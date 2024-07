419 km d’autonomie et un design spectaculaire : voici un cabriolet électrique de rêve

L’Italie, berceau des grandes voitures de sport et des marques exclusives, nous présente aujourd’hui un cabriolet électrique doté d’une autonomie homologuée de 419 km.

Les concepts d’efficacité et de cabriolet semblent s’opposer. Une voiture décapotable, quelle que soit sa motorisation, est généralement moins efficace que sa version à toit rigide correspondante. L’aérodynamisme est compromis par l’absence de toit, mais les sensations de liberté sont décuplées. Il existe des moments où perdre un dixième de seconde ou un kilomètre d’autonomie importe peu, car ce qui compte réellement, c’est le voyage lui-même. Les Italiens maîtrisent cette expérience et l’ont une fois de plus prouvé avec la nouvelle Maserati GranCabrio Folgore, une voiture de sport à toit ouvert, 100 % électrique, qui ne laissera personne indifférent.

Depuis l’intégration de Maserati au sein du groupe Stellantis, les Italiens envisagent l’avenir avec optimisme et électrification. Bien que les gros moteurs V6 et V8 ne soient pas près de disparaître, ils évoluent déjà en Italie, s’adaptant aux réglementations et aux futures tendances commerciales. L’électrification a frappé à la porte de la marque centenaire et nous est présentée sous différentes formes. Après avoir fait ses premiers pas avec des modèles tels que le Levante Hybrid, le Grecale Folgore et le GranTurismo Folgore, Maserati dévoile aujourd’hui une toute nouvelle carrosserie.

Trois moteurs et une architecture électrique de 800 volts

Les voitures électriques décapotables sont encore rares sur nos routes. Comme mentionné précédemment, il s’agit d’un concept qui défie la logique d’efficacité. La GranCabrio Folgore n’en est que plus spéciale. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une voiture de sport compacte. Avec ses 4,97 mètres de long et ses deux rangées de sièges, dont une banquette arrière rabattable, cette voiture affiche des proportions et un poids généreux. En supprimant le toit rigide, les ingénieurs ont dû renforcer la carrosserie en divers points et intégrer tout le mécanisme d’activation de la capote, ce qui ajoute encore du poids.

Pour compenser cette augmentation, Maserati a installé trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière. Chacun est capable de générer une puissance maximale de 408 ch, tandis que les trois, fonctionnant en harmonie, développent une puissance maximale de 761 ch. De quoi propulser la voiture de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 290 km/h. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de la GranTurismo Folgore. L’ensemble est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité nette de 83 kWh, offrant une autonomie maximale homologuée de 419 kilomètres.

Grâce à son architecture électrique de 800 volts, Maserati intègre des systèmes de recharge haute puissance, jusqu’à 270 kW en courant continu. Pendant la conduite, il est possible de régler le programme dynamique sur quatre positions différentes : Maz Range, GT, Sport et Corsa. Dans le mode le plus détendu, la GranCabrio limite sa réponse en réglant la vitesse maximale à 130 km/h et en réduisant la consommation d’énergie autant que possible. Maserati espère commencer à commercialiser la GranCabrio prochainement afin de profiter au maximum du printemps et de l’été, les périodes les plus attrayantes pour profiter d’une bonne décapotable. Le prix n’est pas encore connu, mais il faut s’attendre à ce qu’il dépasse les 200 000 euros.