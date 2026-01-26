ActualitéPendant que l'Allemagne court vers l'électrique, une usine BMW joue les irréductibles...

Pendant que l'Allemagne court vers l'électrique, une usine BMW joue les irréductibles et continue d'assembler des V8 et V12 à l'ancienne

La nouvelle peut sembler technique, presque anodine. Pourtant, pour les passionnés comme pour les ingénieurs, elle marque un basculement historique. À Munich, au cœur du siège de BMW, les lignes de fabrication des composants pour moteurs V8 et V12 ont officiellement été arrêtées en janvier 2026. Plus aucune culasse, carter ou bielles de ces blocs emblématiques ne sortiront désormais de l’usine mère.

Cette décision ne tombe pas du ciel. Cela fait des années que BMW rationalise ses sites industriels en fonction des moteurs et des plateformes. Le V12 avait déjà quitté la scène en Europe en 2022, avec la fin de la BMW M760Li xDrive, et le V8 suit désormais le même chemin, à bas bruit.

Ouvrier BMW assemblant un moteur thermique dans l’usine de Munich en 2025
Dans l’usine historique de Munich, les dernières lignes de production des V8 et V12 ont été opérées jusqu’en janvier 2026. © BMW

Le symbole d’un tournant industriel profond

L’arrêt de la fabrication des V8 et V12 à Munich dépasse la seule logique industrielle. C’est un signal clair : l’ère des moteurs à combustion de prestige touche à sa fin chez BMW. Ces mécaniques ont longtemps incarné l’ADN de la marque : du grondement d’un V8 atmosphérique dans une M5 E39, au raffinement absolu d’un V12 dans une Série 7 blindée, elles représentaient un luxe à la fois noble et ingénieux.

Mais dans un contexte de régulations toujours plus strictes (normes Euro 7, ZFE, taxation CO₂) et d’accélération vers l’électrification, ces motorisations ne sont plus viables économiquement en Europe. Le prestige ne suffit plus. Même les clients les plus fidèles se tournent désormais vers des modèles électrifiés, plus discrets fiscalement.

Vue éclatée d’un moteur V12 BMW, montrant ses composants internes
Le V12 BMW, chef-d’œuvre d’ingénierie, affiche une complexité mécanique unique. Son architecture reste une référence dans le luxe automobile. © BMW

Où seront produits les V8 et V12 restants ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, BMW ne tire pas encore totalement un trait sur ces moteurs. Certains modèles spécifiques, destinés à des marchés extérieurs à l’Europe ou à des usages particuliers (limousines gouvernementales, marchés du Moyen-Orient), continueront à proposer du V8 voire du V12.

Mais désormais, leur production est délocalisée : c’est dans l’usine de Steyr (Autriche) ou via des sous-traitants spécialisés que les derniers blocs seront usinés et assemblés. Un transfert discret, mais significatif. La V8 de demain ne sera plus “Made in Munich”.

Haut moteur V12 BMW conçu pour Rolls-Royce, assemblé à Munich
BMW a longtemps fourni à Rolls-Royce son majestueux V12, usiné avec précision en Bavière. © BMW

L’électrification accélère : cap sur les batteries et l’assemblage électrique

La fin des moteurs thermiques nobles à Munich n’est pas une fermeture, mais une transformation. Les lignes libérées vont laisser place à l’assemblage de batteries haute tension, de moteurs électriques, et à des unités de production pour les futures plateformes électriques Neue Klasse, prévues dès 2025-2026.

BMW y investit massivement. Objectif : faire de son site historique une vitrine de la mobilité électrique allemande. Une manière de préserver le savoir-faire local, tout en l’orientant vers l’avenir.

