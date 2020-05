Certains amateurs de voitures se souviennent des années 60 comme l’époque de l’essence bon marché, des routes vides et des voitures abordables, et nous pouvons nous en rendre compte, car le prix moyen d’un nouveau véhicule aux États-Unis à l’époque était d’un peu plus de 3 000 dollars.

Cependant, toutes les voitures n’étaient pas bon marché, et les années 60 ont amené avec elle une nouvelle vague de voitures de sport de luxe et exotiques à des prix astronomiques. Bien sûr, payer 20 000 dollars pour une toute nouvelle Miura semble drôle aujourd’hui, mais en 1967, c’était une énorme somme d’argent.

Mercedes 600 Pullman en 1965

La célèbre Mercedes 600 W100 était la berline de luxe définitive des années 60. Transport préféré des dictateurs du monde et des stars les plus en vue, les propriétaires incluent Kim Jong-Il et Elvis Presley.

La voiture était tellement sur-conçue et construite de qualité qu’elle est encore aujourd’hui un symbole de luxe.

Lamborghini Miura en 1967

On peut dire que la première supercar au monde était la Lamborghini Miura, et même après plus de 50 ans, elle fascine toujours le public automobile avec son apparence et ses performances.

Voici la présentation de ce véhicule :

Conçue par Bertone et propulsée par un moteur V12 à haut régime, la Miura était une machine très rapide et exclusive.

Rolls Royce Phantom V en 1964

Même si Rolls a produit le modèle Silver Cloud III au début des années 60, la Phantom était la limousine haut de gamme avec un prix astronomique.

Pour 33 000 dollars en 1964, vous pourriez acheter précisément 10 Ford Mustang neuves, bien équipées et propulsées par un V8. Pas étonnant que seuls 832 aient été fabriqués.

Ferrari 250 GTO en 1962

Avec un prix de vente aux enchères de près de 50 millions de dollars, la 1962 250 GTO est la voiture la plus chère au monde. Même à l’époque où il était nouveau, il était ridiculement cher à 18 000 dollars.

Ferrari n’en a fabriqué que 36, des voitures de course à peine légales, et les a vendues à des gentlemen racers aisés.

Source : HotCars