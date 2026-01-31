La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra la différence

La BMW M5 version 2026 entame un tournant technique et réglementaire : pour répondre aux exigences de la norme Euro 7, le mythique V8 4.4 biturbo est revu en profondeur. Résultat : une **puissance thermique réduite à 544 ch, contre 585 ch précédemment.

Mais que les puristes se rassurent : l’apport du bloc électrique permet de maintenir une **puissance totale de 727 ch, soit exactement le même chiffre que celui de la BMW XM Label Red.

Une stratégie assumée par BMW : préserver les performances globales tout en abaissant les émissions réelles du bloc thermique, qui ne pourra plus faire cavalier seul comme avant.

Le V8 s’adapte au cycle Miller pour Euro 7

Pour passer la norme Euro 7, les constructeurs doivent abaisser drastiquement les émissions de NOx, particules fines, et autres polluants lors de toutes les phases d’utilisation, y compris à froid et en ville.

Sur la BMW M5, cela passe par l’adoption d’un cycle Miller, un cycle de combustion modifié qui réduit la température interne et améliore la propreté. Mais cette adaptation a une conséquence directe : **la puissance du moteur thermique chute à 544 ch.

Le V8 reste un 4.4 L biturbo, mais son couple est légèrement revu à la baisse. L’injection, la suralimentation et le refroidissement ont été reparamétrés pour privilégier l’efficacité à la brutalité.

Une stratégie déjà vue chez Audi avec son RS6, ou chez Mercedes-AMG qui abandonne carrément le V8 pour des 4-cylindres hybrides sur certaines déclinaisons.

Un moteur électrique en renfort, pour maintenir les 727 ch

La solution choisie par BMW pour ne pas sacrifier les performances est simple : l’hybridation.

La BMW M5 2026 embarque un moteur électrique placé à l’avant, intégré à la transmission automatique, qui ajoute 194 ch supplémentaires. Ce moteur fonctionne comme soutien dynamique, notamment à bas régime ou en relance.

Le système hybride autorise même une autonomie électrique de 70 à 80 km, grâce à une batterie lithium-ion de 25 kWh environ (valeurs estimées).

L’ensemble permet de conserver :

une puissance combinée de 727 ch ,

, un couple supérieur à 1 000 Nm ,

, un 0 à 100 km/h sous les 3,5 secondes ,

, une vitesse de pointe de 250 km/h (limitée électroniquement).

Et ce, malgré une prise de poids importante : plus de 2 350 kg annoncés pour cette M5 G90 hybride rechargeable.

Une berline plus lourde mais plus efficace

Cette M5 2026 incarne un virage : la sportivité ne passe plus uniquement par le V8, mais par l’optimisation de l’ensemble mécanique.

BMW a travaillé l’intégration des masses, avec une batterie logée dans le plancher pour ne pas nuire au centre de gravité. Le système de freinage est renforcé, la direction recalibrée, et la gestion des modes de conduite (électrique, hybride, sport) devient centrale.

Le châssis repose toujours sur une transmission intégrale xDrive, mais les ingénieurs promettent un mode “tailleur de bitume” capable de simuler un comportement propulsion, comme sur l’actuelle M5 CS.

Le résultat ? Une berline ultra-rapide, conforme à Euro 7, sans trop sacrifier l’âme de la M5