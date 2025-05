GM défie l’électrique : investissement massif dans les gros V8 essence en pleine transition énergétique 2025

Alors que l’industrie automobile multiplie les annonces de coupures nettes avec les motorisations thermiques, General Motors prend le contrepied. Le géant de Detroit vient d’annoncer un investissement de 888 millions de dollars dans son usine de Tonawanda, dans l’État de New York, pour y produire une nouvelle génération de moteurs V8 essence. Une initiative en apparence anachronique, mais parfaitement assumée.

Cette somme colossale sera consacrée à la sixième génération de blocs small-block V8, qui équiperont notamment les pick-ups et gros SUV du groupe, des segments où la demande reste forte, notamment en Amérique du Nord. Une stratégie qui contraste fortement avec la promesse faite par GM de devenir 100 % électrique d’ici 2035, mais qui témoigne aussi d’un réalisme industriel face aux limites actuelles de l’électrification.

Entre contraintes d’infrastructure, prix d’achat élevés et réticence d’une partie du public, l’électrique ne progresse pas partout au même rythme. En maintenant une offre thermique optimisée, GM tente de concilier impératifs économiques et évolution technologique, sans rompre brutalement avec son socle de clientèle historique.

À travers cet investissement, c’est donc une vision plus nuancée de la transition énergétique qui se dessine : non pas un virage à 180°, mais une phase d’adaptation, où thermique et électrique coexistent encore pour quelques années.

C’est un signal fort et inattendu que vient de lancer General Motors. Le groupe américain a officialisé un investissement de 888 millions de dollars dans son usine de Tonawanda, à Buffalo (État de New York), pour produire la sixième génération de moteurs V8 small-block essence. Dans un contexte où la plupart des constructeurs annoncent la fin imminente de la combustion interne, cette décision surprend par son ampleur — et sa lucidité.

Cette nouvelle famille de V8 est destinée à équiper les pick-ups, SUV et utilitaires lourds du groupe GM, dont la demande reste élevée sur les principaux marchés américains. Le bloc sera assemblé dans une usine modernisée, avec de nouveaux outils de production et des processus destinés à améliorer la qualité, la durabilité… et même l’efficience.

Ce choix stratégique prouve que GM ne parie pas uniquement sur l’électrique pour les dix prochaines années, et reconnaît l’importance d’un marché thermique encore actif, notamment dans les zones rurales ou les secteurs professionnels.

Contrairement à la dynamique européenne ou chinoise, la transition vers l’électrique progresse plus lentement aux États-Unis, notamment en dehors des grandes agglomérations. Le groupe GM, tout en affirmant son engagement vers une électrification totale à l’horizon 2035, ajuste sa stratégie au rythme réel du marché.

L’investissement dans les V8 essence reflète cette volonté d’adaptation. En misant sur les modèles les plus populaires — Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac Escalade ou encore les utilitaires lourds — GM entend consolider ses marges et répondre à une clientèle fidèle, attachée aux performances, à l’autonomie et à la simplicité d’entretien de ces motorisations.

Il ne s’agit donc pas d’un renoncement à l’électrique, mais bien d’un pragmatisme industriel : maintenir une offre thermique là où l’électrique n’est pas encore une alternative crédible ni souhaitée.

La sixième génération de V8 small-block ne se contente pas de reproduire les recettes du passé. Ces blocs bénéficieront d’une refonte complète de leur architecture, intégrant les dernières technologies en matière de combustion, de gestion thermique et de réduction des frottements internes.

Améliorer le rendement énergétique , pour répondre aux normes CAFE américaines

, pour répondre aux normes CAFE américaines Réduire les émissions polluantes , sans sacrifier les performances

, sans sacrifier les performances Optimiser la fiabilité et la durabilité, pour un usage intensif

On parle ici de moteurs capables de soutenir des charges lourdes, dans des conditions difficiles, tout en étant compatibles avec des carburants alternatifs ou des améliorations futures comme les carburants synthétiques ou partiellement décarbonés.

GM prouve ainsi qu’il est possible de faire évoluer la combustion interne sans la condamner à court terme.

General Motors reste l’un des acteurs majeurs de la transition électrique, avec des modèles comme le Chevrolet Blazer EV, la GMC Hummer EV, ou encore la plateforme Ultium, qui sert de base à ses nouveaux véhicules à batterie. Mais cet engagement s’inscrit désormais dans une logique de cohabitation des technologies.

En continuant d’investir dans ses motorisations thermiques, GM joue sur deux tableaux : garantir ses volumes et sa rentabilité à court et moyen terme, tout en poursuivant ses développements dans l’électromobilité. Une approche moins idéologique que commerciale, qui pourrait inspirer d’autres constructeurs confrontés à une adoption plus lente que prévue des véhicules zéro émission.

Avec ce choix, GM affirme une vision réaliste : la fin du thermique n’est pas pour demain partout — et surtout pas dans ses segments les plus stratégiques.