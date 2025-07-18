ActualitéLa nouvelle Mercedes électrique affiche un rapport prix/autonomie qui ridiculise les marques...

La nouvelle Mercedes électrique affiche un rapport prix/autonomie qui ridiculise les marques low-cost

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Sur un marché saturé de SUV électriques, Mercedes fait un pari audacieux : relancer la silhouette berline au sein de sa gamme compacte, et miser sur la technologie plutôt que le volume. En dévoilant la nouvelle CLA électrique 250+, le constructeur allemand frappe fort : jusqu’à 790 km d’autonomie WLTP, une architecture 800 V pour des recharges éclair, et un prix de départ fixé à 54 710 € sur le marché français.

Profil complet de la Mercedes CLA électrique 2025 avec lignes dynamiques et jantes aérodynamiques
La nouvelle Mercedes CLA électrique affiche une silhouette fluide de coupé 4 portes, fidèle à l’ADN stylistique de la marque, avec jantes aérodynamiques et poignées affleurantes. © Mercedes-Benz

Basée sur la toute nouvelle plateforme MMA, conçue pour accueillir aussi bien des motorisations thermiques qu’électriques, cette nouvelle CLA incarne le renouveau technologique de Mercedes. Exit les badges EQ désormais abandonnés, l’électrique est désormais intégré au coeur de la gamme, sans traitement à part. Et cela change tout : dans sa philosophie, dans son design, et dans sa manière d’aborder la transition énergétique sans sacrifier l’ADN premium de la marque.

Face à elle, des rivales redoutables : la Tesla Model 3 Propulsion, bien plus accessible, la BYD Seal, aux prestations très compétitives, ou encore la BMW i4 eDrive40, référence sur le plaisir de conduite. Pourtant, Mercedes parie sur le raffinement, l’efficience et l’expérience technologique embarquée pour justifier un positionnement tarifaire clairement au-dessus de la mêlée.

Ford reconnaît son erreur après l’arrêt de la Fiesta et la Focus : le retour se prépare

En s’inscrivant dans une stratégie plus large de rationalisation de gamme et de montée en gamme électrique, cette CLA 250+ incarne un tournant pour Mercedes. Un retour assumé à la berline statutaire, mais 100 % électrique, conçue pour séduire aussi bien les fidèles de la marque que les électromobilistes exigeants.

Lire aussi  La nouvelle Mercedes Classe A 2018 espionnée sans camouflage
Coffre avant Mercedes CLA électrique 2025 avec compartiment de rangement sécurisé
La Mercedes CLA électrique dispose d’un coffre avant pratique, idéal pour stocker les câbles de recharge ou des petits bagages, avec un accès facile et un espace optimisé sous le capot. © Mercedes-Benz

Un lancement ambitieux avec des tarifs premium en France

Mercedes commercialise en France la nouvelle CLA électrique dans deux versions principales : la CLA 250+ et la CLA 350 4MATIC. Le prix d’entrée débute à 54 710 € TTC pour la version propulsion CLA 250+, qui développe 272 chevaux (200 kW). Cette déclinaison se veut la plus efficiente de la gamme.

La version CLA 350 4MATIC, dotée de 354 chevaux (260 kW) grâce à une transmission intégrale à deux moteurs, s’affiche quant à elle aux alentours de 59 300 €, sans options. Ce positionnement tarifaire, clairement premium, place la CLA face à des concurrentes comme la BMW i4, la Tesla Model 3 Long Range ou encore la BYD Seal, tout en conservant un net surcoût – environ 10 000 € de plus qu’une Model 3 de base.

Ce tarif inclut toutefois un niveau de finition haut de gamme, un design soigné et une technologie de recharge et de gestion d’énergie de pointe, qui justifient en partie cet écart.

Ce 4×4 de légende revient en version XXL avec un V6 surpuissant de 500 ch qui change la donne

Face avant Mercedes CLA 250+ électrique avec calandre fermée et signature LED
La face avant adopte un look modernisé avec calandre pleine, logo étoilé central rétro-éclairé et projecteurs LED à la signature visuelle inédite. © Mercedes-Benz

Plateforme MMA et recharge ultra-rapide : Mercedes passe à l’architecture 800 V

C’est l’un des grands changements techniques opérés par Mercedes : la CLA 250+ repose sur la plateforme MMA, une base modulaire pensée dès le départ pour intégrer des versions thermiques et électriques. Cette approche permet de réduire les coûts industriels tout en garantissant des performances de haut niveau.

La batterie, d’une capacité utile de 85 kWh, est associée à une architecture 800 volts – une rareté sur le segment – autorisant une recharge en courant continu jusqu’à 320 kW. Concrètement, cela permet de récupérer 10 à 80 % de charge en seulement 22 minutes, soit un net avantage par rapport à la majorité des concurrentes plafonnant entre 135 et 200 kW.

Lire aussi  Photos et infos officielles de la nouvelle Mercedes Classe G au salon de Détroit

La plateforme MMA prépare également l’arrivée de futurs modèles compacts dans la gamme Mercedes-Benz, tous dotés de cette architecture à la fois flexible, performante et efficiente.

Poste de conduite Mercedes CLA 2025 avec double écran MBUX panoramique
À l’intérieur, la CLA adopte l’environnement MBUX de dernière génération, avec deux écrans connectés, des matériaux nobles et une ergonomie raffinée. © Mercedes-Benz

Performances, efficience et autonomie record

La Mercedes CLA électrique impressionne sur le plan de l’autonomie, un terrain où peu de modèles du segment peuvent rivaliser. La version CLA 250+ revendique jusqu’à 790 km WLTP avec un seul moteur arrière. Une valeur obtenue grâce à une consommation moyenne très basse, estimée entre 12,2 et 14,1 kWh/100 km, selon la configuration.

Côté performances, les chiffres sont également flatteurs :

  • **CLA 250+** : 272 ch, 0 à 100 km/h en **6,7 secondes**
  • **CLA 350 4MATIC** : 354 ch, 0 à 100 km/h en **4,9 secondes**

Avec une longueur de 4,72 mètres, un coffre de 405 litres et un design inspiré du style coupé, la CLA conserve son élégance statutaire tout en adoptant les codes modernes de l’électrique. À bord, on retrouve l’écosystème Mercedes habituel : interface MBUX dernière génération, double écran, conduite semi-autonome et finitions au cordeau.

Arrière de la Mercedes CLA électrique avec bandeau lumineux et diffuseur noir
L’arrière de la CLA 2025 mise sur une élégance sobre, rehaussée d’un bandeau LED traversant et d’un diffuseur contrasté pour souligner l’aspect dynamique. © Mercedes-Benz

Positionnement face à Tesla, BYD et BMW : la premium attitude

Avec cette nouvelle CLA électrique, Mercedes choisit de rompre avec la gamme EQ, abandonnant les dénominations EQB ou EQE pour intégrer l’électrique dans sa gamme historique. Une décision stratégique assumée : faire de l’électrique non plus une gamme à part, mais le nouveau standard Mercedes.

Face à une Tesla Model 3 moins chère mais plus dépouillée, une BMW i4 au dynamisme affirmé, et une BYD Seal très compétitive sur l’équipement/prix, la CLA mise sur l’élégance, l’autonomie et la technologie embarquée. Un positionnement assumé, mais exigeant.

Lire aussi  Pack M sportif, diesel hybride sobre à 4,3 l/100 : cette compacte BMW cumule tous les atouts pour l'achat malin

Mercedes vise un public qui refuse les compromis : les automobilistes attachés à une image de marque forte, au plaisir de conduite raffiné, et prêts à investir davantage pour bénéficier de technologies de recharge ultra-rapide et de matériaux premium.

La gamme devrait s’étoffer prochainement avec une version Shooting Brake attendue d’ici 2026, ainsi que des versions AMG à haute performance. Ce modèle marque aussi le retour de Mercedes sur le segment des berlines compactes, avec une vision résolument tournée vers l’avenir.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Ford reconnaît son erreur après l’arrêt de la Fiesta et la Focus : le retour se prépare
Article suivant
BYD Song L : comment ce SUV électrique chinois compte détrôner Tesla et rivaliser avec Porsche
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Restylage timide pour le RAV4 2026, mais Toyota a mis le paquet sur les équipements et ça change tout

Leader des ventes hybrides en Europe depuis plus d’une décennie, le Toyota RAV4 reste une valeur sûre dans...

L’essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple concret prouve que la bascule a déjà commencé

Les ventes de voitures neuves ont reculé de 5 % en France au premier semestre 2025. Mais derrière...

Un monstre du tout-terrain disparaît en 2026 : son remplaçant promet d’être encore meilleur, mais préparez-vous à casser la tirelire

Il ne s’appelle pas Wrangler, mais c’est tout comme. Le Jeep Recon, attendu courant 2026, vise clairement à...

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Après avoir frappé fort avec ses électriques pures comme la Dolphin ou la Seal EV, BYD ouvre un...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.