Ce SUV hybride valait l’attente : configuration 5 ou 7 places à moins de 24 000 € pour casser le marché des compacts

Le nom Frontera évoquait autrefois un 4×4 robuste et rustique. En 2025, il revient sous forme d’un SUV compact moderne et familial, pensé pour répondre à la demande croissante de véhicules hybrides accessibles. Exit les ambitions tout-terrain, place à une offre urbaine et polyvalente, conçue pour séduire les familles comme les jeunes automobilistes.

Avec sa silhouette trapue, ses lignes simples et ses proportions équilibrées, le nouvel Opel Frontera adopte les codes esthétiques des derniers modèles du groupe Stellantis, tout en conservant une identité visuelle propre : signature lumineuse verticale, calandre Vizor, et déclinaison possible en 5 ou 7 places, une rareté dans cette gamme de prix.

Sous le capot, l’allemand joue la sobriété intelligente : un moteur essence couplé à un système mild-hybrid 48V, décliné en 110 ou 136 ch, avec boîte automatique de série. Proposé en France à partir de 23 900 € TTC, le Frontera hybride s’impose comme l’une des offres les plus compétitives sur le marché des SUV compacts non rechargeables.

Une riposte ciblée sur le segment des SUV compacts abordables

Opel relance un nom bien connu de son catalogue avec une toute autre vocation. Le Frontera 2025 n’a plus rien du 4×4 rustique des années 90 : il devient un SUV familial moderne, pensé pour répondre à une demande claire du marché actuel : un véhicule polyvalent, peu énergivore, et surtout financièrement accessible.

Développé sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, il partage ses dessous avec les Citroën C3 Aircross et Fiat Grande Panda, mais soigne son image avec un design plus robuste et une modularité rare à ce niveau de prix. L’offre de 5 ou 7 places, disponible dès les premiers niveaux de finition, place le Frontera en position stratégique face à une concurrence limitée dans ce format.

À mi-chemin entre un SUV urbain et un modèle familial, le Frontera se distingue par sa ligne verticale, ses passages de roues marqués et une signature lumineuse épurée. Une sobriété volontaire qui reflète son ambition : offrir l’essentiel sans superflu, mais avec cohérence.

Un moteur essence électrifié pour séduire large

Sous le capot, Opel fait le choix d’une hybridation légère 48V, solution simple et éprouvée pour répondre aux normes Crit’Air 1 tout en évitant les contraintes des hybrides rechargeables. Deux versions sont proposées : 110 ch ou 136 ch, toutes deux couplées à une boîte automatique de série, un atout à ce niveau de gamme.

Cette motorisation offre une conduite fluide en ville, une baisse de la consommation moyenne estimée sous les 5,5 l/100 km selon le cycle WLTP, et un fonctionnement sans recharge ni contrainte technique. Le Frontera ne cherche pas à jouer la performance, mais plutôt la cohérence d’usage. Il s’adresse à ceux qui souhaitent un SUV sans diesel, sans surcoût électrique, mais capable de circuler librement dans les zones à faibles émissions.

L’architecture mild-hybrid offre également un bon compromis pour les conducteurs recherchant de la douceur en usage quotidien, sans renoncer à une certaine sobriété. Opel mise ici sur la rationalité.

Une configuration 7 places accessible et bien pensée

Le Frontera se distingue surtout par sa modularité rare à ce niveau de prix. Dès les premiers niveaux de finition, il est possible d’opter pour une version 7 places, un choix presque unique dans le segment.

Le gabarit compact (environ 4,40 m) cache une habitabilité optimisée grâce à des sièges rabattables à plat, une deuxième rangée coulissante (selon version), et un coffre modulable. Si les deux sièges d’appoint arrière sont à réserver à des enfants ou à un usage ponctuel, ils offrent une vraie polyvalence familiale à un tarif jusque-là réservé à des modèles bien plus chers.

L’ambiance intérieure reste simple mais fonctionnelle : instrumentation numérique, écran central tactile, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, et commandes physiques préservées. Le niveau d’équipement dépendra des finitions, mais Opel annonce déjà un ensemble d’aides à la conduite complet dès les premières versions : freinage automatique d’urgence, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux…

Prix en France : l’hybride à 7 places sous les 24 000 €

C’est là que le Frontera marque les esprits. Opel France annonce un tarif de départ à 23 900 € TTC pour la version essence mild-hybrid 110 ch. Ce prix s’applique aussi bien à la configuration 5 que 7 places, un positionnement extrêmement compétitif sur un segment où les modèles hybrides, automatiques et familiaux dépassent souvent les 28 000 €.

Pour rappel, un Toyota Yaris Cross hybride automatique débute à 28 950 € en France, sans configuration 7 places. Même constat chez Renault, Peugeot ou Volkswagen, dont les SUV compacts sont tous plus onéreux, souvent avec des équipements comparables.

Voici une estimation réaliste des prix du Frontera 2025 sur le marché français :

Frontera Hybrid 110 ch – finition Edition : **à partir de 23 900 €**

Frontera Hybrid 136 ch – finition GS : **entre 25 900 € et 27 500 €**

Version 7 places (option ou série selon finition) : **sans surcoût significatif**

Un tarif d’attaque cohérent, déjà visible chez plusieurs mandataires autour de 23 300 à 24 700 €, ce qui confirme la stratégie agressive du constructeur. Opel parvient ainsi à se positionner comme l’une des seules marques généralistes à proposer un SUV compact hybride à moins de 25 000 €.