Mercedes fait volte-face : la future C63 AMG abandonne le 4 cylindres honni et ressuscite le V6 pour reconquérir les puristes

Après la polémique du quatre-cylindres hybride, Mercedes-AMG prépare une rupture majeure. Le successeur de la C63 abandonnera le 4-cylindres pour revenir à un moteur 6 cylindres, plus en phase avec l’ADN AMG et les attentes des passionnés.

Le message a fini par passer. La Mercedes-AMG C63 actuelle, forte de plus de 680 ch grâce à son hybride rechargeable, n’a jamais réussi à convaincre totalement. Trop lourde, trop complexe, trop éloignée de l’image AMG historique, malgré des performances de supercar.

Face aux critiques persistantes et à une demande clairement exprimée par les clients, Mercedes change de stratégie. Le futur modèle, appelé à remplacer la C63, reviendra à une architecture plus noble, avec un 6 cylindres au cœur du projet.

Un virage stratégique qui en dit long sur les limites du downsizing extrême appliqué aux sportives haut de gamme.

La fin programmée du quatre-cylindres AMG

Sur le plan technique, la C63 actuelle n’a jamais manqué d’arguments. Son quatre-cylindres 2.0 hybride développe une puissance impressionnante, mais au prix d’une complexité et d’un poids jugés excessifs pour une berline sportive.

Le ressenti de conduite, trop filtré, et l’absence de caractère mécanique ont largement nourri la déception des puristes. Même avec des chiffres flatteurs, l’émotion n’était plus au rendez-vous, un problème majeur pour une voiture siglée AMG.

Mercedes-AMG l’a bien compris : la fiche technique ne suffit plus. Le plaisir, le son et la cohérence globale sont redevenus prioritaires.

Un six-cylindres pour renouer avec l’ADN AMG

Le futur modèle reposera donc sur un moteur 6 cylindres, probablement un bloc en ligne électrifié, déjà connu dans la gamme AMG. Une solution plus équilibrée, à la fois performante et émotionnelle.

L’objectif n’est pas de renier l’électrification, mais de mieux l’intégrer. Exit l’hybride rechargeable ultra-complexe, place à une hybridation plus légère, pensée pour accompagner le moteur thermique sans le dénaturer.

Ce choix permettra aussi de réduire le poids, d’améliorer la répartition des masses et de retrouver une sonorité plus en phase avec les attentes des amateurs de sportives premium.

Une réponse directe à BMW et Audi

Ce changement n’est pas anodin face à la concurrence. La BMW M3 continue de séduire avec son six-cylindres biturbo, tandis que l’Audi RS5 mise toujours sur un V6 performant et expressif.

Face à ces références, la C63 à quatre cylindres faisait figure d’ovni technologique, mais pas forcément désirable. Le retour au six-cylindres remet Mercedes-AMG à armes égales, sur un terrain plus émotionnel que purement chiffré.

Dans ce segment, le client n’achète pas seulement une accélération ou un temps au tour, mais une expérience globale.

Une stratégie plus réaliste pour l’avenir

Ce revirement illustre aussi une prise de conscience plus large chez les constructeurs premium. L’électrification forcée, lorsqu’elle va trop loin, peut entrer en conflit avec l’identité d’un modèle.

Mercedes-AMG semble désormais privilégier une transition plus progressive, adaptée à ses clients et à ses valeurs. Une sportive doit rester désirable avant d’être exemplaire sur le papier.

Franchement, à ce niveau de prix et de standing, difficile d’accepter une mécanique perçue comme artificielle, aussi performante soit-elle.

Le futur AMG veut réconcilier performances et passion

Avec ce futur remplaçant de la C63, Mercedes-AMG cherche clairement à réparer une erreur stratégique. Le retour du six-cylindres n’est pas un aveu d’échec, mais une correction de trajectoire.

La marque à l’étoile veut prouver qu’il est encore possible de concilier normes, performances et plaisir de conduite. Une ambition indispensable pour rester crédible face à une clientèle exigeante et de plus en plus volatile.

Si la promesse est tenue, ce futur modèle pourrait bien marquer le vrai renouveau d’AMG dans l’ère moderne