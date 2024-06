Hispano Suiza Carmen Sagrera : L’hypercar électrique espagnole mise à jour avec une batterie plus puissante

La célèbre marque espagnole Hispano Suiza a récemment dévoilé la troisième évolution de son hypercar électrique, la Carmen Sagrera. Nommée en hommage à la première grande usine de la compagnie inaugurée en 1911 dans le quartier barcelonais de La Sagrera, cette mise à jour coïncide avec le 120e anniversaire de la marque. La Carmen Sagrera se distingue par un design modernisé et une mécanique entièrement revue.

Une évolution marquante pour Hispano Suiza

Batterie et autonomie

La principale nouveauté de la Carmen Sagrera réside dans l’introduction d’une batterie de 103 kWh, une amélioration significative par rapport à l’ancienne batterie de 80 kWh. Ce nouveau pack, composé de 360 cellules de nouvelle génération réparties en 15 modules, pèse 612 kg et peut fonctionner à une tension maximale de 750 volts. L’autonomie de la voiture atteint désormais 480 km selon le cycle WLTP, soit 100 km de plus que la version précédente.

Performance et moteur

Le système de propulsion de la Carmen Sagrera est composé de quatre moteurs à aimants permanents de flux axial connectés en série, tous situés sur l’axe arrière. Chaque moteur délivre 275 CV (205 kW), pour une puissance totale de 1 115 CV (820 kW) et un couple de 1 160 Nm. Grâce à cette configuration, la voiture peut atteindre 100 km/h en seulement 2,6 secondes.

Système de refroidissement et suspension

Le système de refroidissement a été simplifié et allégé pour optimiser les performances. La suspension est de type parallélogramme déformable avec des amortisseurs réglables et des ressorts hélicoïdaux ajustables en dureté et en hauteur. Ces améliorations visent à offrir une expérience de conduite supérieure.

Design et technologie

Esthétique et aérodynamique

Esthétiquement, la Carmen Sagrera présente des sorties d’air redessinées sur le capot avant, de nouvelles jupes latérales et un grand aileron arrière en forme d’ailes de cigogne, symbole de la marque. Ces éléments contribuent à améliorer l’aérodynamique de la voiture et à renforcer son caractère unique.

Intérieur et confort

À l’intérieur, la console centrale et le système d’infodivertissement ont été mis à jour. La tapisserie est en Alcantara, avec des détails en cuir noir et rouge, ajoutant une touche de luxe et de confort. La Carmen Sagrera est conçue pour offrir une expérience de conduite aussi agréable que performante.

Déclarations des dirigeants de Hispano Suiza

Miguel Suqué, président de Hispano Suiza, a souligné l’importance du projet : « Nous continuons à maintenir l’esprit pionnier qui caractérisait mon arrière-grand-père Damiàn Mateu et son inséparable Marc Birkigt il y a 120 ans. Cette histoire est avant tout celle de personnes qui travaillent en équipe et qui aiment un projet unique et rempli de défis, un projet avec beaucoup d’âme. »

Sergio Martínez Campos, PDG de Hispano Suiza, a ajouté : « Avec la Sagrera, nous consolidons par le haut la gamme Carmen lancée en 2019. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli en seulement 5 ans. Cette année 2024 est celle de l’accélération, où nous allons conquérir des marchés clés comme les États-Unis, finaliser l’homologation européenne et, bien sûr, célébrer notre héritage. »

L’avenir de la Carmen Sagrera

La présentation publique de la Hispano Suiza Carmen Sagrera aura lieu à la mi-juillet lors du Goodwood Festival of Speed. Cet événement sera l’occasion pour la marque de montrer au monde les capacités de son hypercar électrique de pointe et de renforcer sa position sur le marché des véhicules de luxe et de haute performance.

Avec la Carmen Sagrera, Hispano Suiza continue de repousser les limites de l’innovation et de la performance dans le secteur des voitures électriques. Grâce à ses améliorations techniques et esthétiques, cette hypercar est prête à rivaliser avec les meilleurs du secteur, tout en rendant hommage à l’héritage riche et prestigieux de la marque.