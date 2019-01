Les tapis de sol sur mesure, une pointe de style pour les voitures de collection

De l’entretien du moteur au nettoyage de la carrosserie et de l’extérieur; le soin du détail n’a pas de limite pour qui possède une voiture de collection.

Mais c’est aussi ça la beauté d’avoir dans son garage une voiture qui ne passe jamais inaperçue, sachant se faire remarquer en toute occasion. Une manière pour rendre encore plus unique et plus spéciale votre voiture est de choisir des accessoires et des éléments qui ne soient pas ceux de série; Une tendance d’ailleurs de plus en plus en vogue, des amoureux du tuning aux simples propriétaires.

Dans ce contexte, le set de tapis de voiture est un élément incontournable. Accessoire fonctionnel, il doit être à la fois beau et confortable. Nous nous sommes tournés vers des experts de Mtm Shop, une société italienne connue et spécialisée dans la conception des tapis de voiture sur mesure, afin de mieux comprendre les différences qui existent entre les modèles les plus répandus. Il en existe deux types principaux, présentant chacun des avantages particuliers.

Le premier, souvent le plus approprié pour les collectionneurs de voitures anciennes, est le tapis de sol en moquette. Élégant et parfaitement adapté pour protéger le sol de la voiture, il se marie bien avec les lignes et les couleurs de l’intérieur des voitures de collection (comme par exemple les fameux tapis de sol de la Fiat 500). La superficie en moquette rend ce type de tapis particulièrement confortable.

Le second est celui en caoutchouc. Au style plus contemporain, il peut donner à votre voiture un détail moderne qui la distingue au sein même de l’univers des voitures anciennes. Ce sont des produits résistants et faciles à nettoyer grâce à la qualité du plastique, et représente un achat particulièrement bien adapté à tous ceux qui aiment garder l’intérieur de leur voiture toujours brillant et lumineux.

Une idée, pour ceux qui recherchent un élément unique pour embellir leur voiture, est de trouver un produit adapté à ses propres besoins, afin de transformer ce qui pour beaucoup n’est qu’un simple accessoire en un véritable élément distinctif.

Choisir un modèle dont la forme est parfaitement adaptée à celle de sa voiture permet en outre d’optimiser sa fonction protectrice. En recouvrant parfaitement le sol, il le protège de la boue, de la poussière, de l’eau et de la neige. En s’adressant à des experts du domaine, il est possible de réaliser un tapis sur mesure pour le modèle de sa voiture et de choisir, en plus de la forme et de la couleur, d’éventuels imprimés ou broderies. A noter d’ailleurs, une bonne idée cadeau pour un ami amoureux des voitures de collection: un tapis brodé à son nom ou avec un message conçu spécialement pour lui.

Qu’il s’agisse d’un élégant tapis en velours ou d’un modèle plus moderne en caoutchouc, le choix d’un tapis sur mesure est certainement le plus approprié aux amoureux de leur voiture. Il permet d’avoir un produit répondant autant à ses propres goûts qu’aux caractéristiques techniques du véhicule, un détail unique pour sa voiture de collection et un élément qui témoigne de toute l’attention, jusque dans les moindres détails, qui lui est portée.