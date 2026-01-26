ActualitéSkoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq,...

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en France

Publié par: Maxime Lefèvre



Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle une offre spécifique pour les marchés émergents. Son nom ? Kushaq. Un SUV compact lancé en Inde, qui pourrait bien faire réfléchir certains conducteurs français s’il traversait un jour la Méditerranée.

Plus court qu’un Kamiq, mais plus logeable, doté d’un coffre de 491 litres, d’un bon niveau d’équipement, de moteurs TSI modernes et d’une garde au sol de 190 mm, le Kushaq semble tout droit sorti d’un cahier des charges pensé pour la polyvalence. Et pourtant, ce modèle ne sera jamais proposé en Europe de l’Ouest.

Trop simple, pas assez électrifié, peu compatible avec les normes CO₂, le Kushaq incarne une autre vision de l’automobile : l’utilitaire malin, conçu pour durer plus que pour briller. Un modèle qui en dit long sur les arbitrages industriels opérés aujourd’hui entre le Sud et le Nord.

Profil du Škoda Kushaq 2026 restylé avec lignes modernisées
Le profil du Kushaq 2026 conserve ses proportions compactes mais gagne en élégance grâce aux nouvelles jantes et à des détails soignés. © Škoda

Un SUV né pour conquérir un marché exigeant

Le Škoda Kushaq a été conçu dans le cadre du projet « India 2.0 », une initiative du groupe Volkswagen visant à s’ancrer durablement sur le marché indien avec des produits adaptés localement. Cela signifie des dimensions plus compactes, des coûts de fabrication maîtrisés, mais aussi une volonté d’offrir des prestations dignes des références européennes.

Long de 4,22 m, le Kushaq s’insère dans le segment très concurrentiel des SUV urbains, aux côtés du Renault Captur, du Hyundai Bayon ou encore du Volkswagen T-Cross. Contrairement à certains de ses rivaux, il affiche un design plus massif, avec un capot haut perché, une garde au sol généreuse et une calandre verticale typique de la marque.

Bien qu’il ne soit pas vendu en Europe pour l’instant, le Kushaq pourrait théoriquement y trouver sa place, tant son gabarit et sa philosophie sont compatibles avec les attentes françaises. Reste à savoir si la marque le juge assez rentable pour y adapter ses normes.

Face avant du Škoda Kushaq 2026 avec nouvelle signature lumineuse
La face avant se modernise nettement avec des optiques plus fines et une calandre élargie, pour un style plus affirmé. © Škoda

Nouveau look : modernisation en profondeur

Pour 2026, le restylage du Kushaq touche essentiellement la partie avant. Les optiques sont revues, plus fines, avec une nouvelle signature lumineuse à LED qui renforce la présence visuelle du modèle. La calandre est élargie, avec des motifs plus travaillés, tandis que le bouclier redessiné accueille de nouvelles prises d’air au dessin anguleux.

À l’arrière, les feux conservent leur forme générale mais intègrent une nouvelle disposition intérieure, plus nette. Škoda introduit également de nouvelles jantes en alliage, et quelques couleurs supplémentaires au catalogue, afin de moderniser la palette sans rompre avec l’identité du modèle.

Le résultat est plus dynamique, plus structuré, et visuellement plus valorisant. Même si l’architecture générale reste la même, le Kushaq gagne en maturité, et s’aligne davantage avec les codes esthétiques des derniers modèles Škoda — notamment le Kodiaq et le Superb de nouvelle génération.

Planche de bord du Škoda Kushaq 2026 avec écran tactile central
L’habitacle se dote d’un écran central de 10 pouces et d’équipements connectés comme Apple CarPlay sans fil. © Škoda

Intérieur et technologies : vers une montée en gamme

L’habitacle évolue en douceur, avec quelques touches de modernité bienvenues. Le système multimédia reçoit une mise à jour, avec un écran central de 10 pouces (selon les versions), désormais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le combiné d’instrumentation, s’il n’est pas entièrement numérique sur tous les niveaux de finition, gagne en lisibilité et en qualité d’affichage.

Škoda insiste aussi sur les améliorations perçues, avec des matériaux légèrement plus flatteurs sur les versions hautes. Le volant à deux branches reste typique de la marque, tout comme l’organisation très pragmatique des commandes.

Côté équipements, on note l’arrivée de fonctionnalités jusque-là absentes sur certains marchés : climatisation automatique, démarrage sans clé, caméra de recul, ou encore éclairage d’ambiance. Pas de révolution, mais une mise à jour cohérente qui rapproche le Kushaq des standards attendus par une clientèle de plus en plus connectée.

Arrière du Škoda Kushaq restylé avec feux redessinés
À l’arrière, les feux conservent leur forme mais adoptent une nouvelle signature lumineuse plus épurée. © Škoda

Motorisations et mécanique : l’offre à jour

Sous le capot, aucune hybridation à l’horizon pour l’instant. Le Kushaq 2026 continue de miser sur des blocs essence éprouvés : le 1.0 TSI de 115 ch et le 1.5 TSI de 150 ch. Ces moteurs, bien connus en Europe, peuvent être associés à des boîtes manuelles ou automatiques à double embrayage (DSG).

Le 1.5 TSI bénéficie du système de désactivation des cylindres (ACT), permettant de réduire la consommation sur autoroute en coupant deux cylindres à faible charge. Pas de diesel, pas d’hybride, et encore moins d’électrique : sur ces marchés, la simplicité mécanique reste privilégiée pour des raisons de coût et de maintenance.

Malgré l’absence de nouveauté technique majeure, l’ensemble reste solide et cohérent. Mais cela pourrait constituer un frein à une éventuelle arrivée en Europe, où la norme Euro 7 et les incitations à l’électrification changent la donne.

Perspective européenne : opportunités et limitations

Le Kushaq n’est pas prévu pour l’Europe à court terme, mais il illustre une stratégie que Škoda pourrait adapter à d’autres marchés. Son design robuste, ses technologies à jour et sa mécanique éprouvée pourraient séduire une clientèle à la recherche d’un SUV compact au bon rapport qualité/prix, à condition de l’adapter aux normes européennes.

Face à un Hyundai Bayon, un Renault Captur ou un Dacia Duster, le Kushaq aurait quelques arguments à faire valoir… mais aussi des handicaps. L’absence d’électrification, de finitions européennes, et de services connectés à la hauteur des attentes actuelles jouerait en sa défaveur.

En somme, le Kushaq 2026 n’est pas conçu pour l’Europe, mais il en dit long sur la capacité de Škoda à proposer des produits globaux, adaptables et bien pensés. À suivre de près, notamment si la marque décide un jour d’élargir son offre sur le marché français avec des modèles à vocation mondiale.

Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
Journaliste spécialisé dans les essais automobiles et les innovations, Maxime est un véritable passionné de voitures de sport et de compétition. Depuis son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique et les sensations fortes offertes par les moteurs puissants. Expert en véhicules sportifs, Maxime parcourt les routes pour tester les performances des dernières voitures et explorer les technologies de pointe. Ses articles captivants guident les lecteurs à travers l’univers des sports automobiles et les révolutions qui façonnent l’avenir de la mobilité.

