Recherche
ActualitéSkoda lance l'offensive électrique à 25 000€ : son SUV compact défie...

Skoda lance l’offensive électrique à 25 000€ : son SUV compact défie la Renault 4 avec 400 km d’autonomie

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Le virage de l’électrique low cost semble enfin s’accélérer. Après des années d’attente, Skoda dévoile les contours de son futur SUV électrique compact baptisé Epiq. Objectif : proposer un modèle 100 % électrique autour de 25 000 €, sans faire l’impasse sur l’autonomie, l’équipement ni l’aspect pratique.

Vue latérale du Skoda Epiq électrique avec ligne compacte et arches de roues marquées
Le gabarit de 4,10 m et la ligne épurée du Skoda Epiq illustrent sa volonté d’être à la fois urbain, familial et efficient. © Skoda

Avec ses 4,10 mètres de long, l’Epiq cible en priorité les familles urbaines ou périurbaines, désireuses de passer à l’électrique sans renoncer à la polyvalence. Et pour cela, il affiche des promesses concrètes : plus de 400 km d’autonomie WLTP, un coffre de 490 litres et une architecture “Simply Clever” bourrée de rangements astucieux.

Mais c’est aussi sur le style et la techno que Skoda entend se démarquer. L’Epiq adopte le nouveau langage de design “Modern Solid”, avec un intérieur minimaliste, deux écrans, une molette de commande centrale et un volant deux branches au look très pur. À cela s’ajoutent des fonctions connectées comme la clé numérique sur smartphone ou la recharge bidirectionnelle, encore rare sur ce créneau tarifaire.

Un SUV Renault ultra-luxe et blindé existe : marbre, bois précieux et exclusivité absolue

En résumé, l’Epiq veut devenir la bonne affaire électrique du quotidien, en combinant intelligemment efficacité, espace et prix maîtrisé. Reste à voir si la promesse tiendra face à la réalité industrielle… et à des rivaux comme le Renault 4 ou la Citroën ë-C3.

Avant du Skoda Epiq avec signature lumineuse en T et capot horizontal
La face avant adopte le style “Modern Solid” de Skoda, avec une calandre pleine et une signature lumineuse distinctive. © Skoda

Le SUV électrique compact à prix serré

Dans un marché électrique souvent dominé par des modèles au-dessus de 35 000 €, Skoda s’attaque frontalement au coeur de la demande avec l’Epiq. Ce futur SUV compact 100 % électrique, annoncé à environ 25 000 €, vise à démocratiser l’électromobilité sans sacrifier les attentes clés des automobilistes français : autonomie, habitabilité et équipement technologique.

Lire aussi  C'est le mini SUV à 8 700 euros dont les Français pourraient rêver pour leurs familles

Avec une longueur de 4,10 mètres, il s’inscrit dans le segment B-SUV, aux côtés des futurs Renault 4, Citroën ë-C3 Aircross ou encore du Hyundai Inster. Là où certains font des concessions pour atteindre un prix plancher, Skoda promet un vrai SUV familial, moderne, fonctionnel et bien équipé.

Intérieur du Skoda Epiq avec double écran et commande centrale rotative
L’habitacle minimaliste mêle technologie accessible et ergonomie, fidèle à la philosophie Simply Clever. © Skoda

Une autonomie de plus de 400 km : enfin réaliste

C’est l’une des forces principales annoncées de l’Epiq : une autonomie supérieure à 400 km WLTP, rendue possible par une batterie de nouvelle génération de type LFP ou NMC. Deux capacités seraient envisagées : 38 kWh pour les versions d’entrée de gamme, et jusqu’à 56 kWh pour les versions supérieures.

À ce tarif, une telle autonomie ferait du Skoda Epiq un des rares SUV urbains électriques vraiment utilisables au quotidien, y compris pour les trajets périurbains ou autoroutiers. Ce positionnement tranche avec les modèles à batterie réduite vendus entre 20 000 et 25 000 € mais limités à 250-300 km d’autonomie réelle.

Banquette arrière du Skoda Epiq avec appuie-têtes intégrés et espace optimisé
Les passagers arrière profiteront d’un espace généreux et de multiples rangements astucieux. © Skoda

Un coffre géant et des astuces bien pensées

La philosophie “Simply Clever” de Skoda trouve toute sa place dans ce modèle. L’Epiq proposera un coffre de 490 litres, soit davantage que de nombreux modèles thermiques du segment. À cela s’ajouterait un petit compartiment avant (frunk) pour les câbles ou les objets fins, et une banquette arrière rabattable optimisant la modularité.

Mais ce n’est pas tout : support de téléphone intégré, recharge sans fil, crochets escamotables, boîtes à gants multiples, l’Epiq multipliera les solutions intelligentes pour faciliter la vie à bord. Un vrai SUV pratique et familial, sans surenchère inutile.

Lire aussi  Nouvelle Dacia Bigster repérée en Espagne, le grand Duster 7 places arrive pour bousculer le marché des SUV bon marché
Arrière du Skoda Epiq électrique avec feux fins horizontaux et hayon vertical
L’arrière du Epiq mise sur la sobriété et l’efficacité, en offrant un hayon droit pour maximiser le volume utile. © Skoda

Design “Modern Solid” et techno allégée

Côté style, Skoda poursuit la mutation initiée par ses concepts récents. L’Epiq adoptera le langage visuel Modern Solid, caractérisé par des lignes épurées, des surfaces lisses et une signature lumineuse en forme de “T”. L’intérieur, quant à lui, sera minimaliste, avec une interface numérique double écran, une molette centrale rotative pour les principales commandes, et un volant deux branches intégrant des touches haptiques.

À l’équipement connecté s’ajoute la clé digitale sur smartphone et la recharge bidirectionnelle (V2L), permettant d’alimenter un appareil externe à partir du véhicule – un argument encore rare à ce niveau de prix.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Le 4×4 accessible qui bouscule le marché : prix cassé et capacités tout-terrain sans compromis
Article suivant
Ce 4×4 de légende revient en version XXL avec un V6 surpuissant de 500 ch qui change la donne
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Imparable, intimidant et résolument thermique : ce 4×4 est le meilleur qu’on puisse s’offrir et envoie l’électrification au tapis

Il est massif, bruyant, provocateur. Et surtout : il n’a aucune envie de se conformer aux standards actuels....

Fans de rallye, préparez le chéquier : Toyota vient de créer la voiture que vous rêvez de garer dans votre garage

C’est un hommage qu’on n’attendait pas forcément, mais qui fait sens pour tout amateur de rallye : Toyota...

Nissan a créé un moteur de 400 ch qui ne pèse que 40 kg et rentre dans une valise cabine : le monde automobile...

Imaginez un moteur de voiture capable de tenir dans une valise. Pas une image marketing : une vraie...

Lente mais immortelle : cette voiture espagnole au moteur increvable coûte désormais bien plus cher qu’avant et ça ne freine personne

Il fut un temps où l’on achetait une SEAT Ibiza pour rouler européen, fiable et stylé… sans faire...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.