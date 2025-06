Look baroudeur, cœur BMW et 450 litres de coffre : le SUV rétro qui cache un sens pratique redoutable

En affichant un prix de 37 400 € TTC sans condition de financement ni location, le MINI Countryman Essential se positionne de manière stratégique dans l’univers très concurrentiel des SUV compacts premium. Contrairement à certains concurrents qui annoncent des tarifs d’appel conditionnés à des LOA ou à des remises temporaires, MINI joue la carte de la transparence tarifaire.

Ce prix peut sembler élevé à première vue, surtout pour une version dite “de base”. Pourtant, il reste inférieur à celui de nombreux rivaux équivalents. À titre de comparaison, un BMW X1 sDrive20i dépasse les 46 000 €, tandis qu’un Volvo XC40 B3 flirte avec les 45 000 €. Même un Mercedes GLA 180 débute au-dessus de la barre des 45 000 €.

Le Countryman Essential cible ainsi une clientèle urbaine et familiale, en quête de distinction, sans chercher à exploser le budget. Dans le contexte français, avec des bonus/malus limités pour cette motorisation et des mensualités relativement accessibles via un crédit classique, cette offre se présente comme une alternative sérieuse aux SUV généralistes mieux équipés mais à l’image moins valorisante.

Motorisation et performances : l’essentiel essence

Sous le capot, MINI reste fidèle à la mécanique éprouvée du groupe BMW : le 1.5 litre turbo 3 cylindres de 170 chevaux est une version optimisée du bloc B38. Il délivre un couple de 280 Nm, associé à une boîte automatique à double embrayage (DCT) à 7 rapports. Le tout permet au Countryman Essential de réaliser le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, une performance très correcte dans cette gamme de puissance.

L’agrément de conduite reste fidèle à l’esprit MINI : direction précise, suspensions dynamiques, comportement routier engageant, même en traction. Ce Countryman n’a rien d’un SUV mollasson, et assume son ADN britannique teinté de sportivité.

Côté homologation, cette version essence respecte les normes Euro 6d et bénéficie d’une vignette Crit’Air 1, ce qui autorise la circulation en ZFE dans la quasi-totalité des grandes villes françaises, sans contrainte de restriction environnementale immédiate.

La consommation mixte oscille autour des 6,5 à 7,0 l/100 km, un chiffre raisonnable pour un SUV essence non hybride. Pas de micro-hybridation ici, mais une gestion moteur efficiente pour un usage polyvalent.

Équipement de série : ce qu’il inclut vraiment

La finition Essential n’est pas un modèle dépouillé. MINI intègre de série un système multimédia intuitif MINI Operating System 9, piloté via un écran OLED rond central, signature technologique de la nouvelle génération. Ce système comprend la navigation connectée, les commandes vocales intelligentes et la compatibilité smartphone étendue.

À bord, on retrouve également :

Des phares LED ,

, Le régulateur de vitesse adaptatif ,

, La caméra de recul ,

, L’aide au stationnement avant/arrière,

Une sellerie tissu aspect haut de gamme ,

, Et la climatisation automatique bizone.

Même si certaines aides avancées comme le maintien actif dans la voie ou les sièges chauffants restent optionnels, l’essentiel est bel et bien là. MINI a fait le choix de ne pas brader la qualité perçue. La présentation intérieure conserve cette ambiance premium minimaliste, qui séduit les amateurs de design sans excès technologique.

Face à la concurrence : atouts vs rivaux en France

Positionné face à des SUV premium comme le BMW X1, l’Audi Q3, le Mercedes GLA ou le Lexus UX, le MINI Countryman Essential propose une alternative plus stylée et originale. Moins statutaire que ses cousins allemands, mais aussi plus accessible à motorisation équivalente, il s’adresse à une clientèle urbaine jeune, ou à des foyers recherchant un véhicule compact à forte personnalité.

Par rapport au DS 4 ou au Peugeot 3008 GT, le Countryman se distingue par son image internationale, son design moins conventionnel, et une meilleure valeur résiduelle à la revente. C’est aussi un modèle qui reste attractif sur le marché de l’occasion, grâce à une image de marque solide.

Son principal handicap ? L’absence d’hybridation, face à des concurrents comme le Lexus UX 250h ou le Volvo XC40 mild hybrid. Mais le Countryman joue plutôt la carte du plaisir de conduite thermique, bien calibré pour un usage quotidien sans compromis majeur.

Valeur à long terme et bilan économique

Au-delà du prix d’achat, le coût total de possession (TCO) du MINI Countryman Essential s’annonce plutôt compétitif. La consommation contenue, la qualité de fabrication durable, la bonne valeur de revente et les offres d’entretien groupées chez MINI contribuent à en faire une option pérenne.

En LLD ou en crédit classique, les mensualités peuvent débuter sous les 450 €/mois, sans nécessiter d’apport massif. L’assurance reste dans la moyenne de la catégorie, et le réseau MINI/BMW garantit une prise en charge nationale de qualité.

En clair, le Countryman Essential s’adresse à ceux qui veulent rouler premium sans tomber dans l’excès d’options. Le bon compromis entre image, prestations et budget, avec un supplément d’âme qu’on ne trouve pas toujours chez les SUV germaniques.