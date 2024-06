Test du nouveau Nissan Qashqai 2025 : un restylage réussi

Le Nissan Qashqai est un best-seller depuis son lancement en 2006, et la troisième génération, lancée en 2021, continue de séduire. En 2025, le modèle reçoit un restylage de mi-cycle qui, bien que subtil, apporte des améliorations significatives pour rester compétitif dans le segment des SUV compacts.

Motorisations et performances

Le Qashqai 2025 conserve ses motorisations hybrides légères basées sur un moteur 1.3 turbo couplé à un système électrique de 12V, offrant des puissances de 140 et 158 CV avec des transmissions manuelles ou CVT. Le modèle phare reste la version e-Power de 190 CV, qui utilise un moteur électrique pour propulser les roues et un moteur à essence comme générateur.

Version e-Power : Cette motorisation est un pont vers l’électrification totale. Le moteur électrique de 190 CV entraîne les roues, tandis que le moteur à essence de 1.5L sert de générateur. Cela offre une conduite douce et efficace en ville, avec une consommation annoncée de 5,1 L/100 km. Sur autoroute, la consommation peut monter à 8,0 L/100 km.

Design et fonctionnalités

Extérieur : Le restylage inclut une nouvelle calandre, des phares et des feux arrière redessinés, ainsi que des nouveaux designs de jantes et des options de couleurs pour la carrosserie.

Intérieur : Le système d’éclairage d’ambiance et les visualisations du tableau de bord ont été améliorés. Le système multimédia est désormais basé sur Google, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et connectée.

Sécurité et assistance à la conduite : Le Qashqai 2025 est équipé de caméras périmétriques avancées et de systèmes d’assistance à la conduite recalibrés pour une sécurité accrue.

Habitabilité et confort

Le Nissan Qashqai 2025 maintient une habitabilité correcte et un volume de coffre pratique. Les matériaux utilisés à l’intérieur sont de haute qualité, offrant un confort optimal pour les trajets quotidiens et les longs voyages. Le niveau d’équipement de série est généreux, incluant des fonctionnalités modernes et des systèmes de sécurité avancés.

Prix et gammes

Le restylage apporte également une réduction des prix :

DIG-T 140 : 140 CV, consommation de 6,3 L/100 km, étiquette ECO, à partir de 31 200 euros.

: 140 CV, consommation de 6,3 L/100 km, étiquette ECO, à partir de 31 200 euros. DIG-T 158 : 158 CV, consommation de 6,3 L/100 km, étiquette ECO, à partir de 34 300 euros.

: 158 CV, consommation de 6,3 L/100 km, étiquette ECO, à partir de 34 300 euros. e-Power : 190 CV, consommation de 5,1 L/100 km, étiquette ECO, à partir de 36 700 euros.

Le Nissan Qashqai 2025, avec son restylage et ses améliorations technologiques, continue de se positionner comme un leader du segment des SUV compacts. Avec des motorisations hybrides performantes, un design rafraîchi et une baisse de prix, il reste une option attrayante pour les consommateurs cherchant un véhicule bien équipé, confortable et moderne. Ce modèle est prêt à dominer les routes pendant encore plusieurs années, séduisant par son équilibre entre performances, confort et technologie.