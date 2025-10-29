5,5L/100km et boîte auto : la T-Roc made in Spain devient le SUV VW le plus accessible du marché

Actualité5,5L/100km et boîte auto : la T-Roc made in Spain devient le...

Volkswagen T-Roc entrée de gamme fabriquée en Espagne avec consommation 5,5 litres et boîte automatique série
Cette T-Roc made in Spain démontre que Volkswagen peut encore proposer un SUV automatique sobre sans faire exploser la facture d'entrée

Le segment des SUV compacts est aujourd’hui l’un des plus concurrentiels d’Europe, et dans ce contexte, le Volkswagen T-Roc revient en scène avec sa deuxième génération, affichant une ambition renouvelée. Volkswagen mise sur une montée en gamme, une plus grande taille, un habitacle haut de gamme et une technologie modernisée pour conforter sa place parmi les modèles les plus vendus.

Volkswagen T-Roc 2026 vue latérale profil jaune
La nouvelle génération du Volkswagen T-Roc adopte des lignes plus dynamiques et un gabarit allongé de 12 cm pour gagner en présence. © Volkswagen

Avec 12 cm de longueur supplémentaire, un écran central jusqu’à 13 pouces et des motorisations hybrides légères à l’horizon, cette variante 2026 du T-Roc promet une évolution sensible. Le constructeur annonce un tarif de départ allemand de 30 845 € pour la version 1.5 eTSI, ce qui donne déjà une indication sur la stratégie tarifaire. Cela soulève la question : dans quelle mesure ce renouvellement permettra à Volkswagen de rester compétitif alors que de nouveaux entrants agressifs bousculent le segment ?

Sans être encore totalement livré à la configuration française, ce modèle s’annonce comme une pièce clé du catalogue VW pour les années à venir. Son lancement vers fin 2025 ou début 2026 en Europe sera à suivre de près, tant pour son positionnement tarifaire que pour sa capacité à séduire une clientèle toujours plus exigeante.

Intérieur Volkswagen T-Roc 2026 écran 13 pouces et combiné numérique
L’habitacle du T-Roc 2026 monte en gamme avec écran central jusqu’à 13″, matériaux premium et ambiance lounge. © Volkswagen

Une nouvelle génération pour un best-seller repensé

Le T-Roc a déjà séduit plus de deux millions de clients depuis son lancement, et Volkswagen ne prend pas de risque avec cette deuxième génération : la base est conservée, mais tout a été repensé. Le modèle gagne 12 cm en longueur – notamment au niveau de l’empattement – ce qui améliore l’habitabilité et le coffre. La ligne extérieure évolue avec des flancs affûtés, une signature lumineuse moderne et des jantes jusqu’à 20 pouces en finition haut de gamme.

La marque met l’accent sur une montée en qualité globale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : matériaux supérieurs, traitement visuel plus cohérent et une ergonomie alignée sur les modèles premium de la marque. Le T-Roc 2026 ne se contente plus d’être un bon compromis, il veut devenir un véritable choix pour des clients à la recherche de finition et de technologie.

Face avant Volkswagen T-Roc 2026 avec calandre large et signature LED
À l’avant, le T-Roc 2026 se distingue par une calandre redessinée, des optiques fines à LED et une ligne de lumière centrale. © Volkswagen

Design, dimensions et habitacle : montée en gamme visible

Dans l’habitacle, l’évolution se remarque immédiatement. Le combiné d’instruments présente désormais un écran numérique large et touche premium, accompagné d’un écran central qui peut atteindre 13 pouces selon version. La planche de bord adopte un habillage plus valorisant et une ambiance moderne avec éclairage d’ambiance et finition surpiquée. Selon les données, le volume de coffre passe à 465 litres, soit environ 20 à 30 litres de plus que le modèle précédent.

Les passagers arrière bénéficient d’un espace aux genoux accru grâce à l’empattement allongé, tandis que le confort de conduite est renforcé par des suspensions recalibrées et un silence acoustique amélioré. Le T-Roc 2026 devient un crossover familial véritablement crédible, sans renoncer à sa vocation urbaine.

Coffre Volkswagen T-Roc 2026 volume 465 litres
Le coffre du T-Roc 2026 atteint environ 465 litres, un gain sensible de modularité pour la génération suivante. © Volkswagen

Motorisations, technologie et tarifs annoncés

Le constructeur propose au lancement des motorisations mild-hybrides 48 V, débutant par le 1.5 eTSI 150 ch (110 kW) et des variantes plus accessibles à 115 ch (85 kW) annoncées. Une version hybride complète (full-hybrid) est également prévue pour un peu plus tard, et une déclinaison 4MOTION intégrale pourrait être introduite dans les mois suivants. Les consommations affichées pour le 1.5 eTSI sont de 6,0-5,6 l/100 km et les émissions de CO2 de 136-128 g/km, selon cycle WLTP.

Côté tarif, Volkswagen annonce un prix de base en Allemagne à 30 845 € TTC pour la version 1.5 eTSI d’entrée. Il s’agit d’une donnée officielle pour le lancement de la génération, ce qui laisse anticiper un tarif français légèrement supérieur – mais compétitif sur le segment.

Vue arrière Volkswagen T-Roc 2026 avec barres de toit et jantes 20
L’arrière modernisé du T-Roc affiche un bandeau lumineux continu, des jantes imposantes et une silhouette de crossover affirmée. © Volkswagen

Positionnement, enjeux et ce que cela signifie pour le marché européen

Le T-Roc 2026 arrive à un moment charnière : le marché des SUV compacts est saturé et les attentes des clients montent en matière de technologie, finition et hybridation. Volkswagen joue ici sur la carte de l’équilibre : un produit “premium accessible”, mieux fini que avant, avec des motorisations hybridées plus modernes.

Pour le marché européen, cela signifie une offensive stratégique : conserver la clientèle fidèle, gagner de nouveaux acheteurs désireux de montée en gamme sans franchir dans le premium. Le tarif d’entrée modéré est un atout, mais la concurrence est plus rude que jamais – de marques comme Toyota avec son Corolla Cross, Hyundai avec son Kona, ou Stellantis avec ses modèles multiplans sont dans la course.

En résumé, le T-Roc 2026 vise à marier volume et valeur ajoutée, qualité et accessibilité. Sa réussite dépendra non seulement de ses qualités intrinsèques, mais aussi de son adaptation aux marchés nationaux – notamment au niveau du tarif final, de l’équipement et de la disponibilité.

