La nouvelle BMW M5 perd 41 ch sur son V8 à cause de l’Euro 7, mais son système hybride compense et personne ne verra la différence

Publié par: Maxime Lefèvre

Date:

BMW M5 V8 biturbo perte puissance Euro 7 hybride 727 ch compensation
Le V8 de la BMW M5 perd 41 ch à cause de l'Euro 7, mais l'hybride maintient les 727 ch au tota

La BMW M5 version 2026 entame un tournant technique et réglementaire : pour répondre aux exigences de la norme Euro 7, le mythique V8 4.4 biturbo est revu en profondeur. Résultat : une **puissance thermique réduite à 544 ch, contre 585 ch précédemment.

Mais que les puristes se rassurent : l’apport du bloc électrique permet de maintenir une **puissance totale de 727 ch, soit exactement le même chiffre que celui de la BMW XM Label Red.

Une stratégie assumée par BMW : préserver les performances globales tout en abaissant les émissions réelles du bloc thermique, qui ne pourra plus faire cavalier seul comme avant.

BMW M5 2026 en test sur route avec jantes 20 pouces
La BMW M5 2026 conserve une silhouette de berline athlétique avec des passages de roue marqués et des jantes spécifiques M de 20 pouces © BMW”

Le V8 s’adapte au cycle Miller pour Euro 7

Pour passer la norme Euro 7, les constructeurs doivent abaisser drastiquement les émissions de NOx, particules fines, et autres polluants lors de toutes les phases d’utilisation, y compris à froid et en ville.

Sur la BMW M5, cela passe par l’adoption d’un cycle Miller, un cycle de combustion modifié qui réduit la température interne et améliore la propreté. Mais cette adaptation a une conséquence directe : **la puissance du moteur thermique chute à 544 ch.

Le V8 reste un 4.4 L biturbo, mais son couple est légèrement revu à la baisse. L’injection, la suralimentation et le refroidissement ont été reparamétrés pour privilégier l’efficacité à la brutalité.

Une stratégie déjà vue chez Audi avec son RS6, ou chez Mercedes-AMG qui abandonne carrément le V8 pour des 4-cylindres hybrides sur certaines déclinaisons.

Face avant BMW M5 2026 avec calandre élargie et projecteurs LED
La face avant affirme sa sportivité avec une calandre M élargie, un bouclier sculpté et une signature LED redessinée © BMW

Un moteur électrique en renfort, pour maintenir les 727 ch

La solution choisie par BMW pour ne pas sacrifier les performances est simple : l’hybridation.

La BMW M5 2026 embarque un moteur électrique placé à l’avant, intégré à la transmission automatique, qui ajoute 194 ch supplémentaires. Ce moteur fonctionne comme soutien dynamique, notamment à bas régime ou en relance.

Le système hybride autorise même une autonomie électrique de 70 à 80 km, grâce à une batterie lithium-ion de 25 kWh environ (valeurs estimées).

L’ensemble permet de conserver :

  • une puissance combinée de 727 ch,
  • un couple supérieur à 1 000 Nm,
  • un 0 à 100 km/h sous les 3,5 secondes,
  • une vitesse de pointe de 250 km/h (limitée électroniquement).

Et ce, malgré une prise de poids importante : plus de 2 350 kg annoncés pour cette M5 G90 hybride rechargeable.

Vue arrière BMW M5 2026 avec quatre sorties d’échappement et diffuseur noir
L’arrière de la M5 affiche un diffuseur aérodynamique, quatre sorties d’échappement et une lèvre de coffre discrète © BMW

Une berline plus lourde mais plus efficace

Cette M5 2026 incarne un virage : la sportivité ne passe plus uniquement par le V8, mais par l’optimisation de l’ensemble mécanique.

BMW a travaillé l’intégration des masses, avec une batterie logée dans le plancher pour ne pas nuire au centre de gravité. Le système de freinage est renforcé, la direction recalibrée, et la gestion des modes de conduite (électrique, hybride, sport) devient centrale.

Le châssis repose toujours sur une transmission intégrale xDrive, mais les ingénieurs promettent un mode “tailleur de bitume” capable de simuler un comportement propulsion, comme sur l’actuelle M5 CS.

Le résultat ? Une berline ultra-rapide, conforme à Euro 7, sans trop sacrifier l’âme de la M5

Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

