Présentation du nouveau Kia EV3 : une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres et une charge bidirectionnelle

Kia EV3 : la voiture électrique compacte qui promet de prendre le marché d’assaut

Au cours des dernières années, Kia a émergé comme l’un des acteurs majeurs dans le secteur des voitures électriques, se distinguant par son innovation, son design et sa qualité. Avec l’objectif de renforcer et d’élargir cette position, la marque sud-coréenne est prête à lancer de nouveaux modèles qui promettent de révolutionner le marché. Parmi eux, le Kia EV3 se profile comme une proposition avec beaucoup de potentiel.

Le EV3 promet d’être un concurrent à prendre en compte dans le segment des électriques compacts. Avec un prix estimé à partir de 35 000 euros, il se positionne comme une alternative face au Volvo EX30 et la version électrique de l’Alfa Romeo Junior.

Conçu pour être le successeur du Kia e-Niro, le EV3 partage des dimensions similaires avec ce modèle précédent, mais intègre les dernières technologies et améliorations en efficacité et performance.

Avec le lancement du EV3, Kia ne présente pas seulement un nouveau modèle, mais envoie également un message clair au marché : la révolution électrique se poursuit, et Kia est à l’avant-garde de ce changement.

À quoi ressemble la nouvelle KIA EV3

Le Kia EV3 sera basé sur une version plus abordable et de tension réduite de la plateforme E-GMP de Hyundai-Kia, fonctionnant à 400 volts au lieu des 800 V utilisés dans les modèles plus avancés comme le EV6 et le EV9.

Le modèle final ressemble beaucoup au prototype vu précédemment, bien qu’il perde les portes arrière à charnière inversée et adopte un intérieur plus conventionnel. Il a une carrosserie haute et robuste de style SUV, plus proche du EV9 que du plus sportif EV6.

Le EV3 a un corps de 4 300 mm de long, 1 850 mm de large et 1 560 mm de haut, avec un empattement de 2 680 mm, avec un coffre de 460 litres, auxquels s’ajoutent les 25 litres du coffre avant.

En comparaison avec d’autres produits Kia, le EV3 est 105 mm plus long que le e-Soul et 120 mm plus court que le e-Niro. Cela le place au cœur du segment B-SUV face à des modèles comme le Peugeot E-2008 (4 304 mm) ou le Volvo EX30 (4 233 mm).

Le concept du Kia EV3 présente des sièges arrière qui se soulèvent pour accueillir des articles plus volumineux, comme un vélo, similaire aux Magic Seats que Honda proposait dans de nombreuses de ses voitures. Nous ne savons pas si Kia mettra en œuvre cette fonctionnalité dans le modèle de production, mais cela lui donnerait certainement un avantage sur ses concurrents, car les acheteurs de petits crossovers apprécieraient une fonctionnalité comme celle-ci.

Le tableau de bord conservera l’aspect minimaliste du concept avec un écran panoramique de 30 pouces comme celui monté sur le EV9. Il pourrait également avoir des bouches d’aération de climatisation plus traditionnelles à la place des élégants jets d’air du concept. On s’attend à ce que le système d’info-divertissement soit une amélioration par rapport à ce que Kia propose actuellement, avec la prise en charge des mises à jour à distance et des services de fonctionnalités à la demande.

Comme prévu, il comportera différentes aides à la conduite, avec un système de niveau 2 qui contrôle la distance avec les autres véhicules et maintient la voiture dans sa voie.

Caractéristiques du Kia EV3

Pour le moment, le EV3 sera disponible en une version avec un seul moteur de 150 kW (204 ch) et un couple de 283 Nm. Selon Kia, le EV3 accélère de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et a une vitesse maximale de 170 km/h.

Il sera équipé d’une batterie de 58,3 kWh pour la version de base, qui lui procure une autonomie homologuée de 410 km, tandis que celle de plus grande capacité atteint 81,4 kWh, ce qui lui permet de profiter d’une autonomie de 600 km, dépassant ainsi le Volvo EX30, dont la version de plus grande capacité atteint 475 km.

Selon Kia, le EV3 est capable de parcourir 560 km dans des conditions réelles, ou de couvrir avec une charge complète la distance entre Paris et Genève.

Parmi les facteurs qui pourront influencer ces chiffres, il y a un système de freinage régénératif, i-Pedal 3.0, qui permet au conducteur d’adapter la puissance de récupération de manière manuelle, pour tirer le meilleur parti des freinages et augmenter l’efficacité.

Dans les deux versions, le EV3 pourra se recharger en courant alternatif à 11 kW, et de manière optionnelle, il pourra monter un système de 22 kW. Une alternative qui devra encore attendre pour être disponible.

La charge rapide atteint 102 kW dans la version de 58 kWh et 128 kW dans la Long Range, ce qui représente un temps de charge de 10 à 80 % en 31 minutes. De plus, il inclut une charge bidirectionnelle en V2L, V2H et V2G.

La prise est située dans ce que beaucoup considèrent comme la pire position, l’aile avant droite du véhicule. Quelque chose qui oblige à contourner la voiture et à la rapprocher le plus possible pour ne pas avoir de problèmes avec les stations à câbles courts.

Par la suite, nous verrons l’arrivée de versions à deux moteurs, principalement associées à la batterie de plus grande capacité, ce qui donnera comme résultat un système plus puissant et avec une traction à quatre roues, bien que avec un prix plus élevé et une autonomie réduite.

Le EV3 sera d’abord introduit en Corée, en juillet 2024, suivi de son lancement en Europe dans la seconde moitié de l’année. Kia prévoit de continuer à étendre la commercialisation du EV3 à d’autres régions, avec des lancements ultérieurs à l’entrée sur le marché européen.