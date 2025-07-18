La nouvelle Mercedes électrique affiche un rapport prix/autonomie qui ridiculise les marques low-cost

Sur un marché saturé de SUV électriques, Mercedes fait un pari audacieux : relancer la silhouette berline au sein de sa gamme compacte, et miser sur la technologie plutôt que le volume. En dévoilant la nouvelle CLA électrique 250+, le constructeur allemand frappe fort : jusqu’à 790 km d’autonomie WLTP, une architecture 800 V pour des recharges éclair, et un prix de départ fixé à 54 710 € sur le marché français.

Basée sur la toute nouvelle plateforme MMA, conçue pour accueillir aussi bien des motorisations thermiques qu’électriques, cette nouvelle CLA incarne le renouveau technologique de Mercedes. Exit les badges EQ désormais abandonnés, l’électrique est désormais intégré au coeur de la gamme, sans traitement à part. Et cela change tout : dans sa philosophie, dans son design, et dans sa manière d’aborder la transition énergétique sans sacrifier l’ADN premium de la marque.

Face à elle, des rivales redoutables : la Tesla Model 3 Propulsion, bien plus accessible, la BYD Seal, aux prestations très compétitives, ou encore la BMW i4 eDrive40, référence sur le plaisir de conduite. Pourtant, Mercedes parie sur le raffinement, l’efficience et l’expérience technologique embarquée pour justifier un positionnement tarifaire clairement au-dessus de la mêlée.

En s’inscrivant dans une stratégie plus large de rationalisation de gamme et de montée en gamme électrique, cette CLA 250+ incarne un tournant pour Mercedes. Un retour assumé à la berline statutaire, mais 100 % électrique, conçue pour séduire aussi bien les fidèles de la marque que les électromobilistes exigeants.

Un lancement ambitieux avec des tarifs premium en France

Mercedes commercialise en France la nouvelle CLA électrique dans deux versions principales : la CLA 250+ et la CLA 350 4MATIC. Le prix d’entrée débute à 54 710 € TTC pour la version propulsion CLA 250+, qui développe 272 chevaux (200 kW). Cette déclinaison se veut la plus efficiente de la gamme.

La version CLA 350 4MATIC, dotée de 354 chevaux (260 kW) grâce à une transmission intégrale à deux moteurs, s’affiche quant à elle aux alentours de 59 300 €, sans options. Ce positionnement tarifaire, clairement premium, place la CLA face à des concurrentes comme la BMW i4, la Tesla Model 3 Long Range ou encore la BYD Seal, tout en conservant un net surcoût – environ 10 000 € de plus qu’une Model 3 de base.

Ce tarif inclut toutefois un niveau de finition haut de gamme, un design soigné et une technologie de recharge et de gestion d’énergie de pointe, qui justifient en partie cet écart.

Plateforme MMA et recharge ultra-rapide : Mercedes passe à l’architecture 800 V

C’est l’un des grands changements techniques opérés par Mercedes : la CLA 250+ repose sur la plateforme MMA, une base modulaire pensée dès le départ pour intégrer des versions thermiques et électriques. Cette approche permet de réduire les coûts industriels tout en garantissant des performances de haut niveau.

La batterie, d’une capacité utile de 85 kWh, est associée à une architecture 800 volts – une rareté sur le segment – autorisant une recharge en courant continu jusqu’à 320 kW. Concrètement, cela permet de récupérer 10 à 80 % de charge en seulement 22 minutes, soit un net avantage par rapport à la majorité des concurrentes plafonnant entre 135 et 200 kW.

La plateforme MMA prépare également l’arrivée de futurs modèles compacts dans la gamme Mercedes-Benz, tous dotés de cette architecture à la fois flexible, performante et efficiente.

Performances, efficience et autonomie record

La Mercedes CLA électrique impressionne sur le plan de l’autonomie, un terrain où peu de modèles du segment peuvent rivaliser. La version CLA 250+ revendique jusqu’à 790 km WLTP avec un seul moteur arrière. Une valeur obtenue grâce à une consommation moyenne très basse, estimée entre 12,2 et 14,1 kWh/100 km, selon la configuration.

Côté performances, les chiffres sont également flatteurs :

**CLA 250+** : 272 ch, 0 à 100 km/h en **6,7 secondes**

**CLA 350 4MATIC** : 354 ch, 0 à 100 km/h en **4,9 secondes**

Avec une longueur de 4,72 mètres, un coffre de 405 litres et un design inspiré du style coupé, la CLA conserve son élégance statutaire tout en adoptant les codes modernes de l’électrique. À bord, on retrouve l’écosystème Mercedes habituel : interface MBUX dernière génération, double écran, conduite semi-autonome et finitions au cordeau.

Positionnement face à Tesla, BYD et BMW : la premium attitude

Avec cette nouvelle CLA électrique, Mercedes choisit de rompre avec la gamme EQ, abandonnant les dénominations EQB ou EQE pour intégrer l’électrique dans sa gamme historique. Une décision stratégique assumée : faire de l’électrique non plus une gamme à part, mais le nouveau standard Mercedes.

Face à une Tesla Model 3 moins chère mais plus dépouillée, une BMW i4 au dynamisme affirmé, et une BYD Seal très compétitive sur l’équipement/prix, la CLA mise sur l’élégance, l’autonomie et la technologie embarquée. Un positionnement assumé, mais exigeant.

Mercedes vise un public qui refuse les compromis : les automobilistes attachés à une image de marque forte, au plaisir de conduite raffiné, et prêts à investir davantage pour bénéficier de technologies de recharge ultra-rapide et de matériaux premium.

La gamme devrait s’étoffer prochainement avec une version Shooting Brake attendue d’ici 2026, ainsi que des versions AMG à haute performance. Ce modèle marque aussi le retour de Mercedes sur le segment des berlines compactes, avec une vision résolument tournée vers l’avenir.