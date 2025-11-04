ActualitéToyota surprend tout le monde : le champion de l'hybride confirme un...

Toyota surprend tout le monde : le champion de l’hybride confirme un V8 thermique pour ce modèle

Marc

Moteur V8 Toyota présenté en coupe technique, bloc thermique traditionnel confirmé pour un modèle malgré la tendance à l'électrification
Toyota confirme le développement d’un moteur V8 hybride : une surprise dans un marché en pleine transition électrique

À l’heure où même les constructeurs les plus conservateurs accélèrent leur transition vers l’électrique, Toyota choisit d’envoyer un signal fort… et inattendu. Le géant japonais, pionnier mondial de l’hybridation, confirme qu’il travaille activement sur un nouveau moteur V8 thermique, associé à une technologie hybride avancée. Oui, un V8 en 2025. Et non, il ne s’agit pas d’un bloc destiné au passé, mais bien à l’avenir immédiat de certains modèles sportifs et haut de gamme de la marque.

Ce nouveau moteur, en cours de finalisation, a été révélé dans le cadre d’un événement organisé au Japon, où un prototype a été exposé. Il s’agirait d’un V8 biturbo hybride, qui pourrait être monté longitudinalement dans des plateformes propulsion ou intégrale. La puissance attendue frôlerait les 850 ch cumulés, ce qui le place au niveau des meilleures GT du moment.

Derrière cette annonce choc, Toyota défend une vision non dogmatique de la transition énergétique : l’électrique n’est pas la seule voie, et certaines catégories de véhicules peuvent – voire doivent – continuer d’exister avec des motorisations thermiques d’exception, optimisées par l’hybridation. Reste à savoir si ce choix audacieux survivra aux réalités réglementaires du marché européen.

Lexus Concept Sport V8 en vue latérale, silhouette sculptée et proportions GT élégantes
Le profil du concept Lexus V8 Sport mêle raffinement et performance, avec une ligne de toit fluide, un long capot et un arrière fuyant typique des GT de luxe à moteur longitudinal. © Lexus

Toyota et son héritage : quand l’hybridation domine mais le thermique perdure

Depuis le lancement du Toyota Prius en 1997, le constructeur japonais a été perçu comme l’un des plus fervents promoteurs de l’hybridation à grande échelle. Aujourd’hui encore, la plupart de ses modèles vendus en Europe embarquent des motorisations essence/électrique sans recharge, couplées à une gestion électronique ultra-optimisée. Mais si Toyota excelle dans la sobriété, il n’a jamais renoncé à la performance thermique.

De la Lexus LFA à la très attendue GR GT3 en passant par la Supra et la gamme GR Yaris/GR86, le constructeur conserve un pied solide dans l’univers du plaisir de conduite pur. L’arrivée d’un nouveau V8 hybride s’inscrit donc dans cette tradition de performance, même si elle semble à contre-courant des politiques environnementales actuelles, notamment en Europe.

Tableau de bord Lexus Concept Sport V8 avec instrumentation numérique et sellerie haut de gamme
L’intérieur conjugue luxe et technologie avec un combiné digital étendu, des matériaux nobles et une ambiance cockpit inspirée des Lexus LC et LFA. © Lexus

Les détails connus du bloc V8 : conception, puissance annoncée, calendrier

Ce V8 est développé par Toyota Gazoo Racing, la division sport du constructeur. Il s’agit d’un bloc 4.0 litres V8 biturbo, conçu pour être hybride non rechargeable, avec un moteur électrique intégré à la transmission. La puissance totale attendue dépasserait 850 chevaux, avec un couple également très élevé.

Le moteur a été dévoilé sous forme de prototype lors d’un événement au Japon, monté dans un châssis de type coupé GT baptisé GR GT3 Concept. Il ne s’agit donc pas d’un moteur destiné aux modèles de grande diffusion, mais plutôt à des véhicules très haut de gamme, homologués pour la route, mais conçus avec la compétition à l’esprit.

La légende du tout-terrain fait peau neuve : cette nouvelle génération promet d’écraser la concurrence

La commercialisation d’un premier modèle doté de ce groupe motopropulseur serait envisagée pour 2026 ou 2027, avec une production probablement limitée. Toyota semble également viser une homologation pour les compétitions FIA, ce qui laisse penser que ce V8 hybride pourrait aussi être utilisé dans des programmes d’endurance ou de GT3 client.

Face avant du Lexus Concept V8 Sport avec calandre trapézoïdale et projecteurs LED acérés
L’avant expressif du concept reprend la signature Lexus avec une calandre “spindle grille” imposante et un regard perçant, symbole d’une puissance sous contrôle. © Lexus

Les enjeux technologiques et stratégiques : pourquoi relancer un V8 aujourd’hui ?

L’annonce d’un V8 neuf, en pleine transition énergétique, pourrait sembler déconnectée des réalités actuelles. Pourtant, Toyota ne joue pas la carte de la nostalgie, mais celle de la diversification énergétique. Dans la vision du constructeur, l’hydrogène, l’électrique à batterie, l’hybride et même le thermique restent complémentaires, selon les usages, les marchés et les typologies de véhicules.

Ce V8 s’inscrit dans une logique :

  • Préserver une offre émotionnelle dans un paysage automobile de plus en plus aseptisé
  • Optimiser les performances thermiques grâce à l’hybridation, en réduisant les émissions
  • Prolonger la durée de vie du thermique dans les segments où l’électrique reste moins adapté (track-days, endurance, longues distances à haute vitesse)

Le moteur serait compatible avec des carburants de synthèse ou neutres en carbone, ce qui pourrait offrir une alternative crédible à long terme, notamment au Japon, aux États-Unis ou au Moyen-Orient, où les V8 restent culturellement valorisés.

Arrière du Lexus Concept V8 Sport avec feux fins en bande LED et diffuseur aérodynamique
L’arrière du concept Lexus s’illustre par une signature lumineuse continue et un diffuseur sportif, soulignant une posture large et basse. L’échappement intégré évoque la présence du V8 hybride. © Lexus

Impacts pour l’Europe et la France : fiscalité, marché, utilité réelle

Sur le sol européen, la survie d’un moteur V8, même hybride, reste compromise. Les normes Euro 7, le malus écologique français (plus de 60 000 € à partir de 2025 pour ce type de motorisation), et les ZFE condamnent presque systématiquement ce genre de véhicule à la confidentialité.

En France, un tel moteur ne pourra exister que dans le cadre de séries limitées, homologuées avec dérogations ou destinées uniquement à l’export. Toyota ne semble pas viser le marché européen pour ce type de bloc. Le V8 hybride sera donc un outil d’image, un démonstrateur technologique, mais non un produit grand public.

Ceci dit, dans un contexte où certains constructeurs, comme Ferrari ou Porsche, investissent encore dans des V8 électrifiés, la décision de Toyota s’inscrit dans une tendance parallèle mais réelle : celle de la survie du moteur thermique d’exception, sous forme électrifiée.

Lexus Concept V8 Sport vu de 3/4 profil avec portière ouverte, intérieur haut de gamme visible
Cette vue dynamique du concept Lexus V8 Sport met en valeur la fluidité de la ligne GT et dévoile un habitacle sophistiqué. Le poste de conduite, inspiré de l’univers Lexus Performance, mêle technologie embarquée et finitions artisanales, avec sellerie cuir, console sculptée et volant à méplat. Une invitation directe au grand tourisme sportif de luxe. © Lexus

Un choix symbolique qui redéfinit la stratégie de Toyota

À travers ce V8 hybride, Toyota assume un choix industriel audacieux, qui combine ses savoir-faire historiques (moteurs thermiques robustes, hybridation intelligente) pour les adapter à un contexte technique en mutation. Il ne s’agit pas d’un reniement de la stratégie bas carbone, mais d’un élargissement de la palette technologique.

Alors que certains constructeurs abandonnent purement et simplement le thermique, Toyota préfère miser sur des solutions diversifiées, adaptées à chaque besoin. Ce V8 pourrait bien être le dernier d’une lignée, mais il sera aussi l’un des plus avancés jamais conçus.

