CES 2018 Las Vegas : Hyundai va dévoiler son nouveau SUV à hydrogène

Le constructeur automobile Hyundai sera présent au CES de Las Vegas pour exhiber sa dernière innovation, un SUV propulsé à l’hydrogène. On pourra en même temps apprécier son design et découvrir son nom de baptême que le constructeur sud-coréen n’a pas encore dévoilé.

Un véhicule avant-gardiste

Si le nom de cette voiture n’est pas encore connu, on peut déjà certifier qu’elle présente des lignes parfaites. Les images officielles qui ont été publiées plaident en sa faveur. Des clichés-espions ont aussi permis au grand public d’observer non sans émerveillement une grande partie de ses secrets du point de vue de l’esthétique. Ce modèle sera donc le digne successeur du ix35 Fuel Cell. Il s’agissait d’un ancien modèle Tucson avec un moteur fonctionnant également à l’hydrogène.

Cependant, son successeur sera plus abouti au niveau technologique et du design. Il devrait ainsi posséder de nombreuses aides à la conduite et fournir un tableau de bord ultra-connecté. Cela sera possible grâce à la mise en place d’un habitacle futuriste nommé Intelligent Personal Cockpit. Une forme d’intelligence en cabine qui permettra à la voiture de réagir à des commandes vocales.

CES 2018 : le rendez-vous des constructeurs automobile

Le Consumer Electronics Show, CES 2018 aura lieu du 9 au 12 janvier. Événement phare en début de chaque année pour les constructeurs, il est le lieu pour dévoiler de nombreux modèles encore absents sur le marché. Il est donc logique que ce nouveau Fuel Cell-Electric Vehicule (FCEV) y soit présent. Ce véhicule pourrait offrir à la fois des performances accrues et une bonne autonomie.

Avec ses 163 ch, il sera possible selon Hyundai de parcourir 800 km après un plein à l’hydrogène. Quand on prend en compte l’augmentation du prix du carburant et la réglementation en vigueur concernant l’émission de CO 2 , ce SUV Hyundai à hydrogène sera plus que parfait pour faire face aux défis écologiques.