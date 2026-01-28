Pendant que l’Europe se déchire sur l’électrique, les Allemands répondent à leur manière : un V8 sous le capot d’un coupé

Le V8 biturbo n’a pas dit son dernier mot. Alors que Mercedes opère une mutation accélérée vers l’hybridation et l’électrification, la marque d’Affalterbach réserve encore quelques pépites à ses fidèles. Avec le CLE Cabriolet comme base, AMG dévoile une série ultra-exclusive à deux places, conçue sous la bannière Mythos, cette nouvelle division interne dédiée aux modèles collectors. Une réponse aux Ferrari Icona, aux Porsche Heritage ou aux BMW 3.0 CSL, en somme.

Ce cabriolet taillé pour l’émotion puise dans les codes de la grande époque AMG. Capot interminable, ailes musclées, détails noirs laqués, position de conduite ultra-basse : le CLE Mythos se veut une célébration du moteur thermique dans ce qu’il a de plus charnel. Un modèle que même Mercedes assume comme « anti-mainstream », loin des normes imposées par l’électrification massive.

Derrière cette initiative, un double objectif : faire vibrer la corde sensible des passionnés fortunés, mais aussi valoriser un patrimoine technique et émotionnel en voie de disparition. Un modèle comme celui-ci, limité à quelques dizaines d’exemplaires, agit autant comme vitrine technologique que comme manifeste romantique du V8 à l’ancienne.

Un moteur AMG V8 brut, sans hybridation

Sous le long capot de ce CLE Mythos, on retrouve le célèbre V8 4.0 biturbo AMG, ici en propulsion pure, sans hybridation, ni 4Matic. Une configuration rare dans la gamme actuelle, et une aubaine pour les puristes. Si la puissance exacte n’a pas encore été officialisée, on peut tabler sur un niveau équivalent à celui de l’AMG GT, soit autour de 476 à 585 ch selon la version retenue.

La boîte automatique à 9 rapports sera conservée, mais avec un étalonnage spécifique, tout comme la suspension raffermie, les barres antiroulis renforcées et les freins majorés. Le poids devrait se situer autour de 1 850 kg, grâce à la suppression des places arrière, mais aussi à un usage massif de carbone et d’aluminium.

Ce CLE Mythos vise clairement une conduite émotionnelle, brute, analogique. Une rareté à l’heure où la plupart des GT cabriolets intègrent batteries, moteurs électriques ou transmission intégrale. Ici, place à l’essentiel : un V8, deux roues motrices, un châssis affûté et un centre de gravité au ras du sol.

Design exclusif et configuration biplace

Contrairement au CLE Cabriolet classique, le Mythos supprime les deux places arrière, transformant l’habitacle en cockpit puriste. Les sièges baquets, le volant AMG Performance, les inserts en fibre de carbone et les commandes spécifiques (mode Drift inclus) créent une atmosphère radicale. Le pare-brise rabaissé, les jantes forgées noires de 21 pouces et la teinte exclusive noire vernie renforcent le côté collector.

Autre élément marquant : le capot moteur est orné d’une entrée d’air centrale inspirée de la Mercedes 300 SLR, clin d’œil à l’héritage sportif de la marque. Le diffuseur arrière, très sculpté, intègre deux sorties d’échappement AMG rondes, tandis qu’un badge numéroté vient rappeler le caractère ultra-limité du modèle.

Mercedes évoque une production confidentielle de quelques dizaines d’unités, toutes déjà attribuées à des clients triés sur le volet. La fabrication sera assurée à la main, probablement sur la même ligne que l’AMG GT, à Sindelfingen.

Un tarif stratosphérique… mais déjà réservé

En l’absence de prix officiel, les estimations tournent autour de 300 000 à 350 000 €, voire davantage selon les options de personnalisation. À ce niveau, Mercedes ne vend plus un cabriolet, mais une pièce de collection roulante, un manifeste pour ses plus fidèles clients, ceux qui détiennent déjà plusieurs AMG dans leur garage.

Sur le marché français, inutile d’espérer un bonus écologique ou une exonération en ZFE : avec ses rejets attendus autour de 290 g/km de CO², le CLE Mythos écopera d’un malus maximal de 60 000 €. Une pénalité symbolique à ce niveau de prix… mais qui l’exclut de facto de toute logique de grande diffusion.

Ce positionnement radical rappelle celui de certains modèles très exclusifs comme la Ferrari Monza SP2, la BMW 3.0 CSL (500 ex.) ou la Porsche 911 S/T. Tous partagent cette même logique : une base technique connue, retravaillée à l’extrême, une production ultra-limitée, un tarif élitiste… et un V8 ou flat-6 atmosphérique comme cœur battant.

Une Mercedes à part dans la gamme actuelle

Le CLE Mythos marque un tournant dans la stratégie de Mercedes. Là où la marque semblait totalement engagée vers l’électrique et les modèles EQ, elle montre ici qu’elle n’abandonne pas son ADN sportif et thermique. Ce cabriolet radical, tout en muscle et sans assistance, assume une vision alternative, presque nostalgique, de l’automobile passion.

Il faudra néanmoins accepter que ce type de création ne soit réservé qu’à une poignée d’initiés, souvent collectionneurs ou ambassadeurs de la marque. Pour les amateurs de sensations mécaniques sur route ouverte, il restera l’AMG SL 63 ou, plus bas dans la gamme, le CLE 53 4Matic+, certes plus lourds et assistés… mais disponibles.

Face à une concurrence de plus en plus lissée par les normes, le CLE Mythos incarne une autre voie : celle d’un plaisir sans filtre, dans un monde où les moteurs à combustion vivent leurs dernières heures