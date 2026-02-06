Recherche
ActualitéMercedes fait volte-face : la future C63 AMG abandonne le 4 cylindres...

Mercedes fait volte-face : la future C63 AMG abandonne le 4 cylindres honni et ressuscite le V6 pour reconquérir les puristes

Publié par: Marc

Date:

Mercedes C63 AMG future génération V6 abandon 4 cylindres retour multicylindres
Mercedes prépare le retour du V6 sur la future C63 AMG, abandonnant le 4 cylindres si critiqué

Partager:

Après la polémique du quatre-cylindres hybride, Mercedes-AMG prépare une rupture majeure. Le successeur de la C63 abandonnera le 4-cylindres pour revenir à un moteur 6 cylindres, plus en phase avec l’ADN AMG et les attentes des passionnés.

Le message a fini par passer. La Mercedes-AMG C63 actuelle, forte de plus de 680 ch grâce à son hybride rechargeable, n’a jamais réussi à convaincre totalement. Trop lourde, trop complexe, trop éloignée de l’image AMG historique, malgré des performances de supercar.

Face aux critiques persistantes et à une demande clairement exprimée par les clients, Mercedes change de stratégie. Le futur modèle, appelé à remplacer la C63, reviendra à une architecture plus noble, avec un 6 cylindres au cœur du projet.

Un virage stratégique qui en dit long sur les limites du downsizing extrême appliqué aux sportives haut de gamme.

Mercedes-AMG C63 vue de profil soulignant la silhouette sportive et les voies élargie
La silhouette musclée de la C63 AMG incarne la sportivité Mercedes, avec des proportions agressives et une posture typiquement AMG © Mercedes-Benz

La fin programmée du quatre-cylindres AMG

Sur le plan technique, la C63 actuelle n’a jamais manqué d’arguments. Son quatre-cylindres 2.0 hybride développe une puissance impressionnante, mais au prix d’une complexité et d’un poids jugés excessifs pour une berline sportive.

Le ressenti de conduite, trop filtré, et l’absence de caractère mécanique ont largement nourri la déception des puristes. Même avec des chiffres flatteurs, l’émotion n’était plus au rendez-vous, un problème majeur pour une voiture siglée AMG.

Lire aussi  La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c'est la parfaite compagne de ville

Mercedes-AMG l’a bien compris : la fiche technique ne suffit plus. Le plaisir, le son et la cohérence globale sont redevenus prioritaires.

Face avant Mercedes-AMG C63 avec calandre Panamericana et optiques LED
La face avant de la C63 AMG affiche une calandre Panamericana expressive, signature visuelle des modèles AMG © Mercedes-Benz

Un six-cylindres pour renouer avec l’ADN AMG

Le futur modèle reposera donc sur un moteur 6 cylindres, probablement un bloc en ligne électrifié, déjà connu dans la gamme AMG. Une solution plus équilibrée, à la fois performante et émotionnelle.

L’objectif n’est pas de renier l’électrification, mais de mieux l’intégrer. Exit l’hybride rechargeable ultra-complexe, place à une hybridation plus légère, pensée pour accompagner le moteur thermique sans le dénaturer.

Ce choix permettra aussi de réduire le poids, d’améliorer la répartition des masses et de retrouver une sonorité plus en phase avec les attentes des amateurs de sportives premium.

Tableau de bord Mercedes-AMG avec instrumentation numérique et volant sport
L’habitacle AMG mêle sport et technologie, avec instrumentation numérique, volant performance et finitions valorisantes © Mercedes-Benz

Une réponse directe à BMW et Audi

Ce changement n’est pas anodin face à la concurrence. La BMW M3 continue de séduire avec son six-cylindres biturbo, tandis que l’Audi RS5 mise toujours sur un V6 performant et expressif.

Face à ces références, la C63 à quatre cylindres faisait figure d’ovni technologique, mais pas forcément désirable. Le retour au six-cylindres remet Mercedes-AMG à armes égales, sur un terrain plus émotionnel que purement chiffré.

Dans ce segment, le client n’achète pas seulement une accélération ou un temps au tour, mais une expérience globale.

Compartiment moteur Mercedes-AMG mettant en avant un huit-cylindres
Le futur AMG devrait renouer avec un six-cylindres plus cohérent avec l’ADN sportif de la marque © Mercedes-Benz

Une stratégie plus réaliste pour l’avenir

Ce revirement illustre aussi une prise de conscience plus large chez les constructeurs premium. L’électrification forcée, lorsqu’elle va trop loin, peut entrer en conflit avec l’identité d’un modèle.

Mercedes-AMG semble désormais privilégier une transition plus progressive, adaptée à ses clients et à ses valeurs. Une sportive doit rester désirable avant d’être exemplaire sur le papier.

Lire aussi  La Chine va infliger une amende à un constructeur américain

Franchement, à ce niveau de prix et de standing, difficile d’accepter une mécanique perçue comme artificielle, aussi performante soit-elle.

Vue arrière Mercedes-AMG C63 avec double sortie d’échappement
À l’arrière, la C63 AMG affirme son caractère avec un diffuseur marqué et des sorties d’échappement généreuses © Mercedes-Benz

Le futur AMG veut réconcilier performances et passion

Avec ce futur remplaçant de la C63, Mercedes-AMG cherche clairement à réparer une erreur stratégique. Le retour du six-cylindres n’est pas un aveu d’échec, mais une correction de trajectoire.

La marque à l’étoile veut prouver qu’il est encore possible de concilier normes, performances et plaisir de conduite. Une ambition indispensable pour rester crédible face à une clientèle exigeante et de plus en plus volatile.

Si la promesse est tenue, ce futur modèle pourrait bien marquer le vrai renouveau d’AMG dans l’ère moderne

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c’est la parfaite compagne de ville
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Il a la gueule d’un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne boit que 5,2 litres et offre un coffre plus grand que le...

Avec un coffre plus vaste que le MG ZS, une approche familiale assumée et un positionnement tarifaire agressif,...

Volkswagen force sur l’électrique avec son rival du Land Cruiser, mais la réalité du terrain rattrape les ambitions : le thermique reste roi

Scout Motors n’avait pas forcément anticipé un tel scénario. Alors que la marque américaine, ressuscitée sous l’égide du...

Cette compacte électrique sportive au gabarit de Golf passe enfin sous les 35 000 € en février 2026 : la barrière psychologique tombe

Avec un prix revu à la baisse en février 2026, le Cupra Born devient enfin une alternative crédible...

1 000 ch et le culot de défier Bentley et Rolls-Royce : cette voiture de luxe pourrait tout changer sur le marché du prestige

Jaguar n’avance plus masquée. Après des années d’atermoiements, la marque britannique s’apprête à opérer l’une des mutations les...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.