DS 3 Hybrid, la version Eco qui manquait à la gamme et qui convaincra les sceptiques

Cette variante de 136 ch peut couvrir plus de 50 % de la conduite urbaine en mode électrique sans polluer l’environnement.

DS Automobiles fait les choses bien, sous le parapluie technologique du puissant groupe Stellantis. Le groupe industriel français introduit progressivement le nouveau moteur essence 1.2 avec hybridation légère et label ECO sur les modèles de ses marques.

C’est au tour de la DS 3, premier modèle de la marque de luxe française à l’utiliser. Sous le nom d’Hybride, la DS 3 est disponible avec la nouvelle chaîne de traction électrifiée qui garantit confort et polyvalence d’utilisation, grâce à une batterie qui se recharge au freinage et à l’accélération.

Cette technologie permet de réduire la consommation de carburant de près de 20 %, selon l’homologation WLTP. Et, plus intéressant encore, la possibilité d’effectuer plus de 50 % des trajets urbains en mode électrique. Pas d’émissions de CO2.

Jusqu’à présent, DS proposait dans la gamme des SUV urbains les versions essence PureTech 100 et 130 ch, ainsi que la version diesel BlueHDi 130 ch. À cela s’ajoute la variante électrique E-Tense de 156 ch, dotée d’une batterie plus moderne qui permet une autonomie de 402 kilomètres selon la norme WLTP.

Il manquait cependant une version hybride Eco pour faire face au trafic urbain dans les grandes villes et les zones à faibles émissions (LEZ). C’est pourquoi DS lance aujourd’hui la DS 3 Hybrid avec le nouveau moteur hybride non rechargeable de 1,2 litre. Ce moteur est déjà utilisé par les Citroën C4 et C5, la Fiat 600, la Jeep Avenger, l’Opel Corsa et la Peugeot 208.

La DS 3 Hybrid est un système hybride non rechargeable doté d’un moteur essence 1,2 litre de 136 ch.

La nouvelle DS 3 Hybrid permet un démarrage silencieux en utilisant uniquement l’énergie électrique, une conduite sans CO2 et le moteur à essence est disponible si plus de puissance est nécessaire. L’option de conduite avec le seul moteur électrique permet un fonctionnement plus silencieux, ainsi qu’un confort en ville et une conduite vraiment douce.

Pour un usage urbain sur plusieurs kilomètres, cette technologie permet de rouler en mode électrique pendant plus de 50 % du temps de parcours avec un gain de consommation pouvant aller jusqu’à 40 %.

Sur route, la combinaison de l’essence et de l’électrique apporte efficacité et souplesse. Le moteur électrique fournit un couple supplémentaire à bas régime et, en cas de forte accélération, une augmentation de la puissance permet d’accroître les performances tout en réduisant la consommation de carburant.

Lors de la décélération, l’énergie est récupérée pour la batterie grâce au freinage naturel.

De plus, la batterie est rechargée automatiquement pendant la conduite, grâce au moteur à essence, sans avoir à brancher de câble ni à attendre. Et l’utilisation des freins est réduite, puisque l’énergie est récupérée par le freinage naturel lors de la décélération.

Et pour la sécurité des piétons, un léger signal sonore (AVAS) est émis au passage de la voiture jusqu’à 30 km/h.

Par rapport à la DS 3 PureTech 130 Automatic, la DS 3 Hybrid consomme 20 % de carburant en moins avec une réduction de 27 grammes de CO2 par kilomètre (soit 19 %). En ville, la réduction de la consommation peut atteindre 38%.

Essence et électrique

La DS 3 Hybrid est propulsée par un moteur essence de 136 ch couplé à une nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports et à un moteur électrique de 28 ch. Une batterie de 0,43 kWh alimente le système électrique à recharge automatique. Le moteur à essence est une évolution du trois cylindres familier de 1 199 cm3.

Le moteur électrique est intégré à la nouvelle transmission à double embrayage à six vitesses e-DCS6. En décélération, le moteur électrique agit comme un générateur pour récupérer de l’énergie et alimenter la batterie située sous le plancher.

Mode “bleu

Une fois en route, le passage d’un moteur à l’autre étant imperceptible, l’indicateur de vitesse devient bleu lorsque l’on roule uniquement en mode électrique.

L’écran numérique peut afficher le flux de puissance, ainsi que le niveau de charge de la batterie et son état de fonctionnement, par l’intermédiaire d’un compteur de puissance. Le pourcentage de distance parcourue en mode électrique seul est affiché sur l’ordinateur de bord et à la fin du trajet.

Et pour former les conducteurs à cette technologie hybride, une courte session de formation est proposée à chaque client lors de la livraison de la nouvelle DS 3 Hybride. L’objectif est de les aider à maximiser leur confort de conduite et leur efficacité.

Par ailleurs, DS Automobiles précise que la mise en place des nouveaux éléments mécaniques permet de conserver un habitacle aussi spacieux et un volume de coffre identique à celui des versions essence, soit 350 litres. Ce SUV urbain mesure 4,12 mètres de long, 1,79 mètre de large et 1,53 mètre de haut.

Caractéristiques Techniques DS 3 Hybride