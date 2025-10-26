Recherche
265 ch, 4×4 et 7 places que Volkswagen n’ose pas fabriquer, une voiture qui, avec son coffre de 845 l, devient la familiale ultime

Publié par: Antoine Laforge

Date:

Concept Golf GTI 7 places avec 265 chevaux transmission 4x4 et coffre 845 litres représentant la familiale sportive idéale
Avec ses 265 ch, ses 7 places et sa transmission intégrale, le Kodiaq RS conjugue sportivité et espace.

Le segment des SUV familiaux sportifs reste l’un des plus convoités par les acheteurs exigeants : il faut de la puissance, de l’espace, et un style affirmé. Škoda a bien compris la demande en proposant une version RS de son grand Kodiaq, capable d’embarquer jusqu’à 7 passagers, tout en offrant les performances d’une berline GT. Et en octobre 2025, le constructeur ajoute un argument de poids : une remise de 6 883 €, qui fait tomber le prix à 39 548 €.

Face avant du Škoda Kodiaq RS 2025 avec calandre noire et phares Matrix LED
L’avant du Kodiaq RS affiche une allure musclée et soignée, avec signature lumineuse Matrix LED et une calandre spécifique RS. © Škoda

Avec son 2.0 TSI de 265 ch, sa boîte DSG et sa transmission intégrale 4×4, le Kodiaq RS ne joue pas dans la même cour que les SUV généralistes classiques. Il mise sur un équilibre entre dynamisme et polyvalence, sans renier ses qualités de grand voyageur : coffre généreux, banquette modulable et un niveau d’équipement qui n’a rien à envier à certaines marques premium.

Mais au-delà des chiffres, cette offre interpelle : peut-on réellement accéder à un SUV 7 places sportif, bien équipé et performant pour moins de 40 000 € en 2025 ? Le Kodiaq RS bouscule les standards du segment. Analyse.

Intérieur du Skoda Kodiaq RS, mettant en avant les sièges sport en Alcantara, l'écran multimédia et le volant à méplat.
L’habitacle du Kodiaq RS mêle sportivité et technologie, avec une instrumentation 100 % numérique et des sièges baquets spécifiques. © Škoda

Une familial 7 places à l’ADN sportif

Dans la gamme Škoda, le badge RS ne fait pas dans la demi-mesure. Le Kodiaq RS incarne cette ambition de proposer un grand SUV familial aux performances affûtées. Long de 4,76 mètres, il repose sur la plateforme MQB, bien connue du groupe Volkswagen, et embarque jusqu’à 7 occupants dans une configuration parfaitement adaptée aux familles.

Mais ici, pas question de mollesse ou d’approche tiède : la carrosserie est spécifiquement traitée, avec des jantes de grand diamètre, des inserts noirs, un châssis raffermi, et une présentation intérieure plus sportive, avec sièges baquets RS, surpiqûres contrastées et sellerie spécifique.

L’habitabilité reste un point fort, avec un volume de coffre de 765 litres en configuration 5 places. Un chiffre qui descend naturellement une fois la troisième rangée déployée, mais qui témoigne du bon sens pratique de Škoda. Le Kodiaq RS ne sacrifie ni la performance, ni la polyvalence.

Coffre du Škoda Kodiaq RS avec 5 sièges en place et grand volume de chargement
Le coffre du Kodiaq RS offre jusqu’à 765 litres de volume utile, idéal pour les voyages familiaux ou les loisirs. © Škoda

265 ch et transmission intégrale : le Kodiaq musclé

Sous le capot, le Kodiaq RS abandonne le diesel biturbo des premières générations pour un bloc essence 2.0 TSI, désormais fort de 265 ch et 400 Nm de couple. La puissance est transmise aux quatre roues via la boîte DSG à double embrayage et la transmission intégrale 4×4.

Les performances sont à la hauteur de la fiche technique : le 0 à 100 km/h est abattu en 6,3 secondes, une valeur remarquable pour un SUV de ce gabarit. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h. La consommation moyenne annoncée tourne autour de 8,3 l/100 km, selon le cycle WLTP – une valeur maîtrisée compte tenu des performances.

Le comportement routier a été optimisé avec une suspension pilotée, permettant d’alterner entre confort au quotidien et fermeté en conduite dynamique. Le Kodiaq RS n’est pas un SUV sportif au rabais, c’est un modèle au tempérament affirmé, capable de performances de haut niveau sans oublier son rôle de transporteur familial.

Troisième rangée de sièges du Kodiaq RS 2025, version 7 places
La troisième rangée escamotable permet d’accueillir deux passagers supplémentaires, avec un accès facilité et une modularité bienvenue. © Škoda

Une remise de 6 883 € : une offre très compétitive

L’une des surprises majeures de ce mois d’octobre 2025 est l’offre appliquée sur ce modèle : une remise de 6 883 €, qui fait tomber le prix du Kodiaq RS à 39 548 € au lieu de 46 431 €. Ce tarif inclut la configuration 7 places et boîte automatique DSG, soit un excellent rapport prix/puissance/prestation, difficile à égaler dans le segment.

Peu de modèles concurrents peuvent afficher un tel équilibre pour un budget sous les 40 000 €. En comparaison, des SUV compacts sportifs comme le Cupra Formentor VZ ou le Hyundai Tucson N-Line n’offrent ni la troisième rangée de sièges, ni le même niveau de polyvalence.

Cette offre concerne toutefois un stock limité, et sa disponibilité doit être confirmée selon les concessions. Reste aussi à vérifier l’application de cette remise en France, même si le prix catalogue officiel du Kodiaq RS sur le marché français est confirmé autour des 46 400 € TTC.

Vue arrière du Škoda Kodiaq RS avec feux LED et diffuseur sport
L’arrière intègre des feux LED effilés, un logo noir et un diffuseur soulignant le positionnement sportif du modèle. © Škoda

Un vrai couteau suisse pour familles pressées

Le Kodiaq RS s’adresse à une clientèle particulière : des familles nombreuses qui ne veulent pas renoncer au plaisir de conduire, ni à un certain standing technologique. Avec sa connectivité complète, ses aides à la conduite et son confort d’amortissement, il coche toutes les cases du grand SUV moderne.

Sa modularité reste exemplaire, avec un plancher plat, une deuxième rangée coulissante, et des équipements pensés pour la vie à bord : climatisation tri-zone, hayon motorisé, instrumentation numérique, régulateur adaptatif… Tout est inclus.

En France, Škoda dispose d’un réseau solide, adossé au groupe Volkswagen, avec un service après-vente bien implanté et des coûts d’entretien contenus. Le Kodiaq RS devient ainsi une alternative pertinente aux SUV premium plus onéreux, tout en offrant un usage quotidien réellement confortable et performant.

Antoine Laforge
Antoine Laforge
Rédacteur en chef, actualité automobile - Avec un œil critique et une plume affûtée, Antoine décrypte l'actualité automobile au quotidien. De l'économie de l'auto aux mouvements écologiques, il analyse les tendances et les enjeux du secteur avec une perspective globale. Son expertise fait de lui la voix de référence pour comprendre les dynamiques qui façonnent le monde automobile.

