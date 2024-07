Sunrise : la nouvelle dimension de l’intégration du cockpit du véhicule par Antolin et VIA optronics

Grupo Antolin, en partenariat avec Via Optronics, présente une idée révolutionnaire de ce à quoi pourraient ressembler les tableaux de bord des voitures dans un avenir pas si lointain.

Nous commençons à nous habituer aux cockpits virtuels, ces tableaux de bord numériques à écran, dans les voitures d’aujourd’hui. Leurs avantages par rapport aux instruments traditionnels à aiguille et cadran sont plus qu’évidents, le plus notable étant la quantité d’informations qu’ils peuvent afficher d’un seul coup d’œil.

Ces écrans représentent également une évolution en phase avec celle des écrans des systèmes multimédias, qui tendent à devenir plus grands et à couvrir de plus en plus de fonctions (ce qui n’est pas l’avis de tous les constructeurs, bien entendu). En sera-t-il de même pour ceux dédiés à l’instrumentation ? Pour Grupo Antolin, la réponse serait un oui retentissant.

Ce n’est pas pour rien que l’entreprise de Burgos vient de présenter à Nuremberg (Allemagne) son “Sunrise”, une proposition de poste de conduite numérisé et connecté qu’elle a développée en collaboration avec Via Optronics et qui promet de rapprocher les rêves de la science-fiction des vraies voitures du futur.

Immersion sans distraction

À première vue, Sunrise présente une disposition enveloppante avec trois écrans, l’écran central étant le plus petit, avec une forme plutôt carrée, tandis que deux autres écrans plus panoramiques sont situés de chaque côté, intégrés avec une grande dissimulation au point que, selon le communiqué de presse et les images publiées par Antolin, ils peuvent se fondre dans les formes du tableau de bord, grâce à leur technologie de surface intelligente.

Laissant de préférence l’écran central aux informations de base du véhicule (vitesse, régime moteur, etc.), les écrans latéraux peuvent afficher toutes sortes de fonctions, tant de confort que d’infodivertissement, dans une expérience visuelle immersive que le conducteur peut personnaliser à sa guise sans être distrait au volant. Le système s’intègre également à l’éclairage d’ambiance du reste de l’habitacle.

Avec une large gamme de technologies à la demande disponibles pour chaque constructeur afin d’offrir une expérience utilisateur, le cockpit Sunrise est construit avec des matériaux respectueux de l’environnement.