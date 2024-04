BMW 750iL 1990 avec V16 : le monstre de puissance qui aurait pu régner sur l’Autobahn

Dans une tentative audacieuse de surpasser ses concurrents par sa puissance en 1987, BMW a rêvé plus grand avec sa 750iL, explorant la possibilité d’une motorisation V16 pour un modèle de berline de luxe. Une ambition présentée dans deux prototypes uniques, mais jamais réalisée en série.

La berline de luxe qui voulait défier les sportives

En pleine effervescence des années 80, BMW aspire à marquer les esprits avec une création audacieuse et hors normes. Objectif : rivaliser avec les voitures de sport les plus puissantes de la planète sans pour autant renier le confort d’une berline haut de gamme. Le pari prend forme sous le capot de la 750iL, dotée d’un moteur V12 de 5,0 litres capable de libérer une puissance de 300 chevaux.

Un projet ambitieux : la BMW 750iL équipée d’un V16

Le constructeur bavarois ne s’arrête pas en si bon chemin et envisage un nouvel exploit : la conception d’une version sur-boostée de la 750iL propulsée par un moteur V16. Un défi de taille qui implique de repenser totalement le cœur de la machine : il faut cesser de penser en termes de prouesse sportive et sortir de sa zone de confort.

Ce moteur colossal n’est autre qu’une alliance de deux moteurs V8 de 5,0 litres issus de la légendaire famille BMW M70. Cette prouesse technique donne naissance à un V16 de 9,0 litres d’une puissance estimée à 550 chevaux. Mais malheureusement, des contraintes budgétaires et une réglementation environnementale de plus en plus stricte viennent mettre un frein à ces ambitions, contraignant BMW à abandonner le projet.

Deux prototypes pour honorer une vision

Bien que ce rêve de V16 reste inachevé, BMW a tout de même réussi à en construire deux prototypes. Destinés à figurer parmi les vedettes du parc automobile si le projet avait abouti, ces exemplaires uniques demeurent aujourd’hui les témoins d’une audace qui aurait pu propulser la 750iL au rang de reine de l’Autobahn.

Mais voici une nouvelle qui ravira les collectionneurs et les amateurs de véhicules hors du commun : l’un de ces deux prototypes est actuellement à vendre aux enchères. Une occasion unique de s’offrir un bout d’histoire de l’automobile, un témoignage tangible d’une ambition démesurée qui aurait pu redéfinir les codes de la berline de luxe.