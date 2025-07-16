Skoda lance l’offensive électrique à 25 000€ : son SUV compact défie la Renault 4 avec 400 km d’autonomie

Le virage de l’électrique low cost semble enfin s’accélérer. Après des années d’attente, Skoda dévoile les contours de son futur SUV électrique compact baptisé Epiq. Objectif : proposer un modèle 100 % électrique autour de 25 000 €, sans faire l’impasse sur l’autonomie, l’équipement ni l’aspect pratique.

Avec ses 4,10 mètres de long, l’Epiq cible en priorité les familles urbaines ou périurbaines, désireuses de passer à l’électrique sans renoncer à la polyvalence. Et pour cela, il affiche des promesses concrètes : plus de 400 km d’autonomie WLTP, un coffre de 490 litres et une architecture “Simply Clever” bourrée de rangements astucieux.

Mais c’est aussi sur le style et la techno que Skoda entend se démarquer. L’Epiq adopte le nouveau langage de design “Modern Solid”, avec un intérieur minimaliste, deux écrans, une molette de commande centrale et un volant deux branches au look très pur. À cela s’ajoutent des fonctions connectées comme la clé numérique sur smartphone ou la recharge bidirectionnelle, encore rare sur ce créneau tarifaire.

En résumé, l’Epiq veut devenir la bonne affaire électrique du quotidien, en combinant intelligemment efficacité, espace et prix maîtrisé. Reste à voir si la promesse tiendra face à la réalité industrielle… et à des rivaux comme le Renault 4 ou la Citroën ë-C3.

Le SUV électrique compact à prix serré

Dans un marché électrique souvent dominé par des modèles au-dessus de 35 000 €, Skoda s’attaque frontalement au coeur de la demande avec l’Epiq. Ce futur SUV compact 100 % électrique, annoncé à environ 25 000 €, vise à démocratiser l’électromobilité sans sacrifier les attentes clés des automobilistes français : autonomie, habitabilité et équipement technologique.

Avec une longueur de 4,10 mètres, il s’inscrit dans le segment B-SUV, aux côtés des futurs Renault 4, Citroën ë-C3 Aircross ou encore du Hyundai Inster. Là où certains font des concessions pour atteindre un prix plancher, Skoda promet un vrai SUV familial, moderne, fonctionnel et bien équipé.

Une autonomie de plus de 400 km : enfin réaliste

C’est l’une des forces principales annoncées de l’Epiq : une autonomie supérieure à 400 km WLTP, rendue possible par une batterie de nouvelle génération de type LFP ou NMC. Deux capacités seraient envisagées : 38 kWh pour les versions d’entrée de gamme, et jusqu’à 56 kWh pour les versions supérieures.

À ce tarif, une telle autonomie ferait du Skoda Epiq un des rares SUV urbains électriques vraiment utilisables au quotidien, y compris pour les trajets périurbains ou autoroutiers. Ce positionnement tranche avec les modèles à batterie réduite vendus entre 20 000 et 25 000 € mais limités à 250-300 km d’autonomie réelle.

Un coffre géant et des astuces bien pensées

La philosophie “Simply Clever” de Skoda trouve toute sa place dans ce modèle. L’Epiq proposera un coffre de 490 litres, soit davantage que de nombreux modèles thermiques du segment. À cela s’ajouterait un petit compartiment avant (frunk) pour les câbles ou les objets fins, et une banquette arrière rabattable optimisant la modularité.

Mais ce n’est pas tout : support de téléphone intégré, recharge sans fil, crochets escamotables, boîtes à gants multiples, l’Epiq multipliera les solutions intelligentes pour faciliter la vie à bord. Un vrai SUV pratique et familial, sans surenchère inutile.

Design “Modern Solid” et techno allégée

Côté style, Skoda poursuit la mutation initiée par ses concepts récents. L’Epiq adoptera le langage visuel Modern Solid, caractérisé par des lignes épurées, des surfaces lisses et une signature lumineuse en forme de “T”. L’intérieur, quant à lui, sera minimaliste, avec une interface numérique double écran, une molette centrale rotative pour les principales commandes, et un volant deux branches intégrant des touches haptiques.

À l’équipement connecté s’ajoute la clé digitale sur smartphone et la recharge bidirectionnelle (V2L), permettant d’alimenter un appareil externe à partir du véhicule – un argument encore rare à ce niveau de prix.