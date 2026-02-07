Recherche
ActualitéL'Audi Q5 hybride rechargeable allie confort royal, silence monastique et tempérament de...

L’Audi Q5 hybride rechargeable allie confort royal, silence monastique et tempérament de grand routier : l’équation parfaite pour avaler les kilomètres

Publié par: Marc

Date:

Audi Q5 e-hybrid hybride rechargeable 367 ch SUV premium confort silence grand rouleur prix France
Silencieux et confortable, le Q5 e-hybrid revendique le rôle de grand rouleur, avec jusqu’à 367 ch sous le pied © Audi

Au volant de l’Audi Q5 e-hybrid, on comprend assez vite l’idée: retrouver l’esprit “grand rouleur” à l’ancienne, celui qu’on achetait pour enquiller des kilomètres sans fatigue, avec ce petit supplément de standing qui fait passer la pilule du prix. En France, le ticket d’entrée est posé à 67 900 € en version 299 ch. Et si vous cochez la case la plus musclée, l’hybride rechargeable grimpe à 367 ch pour 78 400 €.

Le problème, c’est que le segment n’a plus rien d’un boulevard. Les SUV premium familiaux se marchent dessus, et l’acheteur qui vise un hybride rechargeable regarde aussi du côté d’un BMW X3, d’un Mercedes GLC ou d’un Volvo XC60. À ces niveaux de prix, on ne pardonne pas grand-chose: un système hybride trop lourd, une autonomie électrique anecdotique, une recharge lente, ou une suspension qui confond fermeté et raideur.

Reste cette promesse très Audi: du confort, du silence, et du caractère quand on écrase. Sur le papier, l’hybride rechargeable a tout pour cocher la case du “SUV de tous les jours” qui sait aussi partir loin. Sauf qu’en 2025, entre taxes, usages réels et contraintes de recharge, on peut se demander si la formule tient encore aussi bien qu’avant.

Un Q5 e-hybrid pensé pour cruiser

À première vue, l’Audi Q5 e-hybrid ne cherche pas à réinventer la roue. C’est même plutôt l’inverse: on retrouve une recette de SUV premium classique, avec une présentation sérieuse, une position de conduite bien calibrée et cette sensation d’auto “posée” sur la route. Le message est clair: ici, on vise le confort de roulage et la sérénité, pas le show-room sur roues. Sur long trajet, c’est exactement ce que beaucoup viennent chercher chez Audi, et c’est là que le Q5 garde un vrai savoir-faire.

Le silence de fonctionnement, en usage hybride, fait partie des points qui frappent. Tant qu’on reste dans des sollicitations raisonnables, la bascule thermique-électrique se fait avec une discrétion appréciable. C’est typiquement le genre de détail qui donne une impression de gamme, même quand on sait que la technique est devenue banale chez tous les premium. Et puis il y a cette sensation de filtration: sur départementale dégradée, le Q5 donne le sentiment d’arrondir les angles, sans transformer l’auto en bateau. Disons-le, ça repose.

Le revers de la médaille, on le connaît: un PHEV embarque une batterie, des moteurs électriques, de l’électronique de puissance. Tout ça pèse, et ça se sent dès qu’on hausse le rythme ou qu’on enchaîne les freinages. Audi compense par une mise au point très carrée, mais l’inertie reste là, en toile de fond. Pour un SUV familial, rien de scandaleux; pour un véhicule vendu comme “à caractère”, on attend une cohérence totale entre la promesse et les sensations.

Audi Q5 e-hybrid face avant SUV premium hybride rechargeable 299 ch 367 ch
La face avant du Q5 reste sobre, mais l’intention est claire: privilégier l’efficacité et la prestance plutôt que l’esbroufe © Audi

299 ou 367 ch, deux lectures du même SUV

En France, l’Audi Q5 e-hybrid se décline en deux niveaux de puissance: 299 ch et 367 ch. Sur la route, la différence ne se résume pas à un chiffre. La version 299 ch a pour elle une forme d’équilibre: suffisamment de répondant pour doubler sans calculer, une conduite douce quand on veut, et une logique d’achat plus “raisonnable” dans un univers où tout est déjà très cher.

Volvo parie sur 2031 pour battre l’essence, mais l’EX60 à 66 500 € brouille déjà les cartes

La variante 367 ch, elle, assume une autre posture. À l’accélération, on gagne en densité, en facilité, en aisance. On n’est pas sur une sportive, mais sur un SUV qui ne se traîne jamais, même chargé, même sur autoroute allemande dans l’imaginaire collectif. Sauf qu’en France, ce supplément de puissance est imposé avec une finition plus huppée, et ça se paye. La version 367 ch est exclusive au niveau S line, affichée à 78 400 €. Et là, on commence à compter.

Les dotations associées donnent le ton. La finition Design du Q5 e-hybrid 299 ch met déjà l’accent sur le confort et la vie à bord, tandis que le S line ajoute une couche d’image et de présentation. L’équipement de série annoncé comprend :

  • Suspension sport sur la finition Design
  • Climatisation trizone
  • Banquette arrière coulissante
  • Pack intérieur en cuir sur la version 367 ch en S line
  • Étriers de frein rouges sur la version 367 ch

On peut aimer ou non ce type de “packs” imposés. Personnellement, j’ai toujours du mal avec l’idée qu’un choix mécanique entraîne forcément une ambiance intérieure ou des détails de style. À ce niveau de prix, on voudrait composer plus librement. Audi continue de raisonner en paliers, et ça ressemble parfois à une addition déguisée.

Audi Q5 e-hybrid tableau de bord cockpit qualité perçue SUV premium
À bord, Audi joue la carte du sérieux: présentation soignée, commandes bien placées, et une ambiance faite pour durer © Audi

Prix, finitions et Sportback, l’addition grimpe vite

Le sujet qui fâche, c’est le tarif. L’Audi Q5 e-hybrid démarre à 67 900 € en 299 ch finition Design. La marche suivante est haute: 78 400 € pour le 367 ch en S line. Et si vous craquez pour la silhouette plus “coupé”, il faut ajouter 2 200 € pour le Q5 Sportback. Autant dire que l’option style se paie comptant.

Les versions et prix de la gamme en France :

Modèle Puissance Finition Prix catalogue France
Audi Q5 e-hybrid 299 ch Design 67 900 €
Audi Q5 e-hybrid 367 ch S line 78 400 €
Audi Q5 Sportback e-hybrid +2 200 € Surcoût carrosserie +2 200 €

Le tarif catalogue n’est qu’une partie de l’histoire, parce qu’en France l’hybride rechargeable ne vit plus dans une bulle fiscale. Le malus au poids peut alourdir sérieusement la note, avec des montants évoqués à 8 780 € selon configuration. Et ça, c’est le genre de ligne qui change la perception du produit: on passe d’un PHEV “malin” à un SUV premium lourdement taxé. Dans ces conditions, l’acheteur regarde forcément la concurrence, mais aussi les motorisations thermiques, voire un diesel si son usage est majoritairement autoroutier.

Justement, Audi conserve au catalogue un Q5 TDI 204 ch, annoncé avec 156 g/km de CO². Ce n’est pas une invitation à faire l’éloge du diesel, c’est un rappel de réalité: si vous ne rechargez pas, un PHEV perd une grande partie de son intérêt. Et à ce prix, acheter un hybride rechargeable pour rouler “comme un thermique” relève plus de l’auto-persuasion que du calcul.

Audi Q5 e-hybrid arrière SUV premium Sportback option 2200 euros
En Sportback, le style se paie 2 200 €, et il faut aimer l’idée de payer plus pour un coffre souvent moins pratique © Audi

Hybride rechargeable au quotidien, la promesse dépend de vous

On peut tourner le sujet dans tous les sens: un PHEV n’a de sens que si on recharge souvent. Sinon, on se retrouve avec un SUV plus lourd, plus complexe, et pas forcément plus sobre. L’Audi Q5 e-hybrid n’échappe pas à la règle. En ville et sur trajets périurbains, le mode électrique apporte ce qu’on attend: du silence, une conduite coulée, et cette sensation de glisser plutôt que de “travailler” avec la mécanique. Sur un aller-retour quotidien, c’est agréable, et ça colle bien au positionnement premium.

Sur autoroute, la logique change. Une fois la partie électrique consommée, on retombe sur un fonctionnement hybride où le thermique fait l’essentiel, avec l’électrique en soutien. Le confort reste un atout, mais l’argument économique devient plus fragile, surtout si l’on compare au Q5 TDI 204 ch pour qui roule beaucoup. Et c’est là que le discours “grand avaleur de kilomètres” est à double tranchant: oui, le Q5 est à l’aise loin, mais un PHEV n’est pas automatiquement le meilleur choix pour ce type d’usage.

Côté réglementation, l’hybride rechargeable garde une carte intéressante avec la vignette Crit’Air 1, utile en ZFE quand elles s’appliquent. En fiscalité d’entreprise, tout dépend des règles en vigueur au moment de signer et des émissions homologuées, mais les PHEV ne sont plus les chouchous d’hier. Avouons-le, l’époque où l’on achetait un hybride rechargeable “par défaut” pour cocher des cases fiscales est derrière nous.

Au final, l’Audi Q5 e-hybrid convainc par ce qu’Audi sait faire: une ambiance de conduite reposante, du silence, une sensation de qualité perçue et, en 367 ch, une réserve de puissance qui rend tout facile. Le prix, les taxes et l’obligation de recharger remettent toutefois l’acheteur face à une question très simple: est-ce qu’on veut un PHEV pour rouler mieux, ou juste pour rouler “comme avant” avec une prise en plus ?

Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

