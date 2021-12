Les youngtimers sont des voitures dites de précollections qui ont vu le jour dans années 80. Elles proviennent de différentes marques comme Toyota, Ford ou Honda. Les youngtimers ont marqué toute une génération et continuent d’être populaires auprès des amateurs de voitures. Découvrez ici, 3 youngtimers qui ont marqué leur époque.

Honda Prelude, youngtimer lancée en 1978

La Honda Prelude est une voiture de sport compacte à deux portes, basée sur la populaire Honda Accord et produite sur cinq générations depuis son lancement en 1978 jusqu’en 2001. Cette youngtimer a cessé d’être fabriquée en 2001 après avoir été remplacée par la dernière version de Honda : la Honda Integra DC5. Vous pouvez visionner des photos de youngtimers pour avoir une idée de l’esthétisme de ces modèles de voiture.

À l’origine, ce véhicule était commercialisé par le géant de l’automobile Toyota, mais plus tard, Honda a été autorisé, à l’amiable, à utiliser la Prelude. La Prelude a figuré dix fois sur la liste annuelle des dix meilleures voitures du magazine, Car and Driver : trois fois de 1984 à 1986, puis sept fois de 1992 à 1998. Cette popularité n’a visiblement pas été entachée par le plus gros reproche qui était fait à la Prelude : le manque de disponibilité d’une option de moteur V-6, en particulier aux États-Unis.

Cadillac Allante, la youngtimer concurrente des Jaguar

L’Allante était un roadster à deux portes et deux places, de la division Cadillac de General Motors. Basée sur la carrosserie en V de GM, elle a été produite de 1987 à 1993 avec un nombre très limité (21.000 unités). Conçue à l’origine sous le nom de code “Callisto”, elle était en concurrence avec les Mercedes-Benz et Jaguar XJS.

Cette voiture était disponible avec 3 types de moteurs différents. Cette youngtimer était d’ailleurs plébiscitée pour ces options de moteur, mais également critiquée pour sa tenue de route.

Toyota Supra, la youngtimer des jeux vidéo

La Toyota Supra est une voiture de sport/grand tourisme produite par Toyota Motor Corporation de 1978 à 2002 et qui mérite de figurer parmi les youngtimers les plus populaires. Elle a été fabriquée avec différents moteurs diesel et essence, des transmissions manuelles et automatiques étaient alors disponibles.

Cette youngtimer est apparue dans de nombreux jeux vidéo, films, clips musicaux et émissions de télévision. La Mark II Supra, modèle sorti en 1981, avec son tout nouveau design, est rapidement devenue un succès aux États-Unis où elle a été élue voiture importée de l’année par Motor Trend. Elle a également figuré sur la liste des dix meilleures voitures du magazine, Car and Driver en 1983 et 1984.

Volkswagen Corrado, la youngtimer allemande

La Volkswagen Corrado est une youngtimer de sport développée par le constructeur allemand Volkswagen, construite à l’usine Karmann d’Osnabrück, en Allemagne. Elle a été conçue par Herbert Schäfer, et a été produite entre le 1er septembre 1988 et le 31 juillet 1995. Le Corrado est un hatchback/liftback à trois portes avec une disposition des sièges 2+2.

Tous les modèles de cette youngtimer étaient équipés d’un spoiler arrière réglable électriquement, qui peut être relevé ou abaissé par le conducteur. Cette voiture était équipée de moteurs à essence de 1,8 L, 2,0 L, 2,8 L et 2,9 L et elle était disponible avec une transmission manuelle à cinq vitesses ou automatique à quatre vitesses.