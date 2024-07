Le frère bon marché du Toyota Land Cruiser est, à tous égards, beaucoup plus Land Cruiser et plus tout-terrain que ce que nous pensions

Nous l’avons déjà testé. Pour constater que ce nouveau Toyota Land Cruiser reste un tout-terrain, pur et dur, extrêmement capable hors du goudron, mais surtout beaucoup mieux sur route. Mais que se passerait-il si nous vous disions qu’il existe un frère bon marché, qui est un Toyota Land Cruiser à presque tous les égards, et qui pourrait être encore plus compétent hors du goudron ?

Le frère “bon marché” du Toyota Land Cruiser

Il y a seulement quelques jours, nous avons découvert l’alternative “bon marché” au Toyota Land Cruiser, un tout-terrain chargé de particularités et qui répond au nom de Toyota 4Runner. Si particulier que ce Toyota est né dans les années 80 comme un Toyota Hilux à carrosserie allongée et couverte, pour accueillir les passagers. Si particulier qu’il cache, à presque tous les égards, un nouveau Toyota Land Cruiser Serie 250 à l’intérieur.

Si particulier que vous pouvez l’acheter avec une traction 4×2. Mais aussi avec une version très radicale, appelée Trailhunter, avec laquelle sur le papier ce Toyota 4Runner devrait l’emporter dans de nombreuses circonstances sur son grand frère le Land Cruiser.



D’un tout-terrain décaféiné…

Le Toyota 4Runner le moins cher pouvait être acheté jusqu’à présent aux États-Unis pour environ 40 000 dollars, un montant significativement inférieur aux plus de 55 000 dollars dont part le nouveau Land Cruiser le moins cher. Dave Christ, responsable de Toyota aux États-Unis, indiquait que avec ce nouveau 4Runner la différence de prix pourrait être moindre. Le Toyota 4Runner le moins cher utilise, de manière surprenante, un essieu moteur, bien sûr, avec un différentiel autobloquant à glissement limité.

Ce qui a beaucoup de sens dans un produit comme celui qui nous occupe, car sa vocation est d’être un tout-terrain avec une proposition utilitaire, de SUV, que de nombreux propriétaires n’utiliseront que pour se rendre au bureau tous les jours, emmener les enfants à l’école et faire les courses.

Cependant, l’intérêt réside dans ses versions les plus capables, qui peuvent bénéficier de tous les systèmes 4×4 et de la technologie présente dans le Land Cruiser, car elles partagent la nouvelle plateforme TNGA-F.

Un tout-terrain très radical

Comme le Toyota Land Cruiser, le 4Runner intègre dans ses versions les plus capables le système de traction intégrale avec blocage de différentiel central et arrière, ainsi que réducteur et la nouvelle barre stabilisatrice avant déconnectable. Comme le Land Cruiser aux États-Unis – pas en Europe – le 4Runner est également disponible avec l’hybride i-FORCE MAX, un quatre cylindres associé à un moteur électrique de 49 ch pour atteindre les 331 ch de puissance.

Il ne manque pas non plus le système Multi-Terrain, Crawl Control, et le système de caméras qui permet de contempler le terrain depuis l’écran du système de divertissement.

Dans sa version avec les meilleures cotes, la Trailhunter avec pneus All-Terrain de Toyo de 33″, renforts de suspensions et de bas, et même snorkel, les cotes que nous connaissons du 4Runner sont même meilleures que celles du Land Cruiser.

Caractéristique Land Cruiser 4Runner Trailhunter Hauteur libre (mm) 215 215 Angle d’attaque (º) 31 32 Angle de sortie (º) 22 24 Angle ventral (º) 25 25 Taille des pneus (pouces) 31.5 33

Même les dimensions de l’un et de l’autre sont pratiquement un calque :

Dimensions et Masse des Véhicules

Dimension / Masse Land Cruiser 4Runner Longueur (mm) 4,925 4,950 Largeur (mm) 1,980 1,976 Hauteur (mm) 1,935 1,933 Empattement (mm) 2,850 2,850

Ce n’est pas le mini-Toyota Land Cruiser attendu

En Europe, on spéculait depuis un certain temps sur la possibilité de voir un “petit frère”, et présumable bon marché, du Toyota Land Cruiser. Un tout-terrain de dimensions plus contenues, plus abordable, mais pas nécessairement moins capable. Le Toyota 4Runner n’est pas le “mini Land Cruiser” attendu, mais une alternative très intéressante qui, malgré le fait qu’il soit produit dans la même usine à Aichi, au Japon, est destiné principalement aux