Hyundai n’a plus peur de BMW et le prouve en créant sa propre M5 : 525 ch et pas une seule trace d’électrification

Hyundai berline sportive 525 ch rivale BMW M5 100 pourcent thermique
Hyundai défie la BMW M5 avec une berline de 525 ch entièrement thermique

La Genesis G80 Magma ne joue pas dans la nuance. Avec ses 525 ch, ses ailes élargies, son kit carrosserie en carbone et sa peinture orange volcanique, elle marque une étape symbolique pour la marque de luxe coréenne. Et pour cause : cette édition limitée à 20 exemplaires annonce l’arrivée d’une nouvelle ère chez Genesis, celle des versions performantes badgées Magma, équivalent coréen des AMG et autres BMW M.

Face aux ténors du segment — BMW M5, Audi RS6, Mercedes-AMG E 63 — Genesis mise sur la rareté, le style, et une approche technique très sérieuse pour faire parler d’elle, d’abord au Moyen-Orient, mais peut-être bientôt en Europe.

Genesis G80 Magma vue de profil, peinture orange mate, jantes 21 pouces
Avec sa peinture exclusive Magma Orange et ses ailes élargies, la G80 Magma impose une silhouette puissante et racée © Genesis Motors

Une G80 métamorphosée : plus puissante, plus large, plus méchante

Sur le plan esthétique, la G80 Magma n’a plus rien à voir avec la sage berline executive de base. Le style est agressif, athlétique, avec une peinture orange mat unique, des ailes élargies, un spoiler arrière, un diffuseur proéminent, des jantes 21 pouces forgées et une face avant retravaillée.

Sous le capot, Genesis greffe à la G80 un V6 3.5 biturbo porté à 525 ch. Un chiffre qui la place directement en face d’une BMW M550i (530 ch) et qui commence à chatouiller les M5 ou AMG E 53. La puissance est transmise aux quatre roues via une transmission intégrale et une boîte automatique 8 rapports, capable d’envoyer la majorité du couple sur le train arrière en conduite sportive.

La suspension a été raffermie, le châssis rigidifié, et le système de freinage confié à Brembo, avec des disques surdimensionnés. À bord, place à des sièges baquets Recaro, de l’alcantara, du carbone, et une ambiance plus course que confort.

Vue avant de la Genesis G80 Magma avec calandre noire et phares affûtés
La face avant de la G80 Magma adopte une calandre retravaillée, un pare-chocs aéré et un regard agressif, accentuant la sportivité © Genesis Motors

Une série ultra-limitée réservée au Moyen-Orient

Genesis ne cache pas son ambition : cette G80 Magma Limited Edition n’est produite qu’à 20 exemplaires, tous destinés aux Émirats et à l’Arabie Saoudite. Pourquoi ce marché ? Parce que les berlines sportives de luxe y ont une cote énorme, et que les clients fortunés recherchent justement ce genre de rareté ultra-exclusive.

En attendant, cette série sert de vitrine au nouveau label Genesis Magma, qui se prépare à lancer d’autres modèles dans les années à venir, dont une version extrême du GV60 électrique, puis probablement des dérivés Magma du GV80, G90, voire du coupé X Concept.

Détail des sièges Recaro en alcantara avec surpiqûres orange
Les sièges sport Recaro offrent maintien, élégance et confort, avec des finitions haut de gamme spécifiques à cette édition © Genesis Motors

Fiche technique G80 Magma Limited Edition

Modèle Genesis G80 Magma Limited Edition
Motorisation V6 3.5 Biturbo
Puissance 525 ch
Transmission Intégrale (AWD) + BVA 8
Suspension Sport spécifique
Freins Brembo haute performance
Jantes 21 pouces forgées
Production 20 exemplaires
Marché Moyen-Orient uniquement

 

Planche de bord Genesis G80 Magma avec inserts carbone, écran central et finitions sportives
La planche de bord de la G80 Magma mêle luxe et sportivité avec inserts carbone, grand écran tactile central et ambiance exclusive Magma © Genesis Motors

Objectif : concurrencer les AMG et BMW M

Avec cette G80 Magma, Genesis envoie un message clair : elle veut sa part du gâteau sur le marché du luxe sportif. Jusqu’ici, la marque était surtout saluée pour la qualité de fabrication de ses berlines, leur confort, et leur rapport prix/prestations imbattable. Mais il manquait une touche d’émotion. Ce déficit est en passe d’être comblé.

Le segment est clairement visé :

  • BMW M5 (625 ch) : référence en puissance et équilibre.
  • Audi RS6 Performance (630 ch) : break mais tout aussi féroce.
  • Mercedes-AMG E 63 S (612 ch) : mix explosif entre brutalité et raffinement.
La Genesis G80 Magma n’atteint pas ces chiffres en valeur absolue, mais propose une alternative plus rare, plus personnalisée, et potentiellement plus valorisante pour une clientèle en quête d’exclusivité.

Vue arrière de la G80 Magma avec diffuseur carbone et double sortie d’échappement
L’arrière se distingue par un diffuseur en carbone, une double sortie d’échappement et une signature lumineuse en boomerang © Genesis Motors

Une G80 Magma bientôt en Europe ?

Officiellement, Genesis n’a pas prévu d’importer la G80 Magma en Europe. Mais tout laisse penser qu’une version similaire, peut-être moins radicale, pourrait être proposée à l’avenir. Genesis renforce actuellement son réseau en Allemagne, Suisse et Royaume-Uni. Le lancement progressif des versions Magma pourrait accompagner ce déploiement.

Et si le label Magma séduit au Moyen-Orient, nul doute que Genesis l’étendra à d’autres marchés, avec des séries spéciales à haute valeur perçue pour se distinguer

