La carte grise est le document qui permet d’identifier un véhicule. Contenant toutes les informations essentielles concernant l’auto ainsi que son propriétaire, ce certificat d’immatriculation est obligatoire et doit toujours figurer parmi les éléments à avoir en plus de son permis lors de la conduite. Effectuer une carte grise est donc indispensable dans les différentes circonstances en lien avec la transaction ou des changements pour un véhicule. Tour d’horizon sur les démarches à entreprendre.

Les formalités requises pour l’obtention d’une carte grise

Il est important de noter que les démarches à entreprendre pour avoir un certificat d’immatriculation pour un véhicule varient selon la nature de la demande. Succession, achat, location avec option d’achat, changement de situation, déménagement, duplicata, etc. Il sera essentiel de suivre la procédure qui sera en adéquation à votre situation. Ensuite, comme la réalisation d’une carte grise auprès de la préfecture n’est plus possible, l’idéal sera de réaliser votre requête en ligne. Pour ce faire :

commencez par calculer le prix de la carte grise à partir de quelques informations spécifiques (département, caractéristiques de l’auto, etc.). Variant selon les différentes caractéristiques de votre véhicule, le coût du certificat d’immatriculation devra être connu avant de poursuivre les formalités ;

une fois le prix connu, complétez le formulaire avec les informations demandées et validez votre requête après une bonne vérification ;

réglez le montant assimilé au tarif de votre certificat d’immatriculation ;

délivrez par la suite les documents requis via la poste au centre de traitement de la demande ;

recevez votre carte grise à domicile.

Les documents à fournir

Pour qu’elle soit valable, la demande devra être remise avec des documents précis. Les 3 éléments qui s’avèrent indispensables seront le formulaire Cerfa original approprié à la sollicitation d’une carte grise, une copie de la carte d’identité nationale ou Kbis pour les entreprises, un justificatif de logement.

En fonction de la raison de la demande, le dossier devra être constitué d’autres documents spécifiques.