster. A l’intérieur, grâce à la longueur et à l’empattement du véhicule, il sera possible d’accueillir jusqu’à sept personnes en configuration 2+3+2. L’habitacle sera très spacieux compte tenu de la taille du véhicule. Il mesurera environ 4,6 mètres de long.

Toutes les versions du Dacia Bigster seront labellisées ECO.

Sous le capot, il n’y aura pas de surprise non plus. Nous retrouverons une gamme de motorisations très similaire à celle du Duster. Il sera disponible avec des moteurs essence plus ou moins électrifiés avec des technologies hybrides légères (MHEV) et hybrides à recharge automatique (HEV). Une version bicarburation prête pour le GPL sera également proposée. Ainsi, toutes les versions du Bigster porteront le label ECO de la DGT (Dirección General de Tráfico) avec tous les avantages que cela comporte en matière de mobilité.

Le prix du Bigster sera un autre facteur déterminant. Dacia a fixé un objectif clair pour son nouveau SUV. La version haut de gamme ne devra pas dépasser la barrière psychologique des 30 000 euros. Y parviendra-t-elle ? Nous le saurons bientôt.