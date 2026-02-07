2025 explose tous les compteurs : 96,47 millions de voitures écoulées et un pays qui monopolise 35,6% des ventes planétaires

96,47 millions de voitures vendues dans le monde en 2025, soit +4,1% sur un an. Et quand on met le nez dedans, on comprend vite que ce n’est pas juste une bonne année de plus. C’est un basculement. La donnée qui claque, c’est la part prise par les constructeurs chinois : 35,6% des ventes mondiales. Une voiture sur trois, estampillée Chine. Le rapport de force a changé, et pas qu’un peu.

En Europe, on continue de se battre avec la transition électrique, les normes, les arbitrages de gamme et les prix qui font grincer des dents. Pendant ce temps, les marques chinoises gagnent du terrain et arrivent chez nous avec des produits qui tiennent la comparaison. En France, BYD a déjà posé ses jalons : BYD Seal à partir de 42 890 €, BYD Atto 3 dès 38 990 €, BYD Dolphin à partir de 33 990 €. Et ce n’est plus du gadget exotique : c’est une gamme, un réseau, une stratégie.

Reste que derrière les volumes mondiaux, il y a une question très française, très concrète : qu’est-ce qu’on achète demain, à quel prix, et avec quelle technologie ? Parce qu’à force de voir la Chine grossir dans les chiffres, on finit par la retrouver dans nos parkings, nos ZFE et nos comparatifs face à Tesla Model 3 ou aux berlines européennes.

La Chine impose son rythme, chiffres à l’appui

Quand un pays et ses constructeurs pèsent 35,6% des ventes mondiales, ce n’est plus une tendance, c’est un fait industriel. La Chine n’est pas seulement le plus gros marché, c’est aussi une machine à produire, à itérer, à exporter. On le voit jusque dans la dynamique de fin d’année : en décembre 2025, le monde a écoulé 9,1 millions de voitures, avec un dernier coup d’accélérateur largement porté par l’Asie. Les autres régions suivent, mais elles ne donnent pas le tempo.

Il faut regarder ce que cela signifie pour les marques historiques. Elles ont longtemps pensé que la Chine était un Eldorado commercial, un endroit où vendre des voitures occidentales avec de grosses marges. Aujourd’hui, c’est l’inverse : les groupes chinois apprennent vite, montent en gamme, et surtout, ils ont une base domestique gigantesque pour amortir leurs investissements. Concrètement, elles débarquent en Europe avec des voitures bien équipées, souvent généreuses en batterie, et une capacité à ajuster les prix qui met tout le monde mal à l’aise.

La croissance mondiale de +4,1% ne raconte pas une euphorie générale. Elle raconte une reprise, oui, mais aussi une redistribution. Les marchés dits « mûrs » restent importants, mais ils n’ont plus l’exclusivité du pouvoir. Et quand on s’approche de la barre symbolique des 100 millions de voitures annuelles, on comprend que celui qui tire la croissance dicte les règles. En 2025, c’est la Chine qui dicte.

Europe et États-Unis avancent, mais sans flamboyance

Face à cette pression, l’Occident n’est pas à l’arrêt, loin de là. Mais il avance au ralenti. L’Europe doit gérer une transition électrique qui coûte cher, qui oblige à revoir les plateformes, les usines, les approvisionnements, et qui tombe en même temps que des clients plus prudents. Les voitures augmentent, les loyers aussi, et le financement devient un sujet central. On peut bien multiplier les annonces, au quotidien, c’est le budget mensuel qui décide.

Aux États-Unis, la photographie est différente mais l’histoire se ressemble : le marché reste énorme, avec 16,72 millions de véhicules vendus en 2025. Les gros SUV et pick-up continuent de porter les volumes, mais la progression est freinée par un cocktail bien connu : taux d’intérêt élevés et coût de la vie. L’électrique progresse, mais à une cadence moins régulière qu’espéré, et les habitudes de gabarit ne s’effacent pas d’un claquement de doigts.

En Europe, le problème est ailleurs : on demande aux marques locales de faire de l’électrique accessible, tout en respectant des normes, tout en conservant des marges, tout en gardant une production compétitive. Les nouveaux entrants chinois, eux, arrivent avec une lecture plus simple : vendre vite, vendre équipé, prendre des parts. Au milieu, le consommateur européen compare. Il regarde le prix, mais aussi la disponibilité, la garantie, l’ergonomie, la recharge, et la confiance dans la valeur de revente. C’est ça qui fait la différence, pas les discours.

BYD en France, l’offensive devient palpable

On peut parler macroéconomie pendant des heures, mais en France, tout se résume souvent à une question : « Combien ça coûte, et qu’est-ce que j’ai pour ce prix ? » De ce point de vue, BYD avance des pions très lisibles. La berline BYD Seal démarre à 42 890 € chez nous. Et ce n’est pas une fiche marketing : la configuration est carrée, avec une batterie unique de 82,5 kWh et deux niveaux de puissance. La version Design annonce 313 ch et 570 km WLTP. La version Excellence AWD grimpe à 530 ch pour 520 km WLTP. À ce niveau de performances, on va directement chercher des références sportives, et la cible est évidente.

En face, la comparaison qui vient naturellement, c’est la Tesla Model 3 Performance et ses 460 ch. Sur le papier, la BYD envoie plus fort. Dans la vraie vie, il faudra regarder l’efficience, la constance à haute vitesse, la gestion thermique et la recharge, mais le simple fait d’oser ce face-à-face dit quelque chose du niveau atteint par BYD. Et surtout, la marque n’arrive pas avec une seule voiture vitrine. L’BYD Atto 3 débute à 38 990 €. La BYD Dolphin commence à 33 990 €. On parle bien de prix catalogue France, pas d’un tarif impossible à retrouver chez nous.

Il y a aussi un point très français, souvent oublié : la classification. Une électrique, c’est Crit’Air 0, donc l’accès aux ZFE ne pose pas débat. Pour les flottes, l’électrique reste aussi un sujet d’arbitrage fiscal, avec l’idée d’éviter certaines taxes liées aux émissions. Sur ce terrain, les marques chinoises arrivent au bon moment : elles profitent de la contrainte réglementaire européenne et la transforment en argument commercial.

Et puis il y a les droits de douane sur les voitures électriques chinoises en Europe. On sait déjà que cela renchérit l’addition et que certaines nouveautés annoncées ailleurs ne pourront pas débarquer chez nous au même prix. Exemple parlant : une future évolution de la BYD Dolphin est évoquée avec un prix domestique autour de 12 056 € (conversion indicative), mais en Europe, ce sera plus cher, et elle n’aurait pas droit au bonus écologique. La compétitivité ne vient pas d’un seul levier, elle vient d’un ensemble industrie plus coûts plus fiscalité.

Le record 2025 annonce un choc produit, pas seulement un choc de volumes

Les 96,47 millions de ventes mondiales en 2025, ce n’est pas juste un tableau Excel qui grossit. C’est la preuve que l’automobile reste un marché de renouvellement massif, et que la technologie change la hiérarchie plus vite que prévu. Pendant des décennies, on a pensé que le leadership se jouait sur les moteurs, les boîtes, les plateformes. Aujourd’hui, il se joue aussi sur la batterie, le logiciel, la vitesse de développement, et la capacité à industrialiser à grande échelle.

En France, on le sent déjà au niveau des segments. Une berline électrique comme la BYD Seal, à 42 890 €, arrive à un prix où l’offre européenne est souvent plus chère à équipement comparable. Une compacte comme la BYD Dolphin à 33 990 € oblige à regarder en face le rapport prix/prestations, même si l’absence de bonus peut faire mal au moment de signer. Et l’arrivée de modèles plus accessibles encore, comme la BYD Dolphin Surf annoncée à partir de 19 990 € en France, montre que l’offensive ne se limite pas au haut de gamme.

Cette pression accélère aussi les réponses. Les marques européennes n’ont plus le luxe de vendre des électriques timides, lourdes, chères et pas toujours bien pensées côté interface. Le client compare l’autonomie affichée, mais aussi la facilité de recharge au quotidien, la qualité de finition, le niveau d’équipement de série, et l’agrément. Sur ce dernier point, les progrès des constructeurs chinois sont réels : insonorisation, douceur de conduite, calibrage des aides à la conduite — on est loin des premiers modèles débarqués en Europe il y a trois ans.

2025 laisse une impression nette : le volume mondial remonte, mais la bataille se déplace. Elle se joue dans les concessions françaises, sur les bornes Ionity, chez TotalEnergies ou Electra, et dans la capacité des constructeurs à livrer une électrique cohérente, sans mauvaise surprise. La Chine pèse 35,6% du marché mondial, et ça se voit jusque dans nos configurations en ligne.